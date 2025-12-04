DecorAqui
Pantone revela "Cloud Dancer" como cor de 2026

Cor é definida pela empresa como um "branco neutro e elevado";  esta é a primeira vez em que o branco é escolhido desde que a consultoria começou a divulgar as cores do ano

Vitória
Publicado em 04/12/2025 às 17h27
Cloud Dancer é cor de 2026
Cloud Dancer é cor de 2026. Crédito: Divulgação/Pantone

"Um branco neutro e elevado, cuja presença arejada funciona como um sussurro de calma e paz em um mundo barulhento”. Essa foi a definição dada pela Pantone, empresa americana de consultoria de cores, para a cor "Cloud Dancer", escolhida como a cor de 2026. 

O anúncio, que saiu no Instagram da marca nesta quinta-feira (4), revelou que o tom 11-4201 foi escolhido por "simbolizar uma influência tranquilizante em uma sociedade que redescobre o valor da reflexão silenciosa". Desde que a Pantone começou a lançar as cores do ano, em 1999, esta é a primeira vez em que o branco é escolhido. 

O processo de escolha, que conta com um time global de experts da cor do Pantone Color Institute, é feito com uma análise de tendências na indústria do entretenimento, filmes, coleções de arte, designs e até das condições socioeconômicas atuais. No site da marca, Laurie Pressman, vice-presidente do Pantone Color Institute, afirma que a seleção deste ano simboliza o desejo por um novo começo.

"Ao nos desvencilharmos de camadas de pensamentos ultrapassados, abrimos as portas para novas abordagens. Um tom branco arejado, o Pantone 11-4201 Cloud Dancer abre espaço para a criatividade, permitindo que nossa imaginação flua livremente para que novas ideias ousadas e insights possam surgir e ganhar forma", pontua. 

Decorado digital feito com inteligência artificial é novo serviço do Arquiteto de Bolso

O Arquiteto de Bolso, plataforma brasileira de serviços em arquitetura e decoração, lançou o Meu Decorado, um serviço de decorado digital por inteligência artificial para construtoras, incorporadoras e imobiliárias. 

A solução aplica ambientações hiper-realistas às fotos para gerar materiais de vendas e conta com 30 estilos brasileiros de decoração treinados a partir de um banco de dados proprietário. Atualmente, a empresa afirma que mais de 300 mil ambientes já foram feitos com o serviço.

Os compradores que fecharem negócio por meio das incorporadoras, construtoras e imobiliárias parceiras ainda recebem uma consultoria de até 90 minutos com a empresa que conta com planta humanizada com três versões de solução para o espaço, imagens 2D e 3D, tour 360º, curadoria de produtos com descontos e comparador de preços.

Carolina Neves lança terceira coleção da linha CN Home

Peças da nova coleção da CN Home
Peças da nova coleção da CN Home. Crédito: Divulgação

A designer de joias Carolina Neves aumentou sua linha CN Home, que conta com peças de cerâmica para decorar a casa. A nova coleção, nomeada de Bold, conta com pratos de servir, pratos de sobremesa, mini pires e jarras e, na estética, predominam as listras, curvas e paleta de cores vibrantes.

“Senti a necessidade de uma terceira edição, porque são peças atemporais que permitem um mix and match perfeito com os itens da primeira edição ou com o que a cliente já tem em casa”, afirma Carolina. 

Yamamura amplia marca própria com coleção Reve.lar

A Yamamura anunciou a nova coleção "Reve.lar – a luz guia o sentido", ampliando sua marca própria, a Yamamura Collection, com lançamentos distribuídos em 30 linhas. 

Entre os destaques está a família de abajures "História da Arte*, que homenageia movimentos icônicos como Art Déco, Classicismo, Surrealismo e Realismo, com modelos Erté, Canova, Dalí e Rodin. A coleção também apresenta linhas como Zaha, inspirada na arquitetura orgânica de Zaha Hadid, e Tool, com luminárias articuláveis.

 As peças exploram materiais  naturais, como mármore, fibras de seda, vidro e metal e estão divididas em quatro categorias: Iluminar, Decorar, Transmitir e Inovar.

Família de abajures
Família de abajures "História da Arte" é novo lançamento da Yamamura. Crédito: Divulgação

