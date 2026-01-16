DecorAqui
DecorAqui
Tendências, insights e novidades sobre o universo da arquitetura, design de interiores e decoração, em conteúdos assinados pela repórter do Hub Imobi Yasmin Spiegel

Espírito Santo registra maior faturamento da história na exportação de rochas naturais em 2025

Estado responde por quase 80% das exportações brasileiras de rochas; Serra e Cachoeiro de Itapemirim somam mais de US$ 730 milhões em exportações

Vitória
Publicado em 16/01/2026 às 19h07
Estado se consolidou como principal polo exportador de rochas naturais
Estado se consolidou como principal polo exportador de rochas naturais. Crédito: Divulgação/Centrorochas

Em 2025, o Espírito Santo se manteve como líder no setor brasileiro de rochas naturais, sendo consolidado como principal polo exportador do país. Dos US$ 1,48 bilhão exportados pelo Brasil, US$ 1,16 bilhão tiveram origem no Estado, o equivalente a 78,5% de participação nacional, segundo dados da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas). Minas Gerais (9,1%) e Ceará (7,4%) ocupam as duas posições seguintes.

O valor representa um crescimento de 12,2% em relação a 2024 e configura o maior faturamento da história capixaba no setor, mesmo em um ano marcado pela imposição de tarifas adicionais pelos Estados Unidos.

Especialistas acreditam que o resultado está associado, sobretudo, à robustez da base produtiva capixaba, que concentra atividades de extração e beneficiamento, além da capacidade das empresas locais de se adaptarem a diferentes mercados e perfis de demanda.

“Os números nos impressionaram, especialmente por terem sido alcançados em um ano desafiador, marcado pelo tarifaço, que provocou quedas relevantes nas exportações de granitos, mármores e ardósia. Para as empresas focadas exclusivamente na extração desses produtos, o ano foi marcado por retração. Esse movimento, no entanto, acabou sendo compensado pelo avanço de outros materiais, como os quartzitos, que tiveram desempenho bastante positivo e ajudaram a sustentar o resultado geral do setor”, analisa Tales Machado, presidente da Centrorochas.

No mix de produtos exportados pelos capixabas, foram justamente os quartzitos que assumiram papel estratégico em 2025, com US$ 703,3 milhões exportados (+32,5%), compensando a retração observada em materiais como granito (-10,1%) e mármore (-7,0%).

Os Estados Unidos seguiram como principal destino das exportações capixabas, com US$ 744,2 milhões em compras (+10,7%). China (+3,8%), México (3,0%), Itália (9,6%), Canadá (26,7%) e Espanha (81,6%) completam a lista dos principais destinos, todos com crescimento nas importações.

Inclusive, Serra e Cachoeiro de Itapemirim concentraram a maior parcela das exportações capixabas e mantiveram a liderança no ranking entre os maiores municípios exportadores. A Serra respondeu por 33,4% do valor exportado, com US$ 381,7 milhões, enquanto Cachoeiro de Itapemirim somou US$ 355,6 milhões, equivalente a 31,1%, ambos com crescimento próximo a 20% em relação ao ano anterior.

Além dos polos consolidados, outros municípios capixabas se destacaram pelo ritmo de expansão. Cariacica registrou alta de 39,3% nas exportações, enquanto Castelo (+29,8%) e Atílio Vivacqua (+23,8%) também apresentaram crescimento acima da média estadual.

"Pensar a cidade a partir do clima é pensar a qualidade de vida nos bairros", diz presidente do CAU-ES

Janeiro é tradicionalmente o mês mais quente do ano e, nos centros urbanos, as altas temperaturas tendem a ser ainda mais intensas pelo fenômeno das ilhas de calor urbano, em que áreas densamente construídas chegam a registrar temperaturas significativamente superiores às zonas rurais do entorno.  

No Espírito Santo, cidades como Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, São Gabriel da Palha e Alegre convivem historicamente com episódios de calor extremo, o que reforça a urgência do debate sobre soluções urbanas mais adequadas ao clima. 

