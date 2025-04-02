Móveis Conquista aposta em peças fluidas e artesanais nas tendências de decoração

Neste ano, o Brasil estará marcando presença na capital que é um dos berços da arte. De 7 a 17 de abril, a Università degli Studi di Milano irá receber a exposição Chuva de Caju, que celebra a criatividade e resiliência do design brasileiro e traz 50 peças de diferentes regiões do país. O evento é promovido pela ApexBrasil, com apoio da Abimóvel e curadoria de Bruno Simões.

Nele, estarão presentes os projetos dos designers Eduardo Trevisan, Vinícius Siega e Rahyja Afrange e também da Salva, empresa de design imobiliário que marca presença na exposição brasileira pelo segundo ano com uma peça assinada pelo seu designer residente, Samuca Gerber.



Trevisan apresenta a poltrona Bulbo, que explora a robustez natural da madeira maciça Tauari em contraste com o revestimento em tecido de matéria-prima orgânica. Já Rahyja Afrange leva para a exposição a banqueta Nina, que explora novos materiais, como o Pinatex, tecido de fibras de abacaxi.



Enquanto isso, Siega apresenta na exposição a mesa de apoio VÉU, onde o destaque está na base que desvela uma jóia em latão. Para finalizar, a Salva apresenta a poltrona Bergamota, que reproduz os gomos característicos da fruta do Sul do país.





