Recepção do estande do Grupo Corcovado Brasigran na Marmomac Verona 2025. Crédito: Divulgação/Grupo Corcovado Brasigran

O Espírito Santo marca presença em Verona, na Itália nesta semana. Isso porque o Grupo Corcovado Brasigran, empresa capixaba de rochas ornamentais, está participando da Marmomac Verona, maior feira global do setor, que termina nesta sexta, 26.



A feira é vista com importância estratégica para o setor que, em 2024, registrou no Brasil um recorde de US$ 599,6 milhões em exportações de quartzito, um aumento de 31,8% em relação ao ano anterior. O país é o quarto maior produtor e o quinto maior exportador de rochas naturais do mundo, com clientes em mais de 115 países.

O estande da Brasigran foi projetado para ser um showcase, exibindo um portfólio de mármores e quartzitos com acabamentos exclusivos. Na parede principal, o mármore Raffaello com acabamento Deep é o destaque, enquanto um painel central exibe quartzitos como Vitória Régia, Emerald Green, Yellow Bamboo, Via Appia, Negroni e o mármore Barrocci, nos acabamentos Vulcano e Deep.

Outro painel especial mostra o mármore Donatello, combinando os acabamentos Deep e Escovado. O piso é inteiramente de Raffaello levigado, com um painel central que repete a seleção de quartzitos. Do lado de fora, painéis de Yellow Bamboo levigado e Moulin Rouge polido dão as boas-vindas aos visitantes.

Além da ambientação, a empresa expõe sua coleção de amostras fixas, que inclui clássicos como Azul Macaubas Polido, Patagonia Blue Polido, Perla Venata Polido e Kilimanjaro Vulcano. A linha Brasigran Home também está presente, com mesas e um balcão em Bellini e Donatello levigados.

Portfólio de mármores e quartzitos expostos no estande. Crédito: Divulgação/Grupo Corcovado Brasigran

“Nosso espaço na Marmomac não é apenas um estande, mas uma experiência imersiva que reflete a essência do Grupo Corcovado Brasigran: inovação em acabamentos, diversidade de materiais e compromisso com a excelência. É também uma oportunidade de fortalecer relações comerciais e abrir novos caminhos para a pedra natural brasileira no mundo”, afirma Renata Malenza, diretora da empresa.



Confira as peças da ATTRI Decor





Peças da ATTRI Decor . Divulgação/ATTRI Decor





Peças da ATTRI Decor . Divulgação/ATTRI Decor





Peças da ATTRI Decor . Divulgação/ATTRI Decor

Revestimentos com efeitos digitais do aço corten são tendência no décor

A Série Cais, da Coleção Horizontes da marca Eliane, traz efeitos digitais. Crédito: Divulgação/Compose

O aço corten, um coringa da decoração industrial, segue em alta na arquitetura e no design de interiores e sua estética industrial, com tons de laranja e marrom, vem ganhando novas formas de aplicação. A novidade agora está nos revestimentos que imitam o material, permitindo um uso para além das chapas metálicas, conquistando espaço em projetos que buscam unir sofisticação e rusticidade.

Graças à tecnologia de impressão em alta definição, esses revestimentos digitais reproduzem texturas, relevos e nuances do aço corten original, tendo aspectos de aço e ferrugem. “Esse tipo de revestimento inspirado no aço corten coloca volumetria nos projetos de interiores e potencializa a experiência em cada espaço”, destaca Carlos Marianelli, diretor da Composé.



Um exemplo dessa inovação é a Série Cais, da Coleção Horizontes da marca Eliane, que acaba de chegar às lojas da Compose. A linha, que combina o visual industrial com elementos orgânicos, é uma aposta na atemporalidade. "O aço é um elemento que expressa força e permanência", completa.

Peças decorativas remontam a resistênca afro-brasileira feminina

Linha Balangandâ traz elementos da cultura afro-brasileira. Crédito: Divulgação

A penca de balangandãs, joia baiana usada por mulheres negras no Brasil colonial, concentrava em figas, frutos e pequenos amuletos de metal proteção, fé e identidade, sendo um símbolo de resistência afro-brasileira e da força feminina. Com o propósito de valorizar essa identidade, nasceu a Balangandâ, colaboração entre o estúdio dua.dsg e a Una Ambientes que mescla elementos da cerâmica e do metal.

O vaso Balangandâ, por exemplo, foi modelado digitalmente, produzido artesanalmente e é adornado com peças metálicas. A argila utilizada foi moldada por artesãos de Indiana, em São Paulo, e possui acabamentos em areia, ferrugem e bronze negro acetinado.

Tapeçarias foram feitas com material reciclável. Crédito: Divulgação

EDP promove reformas residenciais para 30 famílias na Serra

A EDP, distribuidora de energia no Espírito Santo, iniciou a reforma de 30 residências na comunidade de Acréscimo das Laranjeiras, na Serra. A ação é realizada em parceria com a ONG Moradigna e tem investimento de R$ 345 mil. As obras, que devem ser concluídas até dezembro, priorizam melhorias na infraestrutura elétrica, buscando ampliar a segurança e a eficiência energética das moradias.

Além das intervenções estruturais, o projeto inclui ações educativas. Em agosto, moradores participaram de oficinas comunitárias sobre consumo consciente, leitura da conta de energia e segurança elétrica. Em novembro, as famílias beneficiadas pelas reformas terão oficinas individuais, adaptadas às suas necessidades específicas. A seleção das casas ocorreu em julho, após diagnóstico social e técnico realizado pela EDP e pelo Moradigna. Foram considerados critérios como vulnerabilidade social, renda, situação cadastral e interesse em regularizar os imóveis.

A Gazeta integra o Saiba mais