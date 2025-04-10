Saiba como renovar a decoração da sua casa usando apenas cor

Cores fazem parte do cotidiano e devem ser incluídas em ambientes com personalidade Crédito: Shutterstock

No livro "Psicologia das Cores: como as cores afetam a emoção e a razão", de Eva Heller, a relação entre cor e sentimentos é profundamente abordada, mostrando que as cores são referências que ficam na cabeça. Mesmo que não percebamos em nosso dia a dia, as diferentes tonalidades afetam diretamente nossas emoções e percepção de mundo de acordo com o modo que são aplicadas.

Com toda essa influência, é inegável que as tonalidades desempenham um papel cada vez mais importante na decoração, equilibrando volumes, destacando pontos de interesse, iluminando ou aprofundando os espaços. Mas afinal: como aplicar as cores no lar, espaço visto como um ponto de refúgio e descanso em que as pessoas passam cada vez mais tempo, seja por lazer, seja por trabalho?

Por esse fator, aliado também com aquele famoso medo de "enjoar" das cores escolhidas, muitos acabam escolhendo tons neutros, como brancos e cinzas. Para quem não gosta de ousar, a arquiteta Fernanda Calazans defende que, no final, as cores já fazem parte do cotidiano, tanto na natureza quanto nas atividades ao ar livre, e, portanto, colocá-las dentro de casa também é uma forma de trazer dinamismo ao espaço.

"Ambientes monocromáticos ou neutros, quando não têm um estudo de composição, podem acabar parecendo apáticos, sem vida. Gosto de mostrar aos clientes mais resistentes meus projetos anteriores e contar quantas cores estão no espaço, para que entendam, se encantem e ganhem segurança para permitir que as cores façam parte de seus futuros lares", conta.

Círculo cromático é aliado na hora de entender mais sobre composição de cores Crédito: Shutterstock

A arquiteta também afirma que um caminho para quem não é da área de arquitetura e decoração avaliar e criar uma composição de cores é usar o círculo cromático. "A composição com cores vai muito além das cores primárias, secundárias e terciárias. Para quem está no processo de se entender no meio das cores, a dica é sempre ir analisando o entorno e acrescentando pontos de cor nos ambientes, fazendo testes e misturando e, a partir disso, ir percebendo o que faz sentido ou não", ressalta.

E para quem quer mudar a cara da casa ou apartamento, papéis de parede, revestimentos, estofados e, claro, as tintas, fazem uma verdadeira transformação. Estas últimas, inclusive, podem ser a melhor saída para quem não quer abusar no orçamento, já que possuem um bom custo-benefício e são uma forma eficiente, ágil e econômica de renovar o espaço.

“Trocar a cor da parede é um processo rápido que requer um investimento bem mais baixo do que mudar o revestimento ou aplicar papel de parede, por exemplo. Além disso, as tintas atuais têm baixo odor, pouco respingamento e secagem rápida, o que facilita ainda mais o processo de pintura, porque não é preciso se ausentar do ambiente", comenta Vinicius Ventorim, diretor-executivo da rede de lojas Politintas.

Se você é uma dessas pessoas que tem como meta redecorar sua casa ou ambiente de trabalho, confira a seguir ideias de como aplicar as cores e sugestões de locais:

Hall de entrada

Hall de entrada pode ser um ponto de cor para chamar a atenção no ambiente Crédito: Projeto por Fernanda Calazans/ Foto por Camila Santos

O hall é uma área de passagem rápida, o que pede por cores pela máxima de que a primeira impressão é a que fica. Nesse local, vale a pena ousar com cores e texturas, como, por exemplo, madeira e cimento queimado, que é uma das principais tendências na decoração industrial.

Lavabo

Lavabo é um dos principais locais que impressiona visitas Crédito: Projeto por Fernanda Calazans/ Foto por Camila Santos

Não tem jeito: um bom lavabo deixa uma boa impressão em quem visita a casa. Por isso, usar elementos mais luxuosos que tragam cor e identidade é uma boa aposta. Nesse caso, vale usar texturas como marmorizado, cimento queimado e até pintar os azulejos.

Isso mesmo! Ao invés de trocar os azulejos por revestimentos novos, você pode deixá-lo apenas para as partes molhadas e pintar todo o resto. Nesse caso, a opção mais indicada para a pintura é a tinta epóxi, que adere à superfície do revestimento e forma uma película que esconde manchas, riscos e imperfeições.

Teto

Pintar o teto faz total diferença no ambiente Crédito: Projeto por Fernanda Calazans/ Foto por Camila Santos

O teto também pode ser um local de aplicação, mas alguns cuidados são necessários. Se o ambiente que você deseja pintar tiver o pé-direito baixo, a sugestão é usar uma cor clara no teto, que contribuirá para uma iluminação mais eficiente e para a sensação de amplitude. Se o pé-direito for alto, aposte em tons mais quentes e vibrantes.

