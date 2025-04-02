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Lançamentos

Móveis Conquista aposta em peças fluidas e artesanais nas tendências de decoração

Móveis, cores e acabamentos que criam um ambiente de paz e serenidade estão em alta; profissional aponta o que está em evidência nas feiras do segmento

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 18:06

Públicado em 

02 abr 2025 às 18:06
Yasmin Spiegel

Colunista

Yasmin Spiegel

Japandi é uma das apostas de decoração para 2025
Japandi é uma das apostas de decoração para 2025 Crédito: Móveis Conquista/ Divulgação
Tranquilidade, aconchego e elegância. Essas são as palavras-chave para a decoração em 2025, que retoma a percepção do lar como um verdadeiro refúgio e oásis em meio à agitação urbana. E o contexto é claro: nos últimos anos, o isolamento social evidenciou a influência do ambiente no dia a dia, o que somou-se a uma preocupação em ter espaços que proporcionem um “respiro” e possam garantir ao morador seu bem-estar físico e emocional.
Para fazer coro a essa nova forma de enxergar a casa, as principais tendências de decoração deste ano seguem uma linha clean, que usam e abusam de elementos naturais e artesanais, com formas fluídas e paletas de cores mais sóbrias. Nas apostas para o mobiliário, a assessora de Marketing da Móveis Conquista, Júlia Smarçaro, foi categórica: a sustentabilidade também tem sido um diferencial na hora de planejar a decoração.
“Participamos de muitas feiras do segmento, como a da Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração (Abimad) e da AB Casa Fair. Isso fortalece o compromisso da empresa com a inovação e lançamentos surpreendentes, que seguem a linha do que está em alta no momento, como móveis de pegada mais sustentável”, conta.
Veja algumas das apostas da empresa para este ano, segundo Júlia:

Japandi

móveis
Japandi segue estética focada na funcionalidade do mobiliário Crédito: Divulgação/Móveis Conquista
  • Esse estilo, que combina a elegância japonesa com o aconchego escandinavo, cria ambientes que são ao mesmo tempo funcionais, elegantes e acolhedores. 
  • As principais características dessa tendência são as texturas naturais e móveis em linhas retas com acabamento em madeira, que reforçam o uso de espaços funcionais que proporcionem tranquilidade. 
  • Sobre as cores, os neutros dominam: tons de bege, branco e cinza são complementados por detalhes em verde sálvia ou terracota, criando uma paleta discreta e sofisticada.

Boho

boho
Boho mistura texturas em ambiente despojado Crédito: Divulgação/Móveis Conquista
  • A mistura de diferentes cores e texturas em uma pegada mais boêmia segue sendo destaque. 
  • Peças artesanais e clássicas tapeçarias, debruns, cestarias em fibras naturais e madeira aparecem em várias composições de ambientes nessa estética, criando um ambiente aconchegante e repleto de personalidade. 
  • Na paleta de cores, a terracota se destaca como tom mais relevante, seguido de tonalidades neutras e claras.

Formas orgânicas e design curvo

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Formas fluídas e harmoniosas são exploradas para criar ambientes mais confortáveis Crédito: Divulgação/Móveis Conquista
  • Elementos que proporcionam um visual harmonioso, com móveis em linhas suaves e formas fluidas são o carro-chefe dessa tendência, que foge dos designs rígidos e geométricos do passado. 
  • Sofás curvos, poltronas ovais e mesas com bordas arredondadas são presença garantida nesses ambientes, criando ambientes mais acolhedores.

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Trevisan mostra a poltrona Bulbo e Afrange a banqueta Nina Crédito: Divulgação/Avesani Comunicação

Bellissimo! Designers brasileiros têm projetos expostos em Milão

Neste ano, o Brasil estará marcando presença na capital que é um dos berços da arte. De 7 a 17 de abril, a Università degli Studi di Milano irá receber a exposição Chuva de Caju, que celebra a criatividade e resiliência do design brasileiro e traz 50 peças de diferentes regiões do país. O evento é promovido pela ApexBrasil, com apoio da Abimóvel e curadoria de Bruno Simões.

Nele, estarão presentes os projetos dos designers Eduardo Trevisan, Vinícius Siega e Rahyja Afrange e também da Salva, empresa de design imobiliário que marca presença na exposição brasileira pelo segundo ano com uma peça assinada pelo seu designer residente, Samuca Gerber.

Trevisan apresenta a poltrona Bulbo, que explora a robustez natural da madeira maciça Tauari em contraste com o revestimento em tecido de matéria-prima orgânica. Já Rahyja Afrange leva para a exposição a banqueta Nina, que explora novos materiais, como o Pinatex, tecido de fibras de abacaxi.

Enquanto isso, Siega apresenta na exposição a mesa de apoio VÉU, onde o destaque está na base que desvela uma jóia em latão. Para finalizar, a Salva apresenta a poltrona Bergamota, que reproduz os gomos característicos da fruta do Sul do país.


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Siega traz para exposição a mesa de apoio VÉU e a Salva mostra sua poltrona Bergamota Crédito: Divulgação/Avesani Comunicação

ePiso lança coleção que homenageia mestres da pintura

pisos da episo
Novos lançamentos da ePiso em sua coleção Art Collection Crédito: Divulgação/ePiso
Em abril, a ePiso lança uma nova coleção de revestimentos vinílicos na linha Wood Planks: a Art Collection. Composta por sete padrões, que homenageiam os grandes pintores, os pisos possuem desenhos leves e elegantes nas cores cinza, branco, preto, off-white, terracota, caramelo e marrom suave, que trazem mais versatilidade e facilitam a combinação com outras tendências.
De acordo com a marca, a linha pode ser aplicada em pisos, tetos e paredes. Com a espessura de 2 mm, é indicada para projetos residenciais de tráfego intenso e comerciais de tráfego leve.

aRQUITETO
Max Mello usou em seu projeto mobiliários da loja Canto Encanto Crédito: Divulgação/Max Mello

Max Mello explora conforto e elegância em seu novo projeto de luxo

Com o mercado mobiliário em constante evolução, refletindo as transformações no estilo de vida, avanços tecnológicos e demandas por sustentabilidade, o arquiteto Max Mello trouxe esses itens como pilares em seu novo projeto: um apartamento de alto padrão.

Com um ambiente e uma sala ampla, Max escolheu o sofá Bambu assinado pela designer Rejane Carvalho Leite, que abraça e convida ao convívio, assim como as poltronas Porcini, da mesma designer; que, com seu design orgânico e funcionalidade de giro, adicionaram um toque único e sofisticado.

Max também optou por tecidos sintéticos de fácil limpeza, que remetem ao toque suave do algodão e do linho. Mesas de apoio e uma mesa de centro composta por três peças orgânicas trazem ritmo e frescor ao espaço, enquanto as cadeiras Grão, inspirada no grão de café, da Du Design, coroam o projeto com elegância. O mobiliário selecionado pelo arquiteto é exclusivo da loja Canto Encanto, da empresária Ruth Rebello, em Vitória.

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Yasmin Spiegel

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