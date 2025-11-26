DecorAqui
DecorAqui
Tendências, insights e novidades sobre o universo da arquitetura, design de interiores e decoração, em conteúdos assinados pela repórter do Hub Imobi Yasmin Spiegel

CasaCor 2026 terá 53 espaços em hotel histórico de Vitória

Em open house realizado nesta terça-feira (25), arquitetos e profissionais do setor começaram a escolher os espaços que assinarão na mostra

Vitória
Publicado em 26/11/2025 às 12h21
Hotel Canto do Sol
Hotel Canto do Sol já hospedou celebridades como Xuxa e Roberto Carlos. Crédito: Divulgação

Quem passa pela Orla de Camburi de longe avista a estrutura do antigo Hotel Canto do Sol, um exemplar da arquitetura modernista assinada por Paulo Casé e Luiz Acioli, e que já hospedou celebridades nacionais como Xuxa e Roberto Carlos. O hotel, que dará espaço a um novo empreendimento da construtora Mivita, também será o palco do retorno da CasaCor 2026, que acontecerá de 16 de julho a 6 de setembro do ano que vem, e também marca os 30 anos da mostra no Espírito Santo. 

A agenda de eventos desta terça-feira (26) foi iniciada com o open house, que recebeu arquitetos e demais profissionais do setor interessados para a escolha dos espaços que desejarão assinar. Sobre datas, os profissionais poderão começar as obras a partir de 15 de março e todos os ambientes deverão estar prontos 15 dias antes do evento.

Ao todo, serão 53 ambientes entre apartamento modelo, lofts, studios, livings, espaço de eventos, cozinha experimental, restaurante e cafeteria, com espaços partindo de 15m² (área de descompressão) a 250m² (espaço de eventos). No total, a mostra vai ocupar 3.300m² de área construída no antigo hotel. 

Na planta do projeto, estão previstos como novidades o espaço pet, que será aberto para visitação de animais de estimação; garagem náutica e speakeasy, bar secreto que já apareceu em outras mostras do evento pelo país. Aliás, a mostra deve incorporar outros eventos durante os seus 50 dias de duração, como shows, apresentações, palestras e encontros. 

Plantas da CasaCor foram divulgadas durante Open House
Plantas da CasaCor foram divulgadas durante Open House. Crédito: Clovis Louzada

Para Lígia Diniz, diretora da edição, os esforços empenhados para a CasaCor 2026 são necessários para recolocar o Estado dentro da rota nacional de eventos. "Chamei o Felipe Fioroti, um especialista deste setor, para ser meu sócio e juntarmos arquitetura, arte e entretenimento, para que realmente possa ser um um grande evento. Acredito demais no Espírito Santo e quero levar toda essa beleza e cultura para o Brasil inteiro", afirma. 

Sobre isso, Fioroti tem expectativas de que 20 mil a 25 mil pessoas transitem pela mostra: "Estamos com um trabalho estratégico para trazer esse público para a CasaCor. Dentro dos 45 dias, teremos outros médio e micro eventos, como jantares, bazares, leilões, aula de yoga e encontro pet", revela. 

Já para Isabela Castello, empresária e colunista de A Gazeta, a volta da CasaCor para o Estado e, principalmente, para o Hotel Canto do Sol traz outro sentimento especial. A família de Isabela foi responsável pela idealização e administração do hotel em seu início, quando era chamado de Porto do Sol. 

"Por anos este hotel foi o melhor do Estado e, após sua decadência, é muito importante esta oportunidade de ver o hotel vivo de novo, bonito, com o resgate da memória e do valor que esse empreendimento trouxe para a sociedade capixaba", pontua. 

Evento do CAU/ES traz principais destaques do mercado de interiores

Nesta quarta-feira (26) e quinta-feira (27), o Cais das Artes irá receber o Arq.ID Inspiração e Prática na Arquitetura de Interiores, evento do Conselho de Arquitetura e Urbanismos do Espírito Santo (CAU/ES) focado em atualização profissional, intercâmbio de ideias e valorização do setor para profissionais e estudantes da área. 

