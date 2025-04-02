Móveis Conquista aposta em peças fluidas e artesanais nas tendências de decoração

Japandi
- Esse estilo, que combina a elegância japonesa com o aconchego escandinavo, cria ambientes que são ao mesmo tempo funcionais, elegantes e acolhedores.
- As principais características dessa tendência são as texturas naturais e móveis em linhas retas com acabamento em madeira, que reforçam o uso de espaços funcionais que proporcionem tranquilidade.
- Sobre as cores, os neutros dominam: tons de bege, branco e cinza são complementados por detalhes em verde sálvia ou terracota, criando uma paleta discreta e sofisticada.
Boho
- A mistura de diferentes cores e texturas em uma pegada mais boêmia segue sendo destaque.
- Peças artesanais e clássicas tapeçarias, debruns, cestarias em fibras naturais e madeira aparecem em várias composições de ambientes nessa estética, criando um ambiente aconchegante e repleto de personalidade.
- Na paleta de cores, a terracota se destaca como tom mais relevante, seguido de tonalidades neutras e claras.
Formas orgânicas e design curvo
- Elementos que proporcionam um visual harmonioso, com móveis em linhas suaves e formas fluidas são o carro-chefe dessa tendência, que foge dos designs rígidos e geométricos do passado.
- Sofás curvos, poltronas ovais e mesas com bordas arredondadas são presença garantida nesses ambientes, criando ambientes mais acolhedores.
Bellissimo! Designers brasileiros têm projetos expostos em Milão
Neste ano, o Brasil estará marcando presença na capital que é um dos berços da arte. De 7 a 17 de abril, a Università degli Studi di Milano irá receber a exposição Chuva de Caju, que celebra a criatividade e resiliência do design brasileiro e traz 50 peças de diferentes regiões do país. O evento é promovido pela ApexBrasil, com apoio da Abimóvel e curadoria de Bruno Simões.
Nele, estarão presentes os projetos dos designers Eduardo Trevisan, Vinícius Siega e Rahyja Afrange e também da Salva, empresa de design imobiliário que marca presença na exposição brasileira pelo segundo ano com uma peça assinada pelo seu designer residente, Samuca Gerber.
Trevisan apresenta a poltrona Bulbo, que explora a robustez natural da madeira maciça Tauari em contraste com o revestimento em tecido de matéria-prima orgânica. Já Rahyja Afrange leva para a exposição a banqueta Nina, que explora novos materiais, como o Pinatex, tecido de fibras de abacaxi.
Enquanto isso, Siega apresenta na exposição a mesa de apoio VÉU, onde o destaque está na base que desvela uma jóia em latão. Para finalizar, a Salva apresenta a poltrona Bergamota, que reproduz os gomos característicos da fruta do Sul do país.
ePiso lança coleção que homenageia mestres da pintura
Max Mello explora conforto e elegância em seu novo projeto de luxo
Com o mercado mobiliário em constante evolução, refletindo as transformações no estilo de vida, avanços tecnológicos e demandas por sustentabilidade, o arquiteto Max Mello trouxe esses itens como pilares em seu novo projeto: um apartamento de alto padrão.
Com um ambiente e uma sala ampla, Max escolheu o sofá Bambu assinado pela designer Rejane Carvalho Leite, que abraça e convida ao convívio, assim como as poltronas Porcini, da mesma designer; que, com seu design orgânico e funcionalidade de giro, adicionaram um toque único e sofisticado.
Max também optou por tecidos sintéticos de fácil limpeza, que remetem ao toque suave do algodão e do linho. Mesas de apoio e uma mesa de centro composta por três peças orgânicas trazem ritmo e frescor ao espaço, enquanto as cadeiras Grão, inspirada no grão de café, da Du Design, coroam o projeto com elegância. O mobiliário selecionado pelo arquiteto é exclusivo da loja Canto Encanto, da empresária Ruth Rebello, em Vitória.