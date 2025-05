O Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento do Espírito Santo (IAB/ES) lançou neste mês o edital que convoca arquitetos e urbanistas a enviarem projetos que estejam alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que tem como uma de suas prioridades a garantia de cidades melhores para se viver. A participação é gratuita e deve ser realizada até 5 de junho, exclusivamente por meio de um formulário eletrônico disponível on-line aqui . Não há limite de inscrições por participante, sendo permitido enviar múltiplos projetos relacionados a um mesmo objetivo ou distribuídos entre diferentes ODS, assim como cada trabalho submetido pode se vincular a um ou mais objetivos.

As propostas escolhidas integrarão a sexta edição do Guia IAB para a Agenda 2030, ano estabelecido como meta global para alcançar os ODS e mitigar os impactos negativos do ambiente construído.

Arquitetos e urbanistas de qualquer região do país podem participar do concurso, tanto de forma individual quanto por meio de escritórios, coletivos, assessorias técnicas, cooperativas, grupos de pesquisa e extensão ou outras configurações de trabalho coletivo. O edital também está aberto à inscrição de ONGs e empresas públicas ou privadas, desde que ao menos um dos responsáveis técnicos seja arquiteto.

A presidente do IAB/ES, Polyana Lima, destaca a importância de reconhecer e dar visibilidade a iniciativas que, por meio da arquitetura e do urbanismo, promovem transformações reais nos territórios. "Queremos mostrar como a arquitetura e o urbanismo podem ser ferramentas concretas para transformar realidades e enfrentar os desafios sociais, ambientais e econômicos das cidades brasileiras. O guia é também uma forma de valorizar experiências que muitas vezes ficam invisíveis, mas que têm grande impacto nos territórios", explica.

A vice-presidente do IAB/ES, Luciene Pessoti, ressalta que o chamamento também é uma oportunidade de fortalecer o compromisso da profissão com os princípios da sustentabilidade e da justiça social. "Essa iniciativa também busca fortalecer o compromisso da nossa categoria com práticas mais justas, inclusivas e sustentáveis. Ao reunir propostas de diferentes regiões e contextos, ampliamos a troca de saberes e estimulamos uma atuação profissional conectada com os princípios da Agenda 2030".