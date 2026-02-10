Tendências de cores para 2026 refletem busca por equilíbrio e bem-estar

Sylvia Gracia, da Suvinil, e Patrícia Fecci, da Sherwin-Willians, apresentaram os estudos de cor das marcas. Crédito: Divulgação

Para além de cartelas e previsões estéticas, a palestra apresentada no evento Tendência de Cores, promovido pela Politintas na última quinta-feira (5), trouxe uma reflexão sobre o momento atual e o papel da cor nos espaços de morar. Conduzida por Sylvia Gracia, gerente de marketing, cor e conteúdo da Suvinil, a apresentação teve como base o estudo “Co(r)existir”, que aponta caminhos para a decoração a partir das emoções, dos contrastes e da convivência.

Segundo a palestrante, a proposta do estudo nasce da observação de um mundo marcado por extremos, como físico e digital, silêncio e excesso de informação, individualidade e coletividade; e da necessidade de encontrar equilíbrio dentro desse cenário: “A casa passa a ser um lugar de acolhimento, mas também de expressão. É onde tudo coexiste”, explica.

Inclusive, o conceito de "corexistência" explorado por Sylvia, parte justamente da ideia de aceitar os opostos e permitir que eles convivam nos ambientes. Na prática, isso se traduz em paletas que misturam tons intensos e suaves, quentes e frios, naturais e vibrantes, sempre com significado emocional.

"O comportamento do consumidor mudou. As escolhas agora são mais afetivas, menos padronizadas e profundamente ligadas à história de quem habita o espaço. As pessoas querem se reconhecer dentro de casa, não é mais sobre seguir uma tendência, mas sobre o que faz sentido para aquele morador”, afirma.

O estudo também aponta uma valorização dos materiais, das texturas e da imperfeição como linguagem estética. Superfícies naturais, acabamentos que revelam o tempo e a mistura de estilos aparecem como resposta a um desejo coletivo por mais verdade e menos rigidez visual.

Tempestade e Cipó da Amazônia foram eleitas cores do ano pela Suvinil. Crédito: Divulgação

Neste ano, o estudo trouxe duas cores que representam a dualidade do mundo contemporâneo: a Tempestade, um rosa acinzentado que convida para a introspecção, e o Cipó da Amazônia, um verde mais amarelado e vibrante que simboliza uma conexão com o coletivo.

Além das cores do ano, a empresa também criou quatro paletas de cores com diferentes propostas: a Brincar, com tons primários que remetem à infância mas com um toque adulto; a Respirar, com tons claros e quase brancos; a Criar, paleta quente inspirada em materiais naturais como argila e pedras; e a Sentir, formada por tons intensos de vermelho, marrom e rosa queimado.

Veja mais das paletas de 2026 da Suvinil





Paleta Sentir, da Suvinil . Divulgação/Suvinil





Paleta Respirar, da Suvinil . Divulgação/Suvinil





Paleta Brincar, da Suvinil . Divulgação/Suvinil





Paleta Criar, da Suvinil . Divulgação/Suvinil

Quem também apresentou seu estudo de cores foi a Sherwin-Williams, empresa multinacional do ramo de tintas que trouxe a cor como reflexo direto das transformações sociais, culturais e emocionais da atualidade. Patrícia Fecci, gerente de marketing para Serviços de Cor & Design da marca, foi a responsável por apresentar os principais insights do estudo Colormix, referência internacional em tendências cromáticas.

Segundo a palestrante, o Colormix nasce de uma escuta atenta do mundo. "Mudanças no comportamento das pessoas, avanços tecnológicos, questões ambientais e o desejo por pertencimento influenciam diretamente a forma como os espaços são pensados e coloridos. As cores não surgem do acaso. Elas refletem como estamos vivendo, sentindo e nos relacionando”, destaca.

