Tendências, insights e novidades sobre o universo da arquitetura, design de interiores e decoração, em conteúdos assinados pela repórter do Hub Imobi Yasmin Spiegel

Città apresenta apartamento decorado na Praia da Costa assinado por João Armentano

Empreendimento em parceria com a Apex apresentou unidade projetada por escritório de arquitetura paulista que já foi premiado internacionalmente

Vitória
Publicado em 10/10/2025 às 18h33
Decorado de empreendimento da Città foi assinado por escritório premiado. Crédito: Clovis Louzada

Autenticidade e sofisticação unidas à arte. Essa foi a proposta que o Arti Design Living, empreendimento de alto padrão da Città Engenharia em parceria com a Apex, apresentou nesta quinta, 9, para seu apartamento decorado na Praia da Costa, em Vila Velha.

Agora, os futuros moradores poderão conhecer tanto o decorado, com ambientação assinada pelo arquiteto João Armentano quanto uma unidade entregue no padrão construtivo, sem decoração, que permite avaliar o espaço e os acabamentos. Armentano está à frente de um escritório de arquitetura de São Paulo, com 30 anos de experiência no setor, com projetos nacionais e internacionais em seu currículo e é responsável pela decoração das áreas comuns do Arti Design Living.

Segundo o diretor executivo da Città Engenharia, Roberto Puppim, o investimento no decorado tem o objetivo de tornar mais tangível a proposta arquitetônica: “Em empreendimentos desse porte, o diferencial está nos detalhes. O decorado permite visualizar o uso dos espaços, a fluidez e a proporção entre os ambientes”, afirma.

O prédio, atualmente com 55% das unidades vendidas, tem entrega prevista para 2027. Além disso, os que se interessarem pelo decorado poderão realizar a compra no modelo “porteira fechada”, pronto para morar, daqui pouco mais de dois meses. 

Na decoração, a abordagem utilizada para encantar os futuros clientes e parceiros teve a ver com conectar o morar à uma experiência artística. A gerente de interiores do escritório de João Armentano, Paula Bertolucci, explicou a escolha da arte como tema central para despertar sensações e criar identidade para o espaço.

"Buscamos integrar as artes visuais, como obras, fotografias e telas, mas a abrangência do empreendimento se estende além do apartamento em si. As áreas comuns seguem a mesma premissa, utilizando a arte como ponto de convergência e identificação, fomentando um sentimento de pertencimento e conexão. As artes visuais, a música e a literatura permeiam todos os espaços, definindo a essência do projeto”, afirma.

Para completar, o projeto buscou valorizar a integração dos ambientes sociais, como cozinha, sala de jantar e estar, tirando as portas e propondo áreas de convívio que favorecem a interação familiar. “Acreditamos que o verdadeiro luxo está no bem-estar e na convivência. É o conforto que dá sentido à sofisticação”, completa Bertolucci.

A fachada do Arti também reflete essa busca pela sofisticação atrelada ao bem-estar. O responsável pelo projeto arquitetônico do empreendimento Diocélio Grasselli, conta que procurou romper com o padrão cartesiano comum nas construções urbanas, adotando linhas sinuosas inspiradas nas enseadas da Praia da Costa.

“O foco do projeto foi traduzir a alma da praia para a cidade. As curvas remetem ao movimento natural do mar, criando uma continuidade visual entre o edifício e o entorno”, diz o arquiteto que está à frente do escritório DG Projetos.

Com três torres, Musa, Bella e Donna, o Arti Design Living terá 53 unidades residenciais, com metragens de 195 m² a 640 m². As plantas incluem varandas gourmet e coberturas lineares com vista para o mar. O projeto de interiores das áreas comuns também leva a assinatura de João Armentano, e o paisagismo é de Roberto Riscala.

Confira mais espaços do empreendimento

Outubro Urbano expõe desafios de planejar vida sustentável nas cidades

No mês de outubro, além do tradicional Outubro Rosa, também acontece o Outubro Urbano, iniciativa da ONU-Habitat que propõe uma reflexão mundial sobre como tornar as cidades mais inclusivas, sustentáveis e resilientes por meio da arquitetura.

Sobre o assunto, o arquiteto Heliomar Venâncio, presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Espírito Santo (AsBEA/ES), acredita que pensar as cidades é um exercício que precisa ser profundo e ir além do óbvio. “Não se trata apenas de desenhar prédios ou organizar ruas, mas de planejar a vida em comunidade. Uma cidade organizada deve prever mobilidade eficiente, espaços públicos de qualidade, acesso universal a equipamentos de saúde, educação e lazer, preservação ambiental e integração entre as pessoas. A arquitetura e o urbanismo têm o papel de costurar todos esses elementos”, ressalta.

Outro ponto levantado pelo arquiteto é a necessidade de valorizar a identidade cultural e histórica de cada local, preservando a memória urbana, ao mesmo tempo em que se incorporam soluções contemporâneas. 

“Crescer para fora, sem planejamento, significa ampliar desigualdades e pressionar ainda mais os recursos naturais. Requalificar áreas já construídas, incentivar a moradia em regiões centrais e apostar em soluções sustentáveis são caminhos mais inteligentes e responsáveis”, afirma.

Capixaba conquista 3º lugar no Prêmio Design da Movelaria Nacional

Bruna Rody conquistou prêmio com a Mesa Dinda
Bruna Rody conquistou prêmio com a Mesa Dinda. Crédito: Divulgação

A arquiteta capixaba Bruna Rody, cofundadora e diretora criativa da Inspira Conceito e Design, conquistou o 3º lugar no Prêmio Design da Movelaria Nacional, na categoria Potencial Criativo, com a Mesa Dinda, peça que une plástico reciclado e vidro fusing, técnica artesanal que reaproveita resíduos de vidro.

“Desenvolvi essa peça durante minha pesquisa no Istituto Europeo di Design (IED Brasil), explorando o potencial estético e funcional do plástico reciclado”, explica Bruna. “Minha trajetória no design sempre veio acompanhada de uma inquietação: criar além da escala arquitetônica, pensando o design na perspectiva do micro”.

Além do design autoral, Bruna Rody assina projetos de arquitetura de interiores de alto padrão pela Invite Inc., como o Manami Ocean Living (Guarapari), o Vive Le Vin (Pedra Azul) e o Camillo,25 (Portugal).

