Maior feira da construção civil do ES reúne arquitetos e decoradores em espaço exclusivo

Espaço da Arquitetura + Design na ES Construção Brasil reúne 20 empresas e escritórios capixabas. Crédito: Yasmin Spiegel

Um dos destaques da ES Construção Brasil 2025, que acontece até sexta-feira (18), no Pavilhão de Carapina, na Serra, é o Espaço Arquitetura + Design, vitrine coletiva da criatividade e inovação capixaba. Reunindo 20 escritórios e empresas locais, o estande apresenta soluções para residências, espaços corporativos, equipamentos públicos e parques urbanos, além de peças autorais de mobiliário.



Idealizado pela arquiteta Angela Gomes (Studio DAUS) e pela designer Jacqueline Chiabay (Couros e Tramas/Arte Pura), o espaço traz uma estrutura sustentável feita com andaimes reutilizáveis e tecidos reaproveitados, com a proposta de mostrar como o design e a arquitetura podem contribuir para cidades mais humanas, inteligentes e saudáveis.

Os expositores estão com projetos que incorporam o uso de tecnologias como o BIM (Building Information Modeling), além de práticas de urbanismo participativo, habitação social e restauração de patrimônio. Há ainda foco em inovação social, reaproveitamento de materiais e design circular, escolhidos para reforçar o papel do arquiteto como agente de transformação social e ambiental.

“O espaço proporcionará aos visitantes uma imersão na diversidade e na força criativa da produção local. Os profissionais foram selecionados a partir de uma curadoria criteriosa, que envolveu também uma chamada pública promovida pelo CAU/ES, para seleção dos projetos de arquitetura apresentados na exposição digital”, afirma Angela Gomes, idealizadora e diretora do Studio DAUS.

A programação paralela do espaço contou também com uma palestra de Ricardo Meira, pesquisador e presidente do CAU/DF, na abertura do evento realizada nesta quarta (16) e ativações criativas de projetos, como a plataforma Decoranea Arte e Design da colunista de Imóveis A Gazeta Isabela Castello, a feira Espírito Madeira 2025 e o Grupo Smart, com mobiliário corporativo, além de coffee breaks temáticos para networking.

O espaço ficará aberto até esta sexta (18), no espaço da ES Construção Brasil no Pavilhão de Carapina, das 14h às 21h. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Espírito Madeira destaca conexão entre madeira e construção civil na ES Construção Brasil

Casa Loft é um dos destaques e está localizada logo na entrada da ES Construção Brasil. Crédito: AssCom Espírito Madeira

A Espírito Madeira – Design de Origem também participa da ES Construção Brasil 2025, de 16 a 18 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra, com o objetivo de reforçar o protagonismo da madeira como material estratégico para a construção civil sustentável. A iniciativa marca presença com estande exclusivo, exposição especial e participação em painéis da programação técnica.

Durante o evento, o público poderá conhecer a “Casa Loft”, módulo construtivo em madeira desenvolvido em parceria entre o arquiteto Heliomar Venâncio e o designer de móveis Antonio Nicola Brazolino, organizador da Espírito Madeira. O espaço também servirá como plataforma para divulgar a próxima edição da feira Espírito Madeira, que acontece nos dias 11,12 e 13 de setembro, em Venda Nova do Imigrante.

A presença no evento inclui ainda um bate-papo sobre design, arquitetura e mercado madeireiro, com Paula Maciel e Brazolino, no dia 18, às 17h, no espaço Arquitetura + Design. A proposta é mostrar como o uso inteligente da madeira contribui para construções modernas, eficientes e de baixo impacto ambiental, o que reforça a sinergia entre dois setores fundamentais para o desenvolvimento capixaba.

