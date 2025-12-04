Pantone revela "Cloud Dancer" como cor de 2026

Cloud Dancer é cor de 2026. Crédito: Divulgação/Pantone

"Um branco neutro e elevado, cuja presença arejada funciona como um sussurro de calma e paz em um mundo barulhento”. Essa foi a definição dada pela Pantone, empresa americana de consultoria de cores, para a cor "Cloud Dancer", escolhida como a cor de 2026.



O anúncio, que saiu no Instagram da marca nesta quinta-feira (4), revelou que o tom 11-4201 foi escolhido por "simbolizar uma influência tranquilizante em uma sociedade que redescobre o valor da reflexão silenciosa". Desde que a Pantone começou a lançar as cores do ano, em 1999, esta é a primeira vez em que o branco é escolhido.

O processo de escolha, que conta com um time global de experts da cor do Pantone Color Institute, é feito com uma análise de tendências na indústria do entretenimento, filmes, coleções de arte, designs e até das condições socioeconômicas atuais. No site da marca, Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, afirma que a seleção deste ano simboliza o desejo por um novo começo.

"Ao nos desvencilharmos de camadas de pensamentos ultrapassados, abrimos as portas para novas abordagens. Um tom branco arejado, o Pantone 11-4201 Cloud Dancer abre espaço para a criatividade, permitindo que nossa imaginação flua livremente para que novas ideias ousadas e insights possam surgir e ganhar forma", pontua.

Carolina Neves lança terceira coleção da linha CN Home

Peças da nova coleção da CN Home. Crédito: Divulgação

A designer de joias Carolina Neves aumentou sua linha CN Home, que conta com peças de cerâmica para decorar a casa. A nova coleção, nomeada de Bold, conta com pratos de servir, pratos de sobremesa, mini pires e jarras e, na estética, predominam as listras, curvas e paleta de cores vibrantes.

“Senti a necessidade de uma terceira edição, porque são peças atemporais que permitem um mix and match perfeito com os itens da primeira edição ou com o que a cliente já tem em casa”, afirma Carolina.

Família de abajures "História da Arte" é novo lançamento da Yamamura. Crédito: Divulgação

