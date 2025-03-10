iF Design Awards premia 84 projetos desenvolvidos por brasileiros em 2025

A identidade visual do Mercado Novo, assinada pelo escritório Greco Design, foi um dos vencedores do país na premiação Crédito: Divulgação

O iF Product Design Awards, uma das mais importantes premiações de design do mundo, concede prêmios a 84 brasileiros nesta última edição, incluindo dois iF Gold Award, consagração máxima do evento. Na edição deste ano, o Brasil superou seu recorde anterior em 2024, o país teve 71 de seus designs nacionais premiados.

Dos quase 11 mil inscritos de 66 países, apenas 75 foram reconhecidos com o prêmio principal. A luminária portátil jazz b, da Lumini, e a identidade visual do Mercado Novo, assinada pelo escritório Greco Design, foram os grandes vencedores do país.

Os demais 82 projetos foram consagrados com o selo iF. Segundo a aprovação, eles atendem aos rigorosos critérios de design estabelecidos pelo júri, como funcionalidade, estética, inovação e impacto.

"O número recorde de projetos premiados reforça a qualidade e a inovação do design brasileiro, que a cada ano ganha mais notoriedade internacional. Empresas como Lumini, Docol, Itaú e muitas outras representam o Brasil este ano nesse palco de excelência. Mais uma vez, o país se destaca entre as maiores potências do design", diz Juliana Buso, coordenadora de projetos no Centro Brasil Design (CBD), instituição que representa o iF Design Award no Brasil.

Por sua vez, o CEO da iF, Uwe Cremering, afirmou que o recorde é um reflexo da evolução anual do design brasileiro e sua visibilidade internacional.

Os prêmios são conferidos anualmente pelo iF Fórum de Design Internacional. A premiação surgiu em 1954 como parte da Feira de Hanôver, na Alemanha, e premia nas categorias de produto, embalagem, comunicação, arquitetura interior, conceito profissional, design de serviço e arquitetura.