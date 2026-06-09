'Prisioneira dentro da própria casa': como casas de britânicos estão sendo tomadas por criminosos e usadas por traficantes

Um traficante ocupou a casa de Jackie. Hoje, ela ajuda outras vítimas do chamado Crédito: BBC

Centenas, talvez milhares, de casas são invadidas por criminosos todas as semanas no Reino Unido , geralmente para armazenamento e venda de drogas , disseram chefes de polícia à BBC.

Os responsáveis pelo chamado cuckooing (ocupação criminosa de residências vulneráveis) frequentemente têm como alvo pessoas vulneráveis, incluindo idosos e pessoas com deficiência, invadindo suas casas para realizar atividades ilegais.

Em alguns casos, usuários de drogas são explorados por gangues que passam a ocupar os imóveis e se recusam a sair.

O cuckooing ainda não é tipificado como crime específico no Reino Unido, o que limita os dados disponíveis sobre a dimensão do problema.

No entanto, os números compartilhados com exclusividade com a BBC mostram que 1.539 casos de cuckooing foram registrados pela polícia de Londres entre maio de 2025 e abril de 2026. Desse total, 1.275 vítimas eram homens.

O Conselho Nacional de Chefes de Polícia do Reino Unido (NPCC, na sigla em inglês) afirmou que "coisas horríveis" aconteceram às vítimas, que muitas vezes ficavam presas em suas próprias casas.

"Já tivemos casos em que as vítimas foram forçadas a comer fezes de cachorro ou praticar atos sexuais. Essas situações eram gravadas e depois usadas como forma de chantagem. Os criminosos diziam: 'se você não fizer o que eu mando, vamos mostrar isso aos seus amigos e publicar nas redes sociais'", afirmou Kirsten Dent, do NPCC, à BBC.

"É algo escondido, que acontece dentro da casa das pessoas, e nem sempre é fácil de detectar."

O cuckooing, tem nome inspirado nos cucos, aves que frequentemente ocupam ninhos de outras espécies para botar seus próprios ovos (prática conhecida em português pelo nome "parasitismo de ninhada"), deve se tornar um crime específico até o fim do ano no Reino Unido, com pena máxima de cinco anos de prisão.

A medida faz parte da Lei de Crime e Policiamento de 2026, mas o governo ainda precisa publicar orientações oficiais para as forças policiais antes que a legislação possa entrar em vigor.

Antes da implementação da nova lei, a BBC acompanhou policiais da Polícia Metropolitana de Londres durante visitas a imóveis suspeitos de serem usados em casos de cuckooing e encontrou sinais chocantes de insalubridade.

A reportagem da BBC também ouviu vítimas que disseram se sentir como prisioneiras dentro de suas próprias casas e que tinham medo de procurar a polícia por medo de represálias violentas.

Jamie diz que a lesão na cabeça o deixou vulnerável e sentia que não conseguia se defender Crédito: BBC

Jamie, de 34 anos, sofreu uma lesão cerebral depois de ser atingido na cabeça com uma garrafa de vidro e, por causa disso, tem dificuldades para se movimentar e falar adequadamente.

Dois anos atrás, uma gangue criminosa se aproveitou de sua condição ao se aproximar dele de forma amigável antes de ocupar sua casa sem o seu consentimento e usar seu apartamento como ponto de venda de drogas.

"Essas pessoas passaram de muito gentis e amigáveis comigo para simplesmente tirar tudo o que podiam", disse Jamie.

"Roubaram as minhas roupas", acrescentou. "Começaram a levar tudo o que tinha algum valor na minha casa, roubando sem que percebesse. E, quando eu descobria que eram eles, eles negavam."

Ele contou que uma das situações mais humilhantes foi levar um tapa de um adolescente muito mais novo do que ele. Jamie disse que, por causa de sua condição, sentia ser impossível enfrentar a gangue.

"Eu [tenho] lesão cerebral e um soco forte poderia me machucar seriamente. Não consigo brigar nem discutir", disse Jamie.

No início deste ano, ele disse ter conseguido deixar o apartamento e se mudar para outra região do país para escapar da gangue.

'Prisioneira dentro da própria casa'

O Conselho Nacional de Chefes de Polícia do Reino Unido visitou 683 endereços com suspeita de cuckooing no início de março deste ano como parte de uma semana de operações voltadas ao combate das chamadas county lines, prática de levar drogas de cidades grandes para áreas menores e rurais.

Segundo policiais, operações de county lines e cuckooing estão diretamente ligadas. Traficantes que transportam drogas frequentemente procuram imóveis de onde possam atuar.

"Nós suspeitamos que centenas, talvez milhares de imóveis estejam sendo usados em casos de cuckooing em todo o Reino Unido todas as semanas", afirmou Dent, do NPCC.

Uma dessas vítimas foi Jackie, que contou à BBC ter sido usuária de heroína e cocaína. O traficante que fornecia drogas para ela permitiu que acumulasse uma dívida elevada. Quando Jackie não conseguiu pagar, ele acrescentou mais 2 mil libras (cerca de R$ 14,5 mil) ao valor devido e disse que um traficante teria de morar com ela até que a dívida fosse quitada.

