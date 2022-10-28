Tendências da decoração para 2023 apontam mais elementos naturais

Com o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, as pessoas ficaram mais tempo em casa e descobriram que poderiam transformar seus lares em um lugar bem mais aconchegante. Com isso, a busca por elementos de conforto, mais proximidade com a natureza e simplicidade tem dado o tom das novas tendências de decoração para o próximo ano.
O tema foi discutido no segundo episódio do Podcast Hub Imobi, que teve como convidados o arquiteto e presidente do conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Heliomar Venâncio, e a arquiteta Bruna Perim.
Saem as texturas 3D e entram as mais naturais. A busca pelo contato mais próximo com a natureza, com as raízes afetivas de cada um e os tons mais claros têm marcado os ambientes das mostras de decoração, que apontam o que será tendência no próximo ano.
Os arquitetos falaram ainda sobre o cuidado e a importância de fazer com que o lar de uma pessoa seja exatamente o que elas buscam, adaptando as tendências, buscando por um equilíbrio. E que as tendências servem também para inspirar cada ambiente para que fique com a identidade da pessoa.
Conduzido pela editora Karine Nobre, o Podcast Hub Imobi vai ao ar com uma novo episódio toda última sexta-feira do mês. Os episódios estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.