A programação reúne palestras, painéis e experiências, com inscrições  gratuitas disponíveis no link. A abertura será nesta quinta (26), às 15h, com o arquiteto e urbanista Martin Corullon, fundador do Metro Arquitetos Associados, que falará sobre o tema "Cais das Artes: Projeto e memória". 

Segundo a presidente do CAU/ES, Priscila Ceolin, o Arq.ID representa um movimento de estímulo à capacitação técnica e à aproximação entre academia e mercado, em um ambiente pensado para inspirar, provocar reflexão e ampliar repertórios.

 “Queremos fortalecer a arquitetura de interiores no Espírito Santo, criando um espaço onde diferentes gerações possam se encontrar, compartilhar experiências e construir novas perspectivas para a profissão. É uma iniciativa que nasce com propósito e reafirma o compromisso do CAU/ES com a valorização da prática, da pesquisa e da inovação no fazer arquitetônico”, afirma.

Confira a programação: 

26 de novembro (quarta-feira)

- 15h – Tema: Cais das Artes Projeto e memória
Palestrante: Martin Corullon (METRO Arquitetos Associados) 
- 16h30 – Tema: CRIAR: A partir da observação do que não se diz, mas se sente e transformar isso em espaço 
Palestrante: Taís Feu 

27 de novembro (quinta-feira) 

- 18h30 – Tema: Inteligência artificial na prática 
Palestrantes: Diego Miranda e Zeh Pantarolli (Estúdio Pantarolli Miranda) 
- 20h – Entrega dos troféus e certificados da Premiação Acadêmica do CAU/ES 2025
- 20h30 – Tema: Comunicação Estratégica: O que ninguém te conta sobre branding, posicionamento e crescimento para arquitetos 
Palestrante: João Gabriel

Setor de rochas cresce, mas queda nas exportações de granito e mármore acende alerta 

Setor poderia ter crescido mais se não fosse por taxação, aponta Centrorochas
Setor poderia ter crescido mais se não fosse por taxação, aponta Centrorochas. Crédito: Divulgação

A taxação adicional em produtos brasileiros imposta pelos Estados Unidos provocou efeitos concretos no setor de rochas naturais, principalmente nas exportações de granitos, mármores e pedra sabão.  Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), entre janeiro e outubro de 2025, as exportações somaram US$ 1,24 bilhão, alta de 20,3% frente ao mesmo período do ano anterior, entretanto, o avanço não reflete um cenário de tranquilidade.

Isso porque a projeção é de que o setor poderia ter alcançado um resultado ainda mais expressivo, não fosse a queda acentuada nas vendas para os Estados Unidos de materiais que foram diretamente afetados pelas tarifas. As exportações de granito, por exemplo, registraram retração de 14,7%; o mármore caiu 9,8%; e a pedra sabão sofreu uma queda de 54,6% - produtos que fazem parte da lista de tarifa adicional de 50%. 

Vale destacar que os EUA, mesmo com a taxação, se mantêm como o principal destino das rochas naturais brasileiras, respondendo por 53,9% das exportações entre janeiro e outubro deste ano. Na sequência vêm a China (17,0%) e a Itália (8,3%).

Segundo o presidente da Centrorochas, Tales Machado, o cenário reforça a importância de uma atuação técnica e estratégica diante dos desafios internacionais. “Desde o anúncio do tarifaço, iniciamos um forte trabalho de diplomacia empresarial com agendas técnicas e institucionais em Washington D.C., buscando mitigar os efeitos da medida e abrir caminhos para o crescimento sustentável do setor. O desempenho dos quartzitos mostra que essa articulação funciona e que o Brasil segue relevante e competitivo no mercado global de rochas naturais”, conclui.

