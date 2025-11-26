CasaCor 2026 terá 53 espaços em hotel histórico de Vitória

Hotel Canto do Sol já hospedou celebridades como Xuxa e Roberto Carlos. Crédito: Divulgação

Quem passa pela Orla de Camburi de longe avista a estrutura do antigo Hotel Canto do Sol, um exemplar da arquitetura modernista assinada por Paulo Casé e Luiz Acioli, e que já hospedou celebridades nacionais como Xuxa e Roberto Carlos. O hotel, que dará espaço a um novo empreendimento da construtora Mivita, também será o palco do retorno da CasaCor 2026, que acontecerá de 16 de julho a 6 de setembro do ano que vem, e também marca os 30 anos da mostra no Espírito Santo.

A agenda de eventos desta terça-feira (26) foi iniciada com o open house, que recebeu arquitetos e demais profissionais do setor interessados para a escolha dos espaços que desejarão assinar. Sobre datas, os profissionais poderão começar as obras a partir de 15 de março e todos os ambientes deverão estar prontos 15 dias antes do evento.

Ao todo, serão 53 ambientes entre apartamento modelo, lofts, studios, livings, espaço de eventos, cozinha experimental, restaurante e cafeteria, com espaços partindo de 15m² (área de descompressão) a 250m² (espaço de eventos). No total, a mostra vai ocupar 3.300m² de área construída no antigo hotel.

Na planta do projeto, estão previstos como novidades o espaço pet, que será aberto para visitação de animais de estimação; garagem náutica e speakeasy, bar secreto que já apareceu em outras mostras do evento pelo país. Aliás, a mostra deve incorporar outros eventos durante os seus 50 dias de duração, como shows, apresentações, palestras e encontros.

Plantas da CasaCor foram divulgadas durante Open House. Crédito: Clovis Louzada

Para Lígia Diniz, diretora da edição, os esforços empenhados para a CasaCor 2026 são necessários para recolocar o Estado dentro da rota nacional de eventos. "Chamei o Felipe Fioroti, um especialista deste setor, para ser meu sócio e juntarmos arquitetura, arte e entretenimento, para que realmente possa ser um um grande evento. Acredito demais no Espírito Santo e quero levar toda essa beleza e cultura para o Brasil inteiro", afirma.

Sobre isso, Fioroti tem expectativas de que 20 mil a 25 mil pessoas transitem pela mostra: "Estamos com um trabalho estratégico para trazer esse público para a CasaCor. Dentro dos 45 dias, teremos outros médio e micro eventos, como jantares, bazares, leilões, aula de yoga e encontro pet", revela.

Já para Isabela Castello, empresária e colunista de A Gazeta, a volta da CasaCor para o Estado e, principalmente, para o Hotel Canto do Sol traz outro sentimento especial. A família de Isabela foi responsável pela idealização e administração do hotel em seu início, quando era chamado de Porto do Sol.

"Por anos este hotel foi o melhor do Estado e, após sua decadência, é muito importante esta oportunidade de ver o hotel vivo de novo, bonito, com o resgate da memória e do valor que esse empreendimento trouxe para a sociedade capixaba", pontua.

Setor de rochas cresce, mas queda nas exportações de granito e mármore acende alerta

Setor poderia ter crescido mais se não fosse por taxação, aponta Centrorochas. Crédito: Divulgação

A taxação adicional em produtos brasileiros imposta pelos Estados Unidos provocou efeitos concretos no setor de rochas naturais, principalmente nas exportações de granitos, mármores e pedra sabão. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), entre janeiro e outubro de 2025, as exportações somaram US$ 1,24 bilhão, alta de 20,3% frente ao mesmo período do ano anterior, entretanto, o avanço não reflete um cenário de tranquilidade.

Isso porque a projeção é de que o setor poderia ter alcançado um resultado ainda mais expressivo, não fosse a queda acentuada nas vendas para os Estados Unidos de materiais que foram diretamente afetados pelas tarifas. As exportações de granito, por exemplo, registraram retração de 14,7%; o mármore caiu 9,8%; e a pedra sabão sofreu uma queda de 54,6% - produtos que fazem parte da lista de tarifa adicional de 50%.

Vale destacar que os EUA, mesmo com a taxação, se mantêm como o principal destino das rochas naturais brasileiras, respondendo por 53,9% das exportações entre janeiro e outubro deste ano. Na sequência vêm a China (17,0%) e a Itália (8,3%).

Segundo o presidente da Centrorochas, Tales Machado, o cenário reforça a importância de uma atuação técnica e estratégica diante dos desafios internacionais. “Desde o anúncio do tarifaço, iniciamos um forte trabalho de diplomacia empresarial com agendas técnicas e institucionais em Washington D.C., buscando mitigar os efeitos da medida e abrir caminhos para o crescimento sustentável do setor. O desempenho dos quartzitos mostra que essa articulação funciona e que o Brasil segue relevante e competitivo no mercado global de rochas naturais”, conclui.

Revestimentos vinílicos são solução para quem busca economizar

Piso vinílico amadeirado é queridinho nos projetos. Crédito: Divulgação

Os revestimentos vinílicos vêm conquistando cada vez mais espaço em projetos residenciais e corporativos. Feitos de PVC, um material sintético que imita a aparência de pedras e madeira, o item tem conquistado os clientes por apresentar durabilidade, praticidade e também o custo-benefício.

Entre as principais vantagens estão a resistência à umidade, conforto térmico e o bom desempenho em áreas com grande circulação de pessoas, o que torna o material indicado para diferentes tipos de usabilidade.

“É um revestimento que alia beleza, agilidade de instalação e praticidade, de limpar, ideal para quem busca conforto visual e durabilidade”, explica Carlos Marianelli, diretor da Compose, rede especializada em revestimentos de alto padrão.

No momento, os tons que fazem mais sucesso são os amadeirados por suas diferentes utilidades: madeiras claras ampliam visualmente os ambientes, as escuras criam atmosferas mais sofisticadas e os tons médios podem contrastar com diferentes estilos, do moderno ao rústico.

Marca de papelaria e decoração com destaque internacional chega à Vitória

Peças de MH Studios com joias de Carolina Neves. Crédito: Divulgação

Neste mês, a designer de jóias Carolina Neves recebeu a designer Maria Helena Pessoa de Queiroz, dona da marca de papelaria de luxo MH Studios. A empresa de Maria surgiu da ideia de transformar álbuns de fotos em peças decorativas: “Tudo surgiu com a ideia de tirar as fotos das caixas e trazê-las de volta para a casa, para que as pessoas se reconectarem com suas histórias”, conta.

Hoje, o negócio já conta com uma linha de caixas, cadernos, agendas e planners, confeccionados com materiais como couro, linho, veludo e bordados feitos à mão. O ateliê Carolina Neves, na Praia do Canto, foi quem recebeu a expoisção da coleção 2026, que conta com uma linha de fim de ano assinada pela artista e ilustradora Jackie Hatys.

A Gazeta integra o Saiba mais