Capixaba cria móvel e fica em 2° em concurso nacional de design

Naiara Monjardim participou de evento com mentorias de grandes nomes da indústria moveleira no país Crédito: Arquivo pessoal

A capixaba Naiara Monjardim foi a segunda colocada na 10ª edição do Design Tank Brasil , um dos principais eventos de design de móveis do país. O seu projeto, a Base Omni, foi desenvolvido como uma peça multifuncional, para otimizar a compra do mobiliário de quem está adquirindo seu primeiro imóvel. Sua versatilidade permite estar em qualquer ambiente da casa, dependendo da necessidade de seus moradores.

“O projeto partiu de um público-alvo cuja necessidade era o quick commerce, ou seja, uma compra rápida, intuitiva e com entrega facilitada. Nesse perfil estão estimados 38 milhões de novos moradores que, em 2023, estarão com as chaves da casa nova em mãos e precisarão otimizar a compra do mobiliário de uma casa inteira de uma vez e terão o desafio de aliar versatilidade, design e custo-benefício”, conta a designer de interiores.

A peça criada pode ser usada como base de mesa de jantar e trabalho com até seis modulações diferentes. Pode ainda ser uma mesa lateral e, quando deitada, se torna uma mesa de centro que oferece duas posições e lugar para organização de livros e revistas. “A Base Omni não necessita de montagem, cumprindo os preceitos de quick commerce e facilitando a vida do cliente em mudança”, complementa.

Para a profissional, ter participado do Design Tank Brasil foi uma oportunidade única e de transformação. Realizado em Bento Gonçalves (RS), o evento, além do concurso de desenvolvimento de mobiliário, contou ainda com uma imersão.

Foram realizadas mentorias com os participantes, com nomes de peso do mercado nacional como o diretor de Produto, Design e Marketing da TokStok (que já foi diretor comercial da Westwing), Ricardo Romano, e o sócio-diretor da Finger Móveis Planejados, Edson Finger, umas das empresas mais conceituadas do segmento.

A Base Omni, desenvolvida pela designer, tem várias aplicações Crédito: Arquivo pessoal

“Tive a oportunidade de aprender com a imersão e com as mentorias oferecidas antes do concurso e alinhar criatividade com argumento de venda para apresentação a jurados com nome de peso no mercado nacional. Foi um páreo entre a Naiara que chegou no Design Tank e a Naiara que foi moldada no processo. O resultado foi a colocação final, um segundo lugar com gosto de empoderamento e dever cumprido”, comemora.

Ela conta ainda que o concurso representou uma troca importante entre os participantes e empresários da região, já que Bento Gonçalves é conhecida como a capital nacional da indústria moveleira. O próximo passo, adianta a profissional, é iniciar uma mentoria oferecida pelos organizadores como acelerador para novos negócios que englobam o design de mobiliário.