Danúbio inaugura megaloja de 1.000 m² em Laranjeiras, na Serra

Nova unidade da Danúbio Móveis será inaugurada em Laranjeiras Crédito: Divulgação

Uma nova unidade da Danúbio será inaugurada neste sábado (04), em Laranjeiras, na Serra, a partir das 9h. A loja, que será a maior do município, chega com uma proposta ampliada de atendimento, reunindo mais de 1.000 m² de área e estacionamento próprio, oferecendo mais conforto e praticidade para os clientes da região, no endereço da Rua Coelho Neto, 46A, ao lado da Sorvedoces.

Com estrutura mais ampla, a unidade foi planejada para facilitar a circulação dos clientes e ampliar a oferta de itens no bairro, informa Benoni Neto, gerente comercial da nova Danúbio Móveis Laranjeiras. A abertura acontece após o sucesso da primeira Danúbio Móveis, que seguirá em operação na avenida Central, também em Laranjeiras.

"A nova Danúbio foi planejada para facilitar a jornada do consumidor, com setores organizados por categorias. A nova megaloja reforça a presença da empresa na Grande Vitória e aposta no crescimento do comércio na Serra, município que concentra uma das maiores populações do Espírito Santo", diz.

O espaço terá dois pisos, estacionamento próprio e variedade de produtos para a casa: camas, guarda-roupas, sofás, cozinhas, cristaleiras, sapateiras, móveis para área externa. Há também serviço de impermeabilização de estofados. Além disso, a Danúbio também está com a campanha do Feirão Danúbio, que vai até 2 de maio com descontos de até 60% em alguns móveis e parcelamento sem juros em até 10x no cartão ou no carnê. Inclusive, pagando no carnê, a entrada é só em agosto.

"Estamos muito entusiasmados com a megaloja Danúbio Laranjeiras na Rua Coelho Neto, que chega com uma proposta de trazer ainda mais conforto e grande variedade de móveis aos nossos clientes da região. São 1000 metros quadrados de muitas opções lindas de moveis, além de estacionamento exclusivo para clientes. Convido a todos para tomar um café conosco", afirma.

Atualmente, a Danúbio Móveis possui sete lojas, distribuídas em seis unidades na Grande Vitória e uma em Cachoeiro de Itapemirim, com possibilidade de entrega nos municípios de Norte a Sul do Estado.

Loja do Thor inaugura unidade na Barra do Jucu, em Vila Velha

Loja do Thor movimentou a Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Quem também aproveitou a semana para inaugurar uma nova unidade foi a Loja do Thor. A empresa, que já conta com unidades na Serra, Vila Velha, Cariacica e Guarapari, agora tem uma filial na Barra do Jucu, na Região 5 de Vila Velha, anexo ao Superatacado Sempretem.

A nova loja conta com 2.300 m² e mais de 90 mil produtos, empregando 75 funcionários. "É uma loja que vai atender toda a região por estar localizada na Rodovia do Sol. Cama, mesa, banho, decoração, eletrônicos, utilidades, bicicletas... aqui temos muitas opções e resolvemos trazer nosso portfólio para a Barra por uma questão estratégica", afirma Maycon Thor, proprietário da empresa.

No momento, a Loja do Thor conta com alguns descontos, como caixa de som portátil por R$30, panela de pressão da Panelux por R$ 35, e travesseiros por R$ 20.

Lider lança campanha nacional de planejados A Lider, marca de mobiliário de alto padrão, anunciou sua campanha nacional de planejados, válida até 20 de abril. A iniciativa oferece condições especiais, com até 30% de desconto ou parcelamento em até 15 vezes, e integra a estratégia de fortalecimento da empresa no segmento. Com mais de 80 anos de atuação e 27 dedicados ao desenvolvimento de soluções planejadas, acumulando mais de 30 mil projetos executados, a Lider investe na ampliação da presença dessa linha em seus pontos de venda. A marca já conta com espaços exclusivos para os planejados em lojas de São Paulo, Belo Horizonte, Divinópolis, Rio de Janeiro, Campinas e Vitória. Atualmente, o segmento responde por cerca de 20% do faturamento da companhia. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), o setor de planejados apresenta crescimento contínuo, com média entre 5% e 8% ao ano, impulsionado pela demanda por personalização, e soluções que aliem design, durabilidade e sofisticação.



Capixabas na Bienal de Arquitetura em São Paulo homenageiam força feminina

Um dos espaços projetados pela arquiteta Leticia Finamori para a Bienal Crédito: Divulgação

A presença capixaba ganha projeção nacional na 1ª Bienal de Arquitetura Brasileira (BAB), com a atuação da Matias Brotas na curadoria das obras que integram o espaço Bioma ES, assinado pela arquiteta Letícia Finamore.

Integrado à proposta da Bienal, que organiza os estados brasileiros a partir de seus biomas, o espaço Bioma ES apresenta uma leitura sobre o território capixaba a partir de uma homenagem à mulher contemporânea. O projeto articula arquitetura, identidade e território, propondo uma abordagem que evidencia diferentes camadas simbólicas presentes nas formas de habitar.

Como parte da programação, será realizado, no dia 7 de abril, um encontro no espaço Bioma ES em parceria com a ÓST, marca capixaba que atua na intersecção entre design e experiência sensorial. A proposta é promover um momento de troca entre profissionais, colecionadores e público interessado, abordando a relação entre arte, arquitetura e objetos na construção de experiências espaciais.

O evento vai até 30 de abril e está acontecendo no Pavilhão das Culturas Brasileiras, localizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A entrada está disponível no site oficial da Bienal.

Priscila Maciel estreia na Casa Cor ES 2026 A arquiteta Priscila Maciel se prepara para a sua primeira participação na Casa Cor ES 2026. Com 20 anos de experiência, ela atua também como design de interiores e ficará responsável pela Suíte da Criança no evento, que será realizado de 16 de julho até 6 de setembro, no Hotel Canto do Sol, em Camburi, Vitória. “Vou apresentar neste evento um espaço que traduz minha essência, maturidade criativa e a paixão que me trouxe até aqui”, comenta. Dentre as parcerias já fechadas para a preparação do ambiente, estão a Portobello Revestimentos; Deca com louças e metais para banheiro; Tintas Coral; Casa Arrumada com cortinas, papel de parede e roupas de cama; Minchio Decor com móveis e iluminação; e a Formica do Brasil com um revestimento para o espaço.

