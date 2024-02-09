Vídeo: Entenda como rochas se tornaram peças de design em projeto bilionário de São Paulo

Você sabia que no coração de uma das maiores cidades do país existe um grandioso projeto de restauração de edifícios históricos com um hotel de luxo, centro cultural, polo de moda e gastronomia? Esse é o Cidade Matarazzo. O complexo foi construído com a contribuição de diversos talentos da arquitetura, arte e design e os investimentos já ultrapassam a marca de R$ 3 bilhões.
Uma das arquitetas responsáveis pelo projeto, Miriam Addor, conversou com o Hub Imobi, durante a passagem da especialista na Vitória Stone Fair, sobre os desafios do projeto e como as pedras brasileiras, além de estarem sendo exploradas cada vez mais no mercado internacional, foram transformadas em peças de design, agregando beleza e conforto aos espaços.
- Vídeos do Cidade Matarazzo retirados do canal do youtube
- Imagens das pedras e projeto de Miriam Addor
- Entrevista feita por Flávia Martins
- Edição e captação por Vinícius Viana