CAU/ES lança programa de benefícios para mais de 4 mil arquitetos do Estado

Universidade de Vila Velha é uma das parceiras do programa de benefícios, garantindo descontos nos cursos de graduação e pós-graduação. Crédito: Divulgação

Os mais de 4 mil profissionais registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) são beneficiados por um programa de vantagens exclusivas. Em vigor desde 2025, o Conselho vem ampliando o Clube de Benefícios Conecta+ CAU/ES com duas novas parcerias: a Universidade Vila Velha (UVV) e a Showtime Studio.



Criado para valorizar e apoiar os profissionais que transformam e qualificam os espaços urbanos, o Conecta+CAU/ES reúne benefícios nas áreas de educação, saúde e serviços. Com a ampliação, o programa passa a contar com quatro empresas parceiras e novas adesões já estão em fase de formalização, com lançamento previsto para os próximos meses.

Para a presidente do CAU/ES, Priscila Ceolin, a ampliação do Conecta+ representa um avanço na política de valorização profissional. "Criamos o programa com o propósito de reconhecer o trabalho de quem projeta e transforma as cidades do Espírito Santo. Expandir esse clube de benefícios é uma forma concreta de apoiar a formação, a saúde e a qualidade de vida dos arquitetos e urbanistas. E novas parcerias já estão sendo estruturadas", afirma.

Na categoria Conecta+ Educação, a parceria com a UVV garante descontos de até 30% nos cursos de graduação e pós-graduação. Já na categoria Conecta+ Saúde, a parceria com a Showtime Studio, localizado em Jardim da Penha, oferta 10% de desconto em aulas de kickboxing e pilates.

O programa também contempla a categoria Conecta+ Serviços, inaugurada com a parceria com o Sesc-ES. Por meio da credencial gratuita do Sesc, arquitetos registrados e servidores do Conselho, além de seus dependentes, podem usufruir de descontos em hospedagens, acesso a clínicas médicas e odontológicas, parques aquáticos, eventos culturais e outras atividades oferecidas pela instituição.

Todos os arquitetos e urbanistas com registro ativo e regular junto ao CAU/ES são automaticamente contemplados pelo clube de benefícios. Os profissionais que ainda não estão em dia devem entrar em contato com o CAU/ES para regularizar a situação e, para utilizar os benefícios, basta informar o vínculo com o CAU/ES no local da parceria, apresentando a carteira de identidade profissional e/ou a certidão de registro e quitação.

Trupe Arquitetos representa o Espírito Santo no BOOMSPDESIGN 2026

Mesa Angô foi a única capixaba selecionada no concurso Club&Casa Autoral 7. Crédito: Divulgação

Em 2025, a Trupe Arquitetos participou do concurso Club&Casa Autoral 7, com o desafio de criar uma mesa lateral em acrílico. Com a criação da Mesa Lateral Angô, o escritório foi selecionado como um dos 50 finalistas dentre os 800 projetos inscritos.

Na etapa seguinte, concluída neste ano, 20 projetos foram selecionados em todo o Brasil, com a Trupe sendo o único escritório do Espírito Santo entre os escolhidos. Com isso, a mesa foi produzida em tamanho real pela Onom Design, loja de produtos acrílicos paulista, e exposta na Semana de Design de São Paulo, no BOOMSPDESIGN 2026.

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