"Espaços com alma" são tema de talk comemorativo de arquiteto

Para celebrar seus 20 anos de carreira, o arquiteto Vitor Cipriano realizou um talk no Kairú Restaurante com o conceito "Espaço com Alma". A escolha foi motivada pela visão de Cipriano, que pontuou sobre como os projetos devem, para além das linhas e tendências, traduzirem a identidade dos moradores, seja pelo uso de luz natural, seja por objetos de família preservados, seja por espaços de respiro. “Um ambiente com alma é aquele que tem tempo. Que carrega memória, acolhe e faz parte da história das pessoas”, explica. 

Revestimentos vinílicos são solução para quem busca economizar

Piso vinílico amadeirado é queridinho nos projetos
Piso vinílico amadeirado é queridinho nos projetos. Crédito: Divulgação

Os revestimentos vinílicos vêm conquistando cada vez mais espaço em projetos residenciais e corporativos. Feitos de PVC, um material sintético que imita a aparência de pedras e madeira, o item tem conquistado os clientes por apresentar durabilidade, praticidade e também o custo-benefício. 

Entre as principais vantagens estão a resistência à umidade, conforto térmico e o bom desempenho em áreas com grande circulação de pessoas, o que torna o material indicado para diferentes tipos de usabilidade. 

“É um revestimento que alia beleza, agilidade de instalação e praticidade, de limpar, ideal para quem busca conforto visual e durabilidade”, explica Carlos Marianelli, diretor da Compose, rede especializada em revestimentos de alto padrão.

No momento, os tons que fazem mais sucesso são os amadeirados por suas diferentes utilidades: madeiras claras ampliam visualmente os ambientes, as escuras criam atmosferas mais sofisticadas e os tons médios podem contrastar com diferentes estilos, do moderno ao rústico. 

Vix Design Móveis Planejados dá 'start' às comemorações do Dia do Arquiteto

Para dar início às comemorações do Dia do Arquiteto, a Vix Design Móveis Planejados, de Eugênia e Sabrina De Nadai, promoveu um encontro entre profissionais do setor com a presença da especialista em branding pessoal, Rogelia Spelta. Com a palestra "A imagem invisível dos espaços: como sua estética comunica antes das palavras", Rogelia trouxe reflexões sobre imagem, valor e posicionamento no mercado. Entre os convidados, estavam profissionais como Lígia Diniz, Raysa Fabres, Camila Nogueira e Rosana Andrade. 

Marca de papelaria e decoração com destaque internacional chega à Vitória 

Peças de MH Studios com joias de Carolina Neves
Peças de MH Studios com joias de Carolina Neves. Crédito: Divulgação

Neste mês, a designer de jóias Carolina Neves recebeu a designer Maria Helena Pessoa de Queiroz, dona da marca de papelaria de luxo MH Studios. A empresa de Maria surgiu da ideia de transformar álbuns de fotos em peças decorativas:  “Tudo surgiu com a ideia de tirar as fotos das caixas e trazê-las de volta para a casa, para que as pessoas se reconectarem com suas histórias”, conta.

Hoje, o negócio já conta com uma linha de caixas, cadernos, agendas e planners, confeccionados com materiais como couro, linho, veludo e bordados feitos à mão. O ateliê Carolina Neves, na Praia do Canto, foi quem recebeu a expoisção da coleção 2026, que conta com uma linha de fim de ano assinada pela artista e ilustradora Jackie Hatys. 

LEIA MAIS DECORAQUI

Casacor volta ao ES em 2026, sob nova direção e em novo endereço
Feira de design de interiores no ES traz exposição inédita de rochas naturais
"O melhor momento para criar é quando você não está inspirado", afirma designer
Città apresenta apartamento decorado na Praia da Costa assinado por João Armentano
Plataforma criada no ES vira referência mundial para medir impacto ambiental do setor de rochas

A Gazeta integra o

Saiba mais
Moda Mármore E Granito Arquitetura E Decoração

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.