Ela disse ter sido vítima de cuckooing durante meses e disse ter se tornado uma "prisioneira dentro da própria casa".

"Eu pedi para ele ir embora muitas vezes, e ele respondia: 'Meu chefe disse que eu tenho que ficar aqui'."

"Isso significava que eu tinha que ficar em um único cômodo. Tentei entrar na sala e na cozinha, mas ele dizia: 'não, você não vai entrar'. Eu tinha que ficar no meu quarto. De vez em quando ele dizia algo como 'vou comprar frango com batata frita para você', mas isso era muito raro", contou. Ela disse que usava drogas para suportar a situação.

Depois de vários meses ocupando o imóvel, o traficante finalmente foi embora. Jackie disse acreditar que ele saiu por suspeitar que estava sendo monitorado pela polícia.

Hoje, ela não usa mais drogas após passar por reabilitação e trabalha com diferentes grupos de apoio para conscientizar sobre o cuckooing e mostrar que isso pode acontecer com qualquer pessoa.

"Não se trata apenas de drogas. Pode envolver qualquer coisa. Pode ser parceiro [que se recusa a sair de casa]. Pode ser um familiar. Pode ser qualquer pessoa que se recuse a deixar sua propriedade. E isso pode ser usado para todo tipo de exploração: dinheiro, produtos roubados, qualquer coisa que eles achem que podem usar contra você", afirmou Jackie.

Quando a BBC visitou imóveis em Londres com agentes da Polícia Metropolitana, os policiais disseram que condições precárias e insalubres são comuns em propriedades usadas em casos de cuckooing.

Embalagens de comida estavam espalhadas pelo chão, portas haviam saído das dobradiças e um forte cheiro de fezes tomava o ambiente.

A equipe foi levada até uma cozinha onde havia frango cru abandonado na pia. Havia manchas de sangue em um edredom, e uma mesa dobrável suja era usada como cama. O vaso sanitário de um dos banheiros estava entupido. Todos os imóveis tinham um cheiro repugnante.

Vítimas repetidas

Autoridades da Polícia Metropolitana, a maior força de segurança interna britânica, afirmaram ter identificado um padrão daqueles que acabaram sendo explorados.

"O que os dados nos mostram é que se você é um homem branco de 40 a 49 anos e potencialmente um dependente de drogas, as chances são bastante altas de você se tornar uma vítima desse crime [...] Nós também estamos vendo vítimas repetidas, em que tristemente pessoas atingidas antes se mudaram ou permaneceram em suas casas e acabaram se tornando vítimas de novo", afirmou o inspetor Andrew Cameron.

Dados obtidos pela BBC via leis de acesso à informação apontam 380 investigações no ano fiscal de 2023/2024 nas quais esse crime de ocupação criminosa de residências era mencionado como a principal preocupação em potencial. Os números subiram para 1.078 em 2025/26.

A Polícia Metropolitana afirmou que o aumento está principalmente ligado a uma maior conscientização dentro da instituição sobre como se dá esse tipo de crime, mas também está ligado a mais traficantes de drogas usando essa tática em seus negócios. Além disso, a instituição disse ainda que a metodologia de coleta de dados também mudou ao longo do tempo, o que também pode ajudar a explicar o aumento de casos registrados.

Enquanto o cuckooing não é tipificado como crime, policiais dizem tentar enquadrar e prender suspeitos sob outras acusações, como posse de drogas e práticas análogas à escravidão.

Fontes ouvidas pela BBC em diversas forças policiais da Inglaterra afirmam que ordens de fechamento ou interdição têm sido mais usadas para interromper práticas de cuckooing.

Essas medidas permitem aos policiais e autoridades locais fecharem temporariamente as propriedades. Uma ordem de fechamento parcial, por exemplo, permite que o atual morador continue na residência, mas outros visitantes ou pessoas são barradas de entrar.

Algumas vítimas, porém, criticam como essa medida tem sido adotada.

"Eu não tenho fé na polícia. Eles são inúteis", afirmou uma das vítimas que falou à BBC sob a condição de anonimato.

Elas (as vítimas) acreditam que pessoas vulneráveis precisam de mais apoio e que ainda faltam medidas para impedir esse tipo de exploração.

O Conselho Nacional de Chefes de Polícia do Reino Unido afirmou que está trabalhando para aumentar a confiança entre as vítimas e acredita que a mudança da lei tipificando o cuckooing como crime vai ajudar nesse sentido.

Amy Loughery, pesquisadora da Universidade de Leeds, no Reino Unido, que trabalha em torno do cuckooing e outras formas de exploração, afirma que a polícia nem sempre reconhece quando pessoas vulneráveis estão sendo exploradas.

"Vítimas de cuckooing não são necessariamente vistas como vítimas porque em geral elas já tiveram outras experiências ou interações com a polícia."

Ainda que a conscientização sobre o problema tenha melhorado nos últimos anos, Loughery afirmou à BBC que "ainda há um longo caminho a ser percorrido". Ela cobra mais orientações e políticas para ajudar a identificar a exploração e aprimorar as respostas ao crime de cuckooing.

Um porta-voz do Ministério do Interior do Reino Unido disse que os depoimentos dados à BBC News foram "terríveis".