Segundo a presidente do CAU-ES, Priscila Ceolin, projetos que priorizam a arborização de vias públicas, praças e áreas de convivência, aliados ao uso de coberturas verdes e à criação de corredores de vento, contribuem para reduzir a incidência direta do sol e melhorar o microclima urbano. 

"Pensar a cidade a partir do clima é pensar a saúde da população, o consumo de energia e a qualidade de vida nos bairros. Ambientes urbanos mais frescos reduzem problemas respiratórios e cardiovasculares, diminuem a dependência de aparelhos de ar-condicionado e tornam os espaços públicos mais convidativos à convivência”, afirma. 

Ela explica que características como a alta concentração de edificações, a baixa cobertura vegetal e o uso predominante de concreto e asfalto influenciam diretamente a elevação das temperaturas nas cidades, especialmente durante as ondas de calor. Esses materiais possuem alta capacidade de absorção e retenção térmica, mantendo a radiação acumulada e aquecendo o ambiente urbano mesmo após o pôr do sol. 

Priscila também ressalta que o uso de materiais com alta refletividade, como telhados e pavimentos claros ou revestidos com camadas que refletem mais a luz solar, ajuda a diminuir o aquecimento das superfícies urbanas. Estudos indicam que essas soluções, conhecidas como cool roofs e cool pavements, reduzem a temperatura das superfícies e, consequentemente, a necessidade de climatização artificial no interior das edificações. 

Outra estratégia relevante está relacionada à orientação das construções e à proporção entre altura e largura dos espaços públicos, fatores que interferem diretamente na circulação do ar e na dissipação do calor. Um planejamento urbano que favoreça a ventilação natural pode reduzir o acúmulo térmico nos chamados "canyons urbanos", formados por vias estreitas ladeadas por edificações altas. 

Para a presidente do CAU-ES, esse debate precisa estar integrado às políticas públicas de desenvolvimento urbano. “O crescimento das cidades exige que repensemos o papel do projeto arquitetônico e urbanístico frente às mudanças climáticas. Não se trata apenas de estética, mas de reduzir impactos concretos do calor, proteger as pessoas e tornar as cidades mais resilientes, inclusivas e agradáveis", conclui.

Culinária se une a literatura para criar ambiente receptivo aos clientes

Empório Joaquim se vale dos livros como recurso de decoração
Empório Joaquim se vale dos livros como recurso de decoração. Crédito: Divulgação

Para além da leitura, os livros também têm despontado como elementos de decoração, compondo a identidade de um espaço. Um dos ambientes que se vale dessa tendência é o Empório Joaquim, bistrô, padaria artesanal e cafeteria localizado na Praia do Canto, em que os livros fazem parte tanto da experiência visual quanto do cardápio.

O local abriga um acervo especial de livros de gastronomia e viagens, trazidos de diferentes partes do mundo ao longo das viagens de seus fundadores. As obras,  que reúnem fotografia, design e conteúdo editorial, funcionam como objetos decorativos.

Responsável pelo projeto de interiores do espaço, a arquiteta Bebel Tinoco explica que livros desse universo são recursos versáteis na decoração: “Eles podem ser usados para criar camadas em estantes, dar altura a objetos, compor aparadores ou imprimir personalidade a ambientes gastronômicos e residenciais”.

Recentemente, ela assinou a reforma completa do mobiliário do Empório Joaquim, reforçando uma proposta de acolhimento e estética sensorial. 

VEJA MAIS EM DECORAQUI

Manami Ocean Living abre decorado de frente para o mar em Guarapari
Conheça soluções que podem melhorar mobilidade urbana capixaba no verão
Pantone revela "Cloud Dancer" como cor de 2026
CasaCor 2026 terá 53 espaços em hotel histórico de Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Espírito Santo Rochas Ornamentais Mármore E Granito

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.