Mas para não ter erro, siga a regra mais simples: se a parede, por exemplo, tiver um tom de verde que está no meio da cartela, pinte o teto na cor do primeiro tom da cartela. O interessante é que o teto seja sempre um tom ou dois mais claro que o da parede, para não achatar o ambiente.

Na delimitação de ambientes

Cor pode ser ferramenta na hora de dividir os cômodos Crédito: Shutterstock

Com a tendência de apartamentos cada vez menores, em alguns imóveis, não há possibilidade de criar divisórias com paredes. A cor pode ajudar nessa delimitação. Então, se for o caso do seu lar, uma boa estrutura de cores em sequência favorece o olhar e entende que ali há vários cômodos possíveis.

Para quem precisa criar a sensação de que os espaços são maiores ou menores, mais altos ou mais baixos, a cor também ajuda, justamento por seu poder de alterar o modo como percebemos as dimensões e as proporções dos espaços.

Paredes

Paredes com quadros podem receber cores e texturas que valorizem ainda mais a obra Crédito: Projeto por Fernanda Calazans/ Foto: Camila Santos

A mais tradicional de todas também pode ser decorada de forma mais estratégica. Para quem está com receio de investir em muita cor, a dica é escolher uma parede de destaque e apostar em uma tonalidade mais forte, que se destaque das demais paredes, que podem ser mais neutras.

Para quem gosta de quadros, que naturalmente já valorizam uma parede, a cor pode ajudar ainda mais nesse destaque, complementando-os e valorizando algo que o ambiente já tem.

Quartos

Cabeceiras estilizadas trazem charme para o quarto Crédito: Projeto por Fernanda Calazans/ Foto por Camila Santos

Na parede dos quartos, vale usar cores mais claras, que valorizem a iluminação e tragam destaque ao mesmo tempo. Vale experimentar trazer num canto deles trazer uma cor que te marcou para ativar uma memória feliz.

A cabeceira de cama também pode fazer toda a diferença no ambiente. Só de escolher uma cor e pintar a parte da parede em que a cama fica encostada, já deixa o local mais estiloso e aconchegante. Também vale investir em cabeceiras diferenciadas.

Fundo de estantes e nichos

Fundo de estantes e nichos ajuda a dar toque de cor no ambiente Crédito: Shutterstock

A cor no fundo de estantes vazadas destaca ainda mais os objetos e funciona como uma cor de apoio e suporte, ao mesmo tempo que não ocupam muito espaço.

Inclusive, se você não se sente à vontade para colorir grandes espaços, uma alternativa é pintar molduras e rodapés na mesma cor das portas.

Sala de TV

Parede da TV pode ter cores mais escuras para melhorar qualidade da imagem Crédito: Shutterstock

Se o cinema é escuro, vale replicar a mesma lógica na sala de TV de sua casa. Isso acontece porque tons mais escuros valorizam a qualidade da imagem da tela. Então, manter a sala por completo com uma cor mais escura ou apenas a parede atrás da TV vai criar as condições propícias para assistir um filme ou série com a melhor definição possível.

Locais com mobília em destaque

Móveis com cores que se destacam pedem por paredes de cor complementar Crédito: Projeto por Fernanda Calazans/ Foto por Camila Santos

Pense: um móvel branco não pode ficar com uma parede branca, porque eles se anulam. Se esse for seu caso, uma cor na parede de trás eleva a mobília, destacando ainda mais sua beleza no ambiente. Para acertar na escolha, vale usar o círculo cromático ou apostar em tons naturais e terrosos, que trazem a cor de um jeito mais sóbrio e refletem aconchego.

Teste de cor é essencial

Teste de cor é essencial para escolher o tom adequado Crédito: Shutterstock

Caso a pintura seja realmente a melhor escolha, realizar o teste de cor é importantíssimo, pois a tinta quando aplicada pode mudar por sofrer interferências tanto do ambiente quanto da luz.

Para garantir que a cor escolhida é realmente a ideal, marque um quadrado de 30 cm x 30 cm na parede e passe, pelo menos, três demãos de tinta diretamente na parede em que você planeja aplicá-la posteriormente. Assim, você garante que a cor realmente irá refletir seu desejo para o local.

Nova clínica infantil usa design funcional e elementos lúdicos

Decoração da Vidah Kids usa muitas cores, móveis personalizados e brinquedos educativos

Um ambiente acolhedor, que estabeleça confiança entre crianças, familiares e profissionais. Essa é a proposta que guiou o projeto arquitetônico da Vidah Kids, clínica especializada na saúde mental infantil inaugurada há pouco tempo em Vitória.

Tanto os mobiliários quanto a decoração possuem uma paleta de cores que inclui laranja, amarelo, azul, verde e branco. “Utilizamos madeira em tom claro para adicionar aconchego e naturalidade ao espaço, equilibrando as cores vibrantes com uma base neutra”, conta Angélica Dornelas, arquiteta responsável pelo projeto.

Angélica cita que outros elementos, como as casinhas, foram incluídas para proporcionar acolhimento, enquanto árvores, animais e brinquedos ajudam na atmosfera lúdica do local.