Durante a palestra, Patrícia ressaltou que a casa contemporânea deixou de ser apenas funcional para assumir múltiplos papéis: refúgio, espaço de trabalho, convivência e expressão pessoal. Nesse cenário, as paletas ganham profundidade, misturam referências e valorizam combinações que equilibram emoção e estética.

Cáqui Universal foi eleita cor do ano pela Sherwin-Williams. Crédito: Divulgação

Por isso, a cor do ano 2026 da Sherwin-Williams é o Cáqui Universal, um tom neutro quente, bege terroso e sofisticado, que busca trazer aconchego, calma e atemporalidade aos ambientes. "Essa cor é inclusiva, pois deixa as outras brilharem e trazer essa tranquilidade para a casa e um convite a desacelerar", complementa.

Marca de rochas naturais capixabas lança coleção na Marmomac Brazil em SP

Rocha natural Crystal Vellarium será destaque da Pemagran na Marmomac Brazil. Crédito: Divulgação

A Pemagran Rochas Naturais, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, está confirmada na Marmomac Brazil, que acontecerá de 24 a 26 de fevereiro, em São Paulo. Para esta edição, a empresa apresenta sua coleção Rare Collection 26, com destaque para o Crystal Vellarium, material de pedreira própria marcada pelo fundo branco, que ganhou destaque neste ano por ser eleita a cor do ano da Pantone.

“O Crystal Vellarium é nosso lançamento desta Marmomac. Ele exótico, com acabamento acetinado, bruto, escovado ou polido, que permite sua aplicação em diversos ambientes como bancadas, banheiros, cozinhas, fachadas, mesas, paredes, pisos, escadas, revestimentos, sendo uma excelente escolha pela sua facilidade de uso, além de ter alinhamento às tendências de design mundiais e, ainda, integrar a paleta do ano, que é o branco. A feira será uma grande oportunidade para todos conhecerem a beleza desse cristal”, comenta a gestora de Marketing e Novos Negócios da Pemagran, Mariana Sandrini.

Além do Crystall Vellarium , a Pemagran oferece outras opções de rochas naturais que contemplam a paleta Pantone 2026: o Biancatto, um produto brasileiro, de presença elegante; o Bianco Superiore, um clássico contemporâneo; o Salinas White, também de pedreira própria; e o Avalanche, que valoriza projetos autorais e ambientes de alto padrão.

Na Marmomac os visitantes e clientes vão encontrar ainda outros materiais próprios como Sauípe, Salinas Black, Wakanda, Preto São Miguel e Perla Santana. “Nossas pedras têm presença e contam histórias, criando ambientes que respiram a identidade brasileira, onde a estética já nasce pela própria natureza e a tendência é moldada pela raridade de nossas rochas”, finaliza Mariana.

Primeira casa de alto padrão do país construída com impressão 3D é entregue em Minas Gerais

Primeira casa de alto padrão feita com impressão 3D do país foi lançada em Minas Gerais. Crédito: Divulgação

A construção civil brasileira passou a contar com sua primeira casa de alto padrão erguida por meio de tecnologia de impressão 3D em concreto. Localizado no condomínio Ville Des Lacs, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o imóvel foi desenvolvido pela Cosmos 3D, empresa do Grupo Katz, em parceria com a LR Empreendimentos, e marca a aplicação inédita da tecnologia em um projeto residencial de alto nível no país.

Com 196,76 metros quadrados, a casa teve sua estrutura impressa em 11 dias. Em um método convencional, uma obra desse porte levaria cerca de 18 meses para ser executada.

De acordo com Daniel Katz, CEO do Grupo Katz, o projeto representa um marco por demonstrar que a impressão 3D em concreto é viável também em empreendimentos de alto padrão, segmento historicamente mais resistente à adoção de novas tecnologias. “Existe a ideia de que a impressão 3D se limita a construções simples ou experimentais. Essa obra mostra que é possível atender a exigências técnicas, estruturais e estéticas elevadas com ganhos relevantes de eficiência e precisão”, afirma.

