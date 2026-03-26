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CAU/ES lança programa de benefícios para mais de 4 mil arquitetos do Estado

Criado para valorizar e apoiar os profissionais que transformam e qualificam os espaços urbanos, o Conecta+CAU/ES reúne benefícios nas áreas de educação, saúde e serviços

Vitória
Publicado em 26/03/2026 às 18h45
Atualizado em 26/03/2026 às 18h45
Universidade de Vila Velha (UVV).
Universidade de Vila Velha é uma das parceiras do programa de benefícios, garantindo descontos nos cursos de graduação e pós-graduação. Crédito: Divulgação

Os mais de 4 mil profissionais registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) são beneficiados por um programa de vantagens exclusivas. Em vigor desde 2025, o Conselho vem ampliando o Clube de Benefícios Conecta+ CAU/ES com duas novas parcerias: a Universidade Vila Velha (UVV) e a Showtime Studio.

Criado para valorizar e apoiar os profissionais que transformam e qualificam os espaços urbanos, o Conecta+CAU/ES reúne benefícios nas áreas de educação, saúde e serviços. Com a ampliação, o programa passa a contar com quatro empresas parceiras e novas adesões já estão em fase de formalização, com lançamento previsto para os próximos meses.

Para a presidente do CAU/ES, Priscila Ceolin, a ampliação do Conecta+ representa um avanço na política de valorização profissional. "Criamos o programa com o propósito de reconhecer o trabalho de quem projeta e transforma as cidades do Espírito Santo. Expandir esse clube de benefícios é uma forma concreta de apoiar a formação, a saúde e a qualidade de vida dos arquitetos e urbanistas. E novas parcerias já estão sendo estruturadas", afirma.

Na categoria Conecta+ Educação, a parceria com a UVV garante descontos de até 30% nos cursos de graduação e pós-graduação. Já na categoria Conecta+ Saúde, a parceria com a Showtime Studio, localizado em Jardim da Penha, oferta 10% de desconto em aulas de kickboxing e pilates.

O programa também contempla a categoria Conecta+ Serviços, inaugurada com a parceria com o Sesc-ES. Por meio da credencial gratuita do Sesc, arquitetos registrados e servidores do Conselho, além de seus dependentes, podem usufruir de descontos em hospedagens, acesso a clínicas médicas e odontológicas, parques aquáticos, eventos culturais e outras atividades oferecidas pela instituição.

Todos os arquitetos e urbanistas com registro ativo e regular junto ao CAU/ES são automaticamente contemplados pelo clube de benefícios. Os profissionais que ainda não estão em dia devem entrar em contato com o CAU/ES para regularizar a situação e, para utilizar os benefícios, basta informar o vínculo com o CAU/ES no local da parceria, apresentando a carteira de identidade profissional e/ou a certidão de registro e quitação.

CasaCor ES promove leilão de casacas customizadas com renda para causas sociais

A solidariedade irá entrar em cena na programação da CasaCor Espírito Santo 2026. Isso porque na reunião operacional do evento, que aconteceu nesta quarta (25), no Hotel Senac, em Vitória, um dos destaques anunciados foi o leilão de casacas que serão customizadas pelo elenco da mostra. 

Sob a proposta de transformar a tradicional peça em suporte artístico, profissionais convidados vão reinterpretar as casacas com intervenções autorais. As peças serão expostas ao público antes de irem a leilão na Ala Parque do Shopping Vitória, e, pelo caráter beneficente, toda renda obtida será destinada a entidades capixabas, como a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci), em Jardim Camburi.

À frente da ação, a arquiteta Lígia Diniz destacou que o projeto reforça o papel da mostra para além da estética: “Falamos muito da casa que cura, casa que acolhe, casa que transforma, e nós somos responsáveis por isso. Essa oportunidade acaba sendo um privilégio e é importante retribuir isso com iniciativas concretas como o apoio a instituições sociais e causas ligadas à proteção animal", afirma. 

Trupe Arquitetos representa o Espírito Santo no BOOMSPDESIGN 2026

Mesa Angô foi a única capixaba selecionada
Mesa Angô foi a única capixaba selecionada no concurso Club&Casa Autoral 7. Crédito: Divulgação

Em 2025, a Trupe Arquitetos participou do concurso Club&Casa Autoral 7, com o desafio de criar uma mesa lateral em acrílico. Com a criação da Mesa Lateral Angô, o escritório foi selecionado como um dos 50 finalistas dentre os 800 projetos inscritos.

Na etapa seguinte, concluída neste ano, 20 projetos foram selecionados em todo o Brasil, com a Trupe sendo o único escritório do Espírito Santo entre os escolhidos. Com isso, a mesa foi produzida em tamanho real pela Onom Design, loja de produtos acrílicos paulista, e exposta na Semana de Design de São Paulo, no BOOMSPDESIGN 2026.

Suvinil promove ações de capacitação e pintura coletiva para valorizar mulheres no setor construtivo

A Suvinil intensificou, ao longo de março, as ações do projeto Pintou Mulher, iniciativa voltada à capacitação e valorização de mulheres no setor da construção civil. A programação reúne treinamentos, encontros presenciais e uma intervenção artística com impacto social. 

Entre os destaques está o mutirão de pintura no Instituto Doses de Amor, onde um mural coletivo foi criado para revitalizar o espaço e reforçar a proposta de acolhimento da instituição. A obra, intitulada “Construindo pontes, florescendo juntas”, traz elementos que remetem à rede de apoio entre mulheres em tratamento oncológico. A ação integra o programa Pintou Parceria, que há mais de três anos oferece cursos e certificações gratuitos para profissionais da pintura em todo o país. 

No recorte feminino, o Pintou Mulher busca ampliar esse alcance com foco em aprendizado prático e troca de experiências. Além da intervenção artística, a agenda inclui caminhadas e treinamentos técnicos em diferentes cidades, como Recife, Salvador, Manaus e Porto Alegre, reunindo profissionais e promovendo a troca de conhecimento no setor. 

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