Feira de design muda de nome e vem para Vitória; ingressos já estão disponíveis

Fenarq Design Summit chega à capital Vitória com foco em conexões e negócios. Crédito: MR Studio

Nascida em Cachoeiro, a Fenarq Design cresceu e agora será realizada em Vitória com o nome Fenarq Design Summit. De 29 a 31 de outubro, a Cidade da Inovação, no Ifes de Jardim da Penha, receberá o evento que reúne os principais players do setor da construção civil, arquitetura, engenharia, design e mercado imobiliário. Na edição deste ano, serão contemplados 127 segmentos diferentes ligados a essas categorias. A pré-venda dos ingressos já começou no site oficial do evento.

O evento também conta com expositores que apresentarão tendências e produtos, assim como uma programação de palestras. A expectativa é que mais de 15 mil pessoas circulem no local ao longo dos três dias e movimentem mais de R$ 50 milhões em negócios - um aumento de 20%, se comparado à última edição, realizada no Sul do Estado, segundo a organizadora Cíntia Mattos.

Sobre a mudança de nome, ela explica que o foco agora está em conectar líderes, CEOs, empresários e experts para impulsionar negócios com mais eficiência e profundidade. Para isso, o evento adota o conceito de evento de negócios, deixando de lado o termo “feira”.

“A criação de uma comunidade exclusiva, com programa de aceleração de negócios e rede de networking ativa, está gerando resultados concretos antes mesmo do evento acontecer. Nosso público hoje é formado por lideranças e profissionais de alto nível”, explica Cíntia.

No ano passado, a Fenarq Design em Cachoeiro reuniu visitantes de 60 municípios de todo o Brasil. Crédito: MR Studio

Para este ano, mais duas novidades estão previstas: o Fórum Regional do Mercado Imobiliário, que reunirá construtoras, incorporadoras, loteadoras e imobiliárias do Estado; e o Seminário de Inovação e Tecnologia, em parceria com o arquiteto Bruno Bowen, do escritório Nós Arquitetura, e a Base27.

Outro destaque é a imersão empresarial com foco em empresários do setor, que acontecerá nas manhãs dos três dias de evento. Também acontecerá um encontro de empresários do setor de rochas, feito em parceira com o Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) e o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).

Evento terá encontro de empresários do setor de rochas ornamentais. Crédito: MR Studio

“A Fenarq Design Summit coloca o Espírito Santo em destaque no cenário nacional, tendo em vista que é o único evento do Brasil que reúne construção, mercado imobiliário, engenharia, arquitetura e design e ainda por compor o maior ecossistema dessa cadeia produtiva com canais de comunicação próprios, programa de aceleração, imersão empresarial, comunidade e redes social interna e privativa para os participantes”, afirma a organizadora.

Sobre a comunidade interna, Cíntia revela que a edição vai contar com um sistema de comunidade própria com rede social interna, que funcionará como uma rede social para o público presente. O aplicativo disponibilizará ferramentas de interação e compartilhamento de fotos, vídeos e comentários, o que visa conectar os participantes e garantir um networking qualificado.

Para finalizar, a Mostra Rota Capixaba está sendo preparada para trazer ambientes assinados por arquitetos do Espírito Santo, cada um inspirado por um ponto turístico do Estado. Os arquitetos Henrique Gasparini, Fernando Zache e Vinicius Ribeiro estão confirmados e vão assinar ambientes no espaço, como área gourmet, estúdio e uma área de lazer, respectivamente. Esta será a primeira vez que uma mostra de arquitetura acontecerá dentro do evento.

Taipa Bronze e Taipa Mate são alguns dos lançamentos da nova coleção Portinari Petra. Crédito: Divulgação/Portinari

Eucatex anuncia tinta com capacidade impermeabilizante e garantia de 10 anos

O Acqua Resist é a nova aposta da Tintas Eucatex para o mercado de tintas impermeabilizantes de alta performance. O produto oferece uma barreira extrema contra infiltrações, vazamentos e umidades ascendentes e promete ser três vezes mais aderente do que as tintas acrílicas convencionais, oferecendo proteção superior contra sol, chuva, alcalinidade, mofo e algas.

A marca também afirma que o Acqua Resist suporta mais de 700 ciclos de lavabilidade e conta com 10 anos de garantia. “Dedicamos anos de pesquisa e desenvolvimento para criar um produto inovador, que responde de forma efetiva aos grandes desafios de aplicação e manutenção das pinturas em clima tropical”, avalia Maria Cristina Tomaz, supervisora de Marketing de Produto da Tintas Eucatex.

A Gazeta integra o Saiba mais