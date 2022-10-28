Tendências da decoração para 2023 apontam mais elementos naturais

Com o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, as pessoas ficaram mais tempo em casa e descobriram que poderiam transformar seus lares em um lugar bem mais aconchegante. Com isso, a busca por elementos de conforto, mais proximidade com a natureza e simplicidade tem dado o tom das novas tendências de decoração para o próximo ano.

O tema foi discutido no segundo episódio do Podcast Hub Imobi, que teve como convidados o arquiteto e presidente do conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Heliomar Venâncio, e a arquiteta Bruna Perim.

Saem as texturas 3D e entram as mais naturais. A busca pelo contato mais próximo com a natureza, com as raízes afetivas de cada um e os tons mais claros têm marcado os ambientes das mostras de decoração, que apontam o que será tendência no próximo ano.