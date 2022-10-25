Como sair do básico e inovar na decoração da casa usando espelhos

Os espelhos podem ser aplicados em diferentes formatos. Porém, é preciso cuidado para não abusar da quantidade ou errar no dimensionamento Crédito: Projeto de Gigi Gorenstein e foto de Gabbavisuals

Espelho, espelho meu, existe algum item de decoração mais versátil do que eu? Clássicos em contos de fadas e até itens de superstição, os espelhos se tornaram peças fundamentais na arquitetura por combinarem com quase todo tipo de cor, estilo e textura, além de ajudar na sensação de amplitude do ambiente. Mas com tanto tempo em alta, ainda é possível sair do básico e inovar na hora de implantar um espelho em casa?

Segundo especialistas, a resposta é sim. Afinal, estamos falando de uma peça de decoração que pode ser aplicada em diferentes formatos. Porém, é preciso cuidado, para não abusar da quantidade ou errar no dimensionamento.

POR ONDE COMEÇAR?

É por isso que “planejar” é a palavra-chave para a arquiteta Gigi Gorenstein. Até porque não vale só sair espalhando os espelhos pela casa. Segundo ela, esses itens não combinam muito bem quando estão próximos à televisão ou luminárias, por exemplo.

“A medida certa vai depender da estatura dos moradores. Busco sempre estabelecer uma altura que esteja no alcance dos olhos. Uma dica é sempre considerar que os espelhos verticais aumentam a altura, enquanto os horizontais atuam na largura”, recomenda.

A arquiteta ainda destaca que é comum em alguns projetos os espelhos serem usados para cobrir uma parede inteira. Mas nada impede de dividi-los para criar movimento no ambiente desejado.

O uso de espelhos soltos e apoiados no piso vem ganhando cada vez mais espaço da decoração Crédito: Projeto de Gigi Gorenstein e foto de Gabbavisuals

QUAL COR USAR?

Já quando o assunto é cor, a arquiteta Aparecida Borges conta que gosta de optar por três tonalidades em seus projetos: o prata, o bronze e o fumê. Cada uma deve ser utilizada com uma finalidade específica, de acordo com o espaço desejado.

“Quando preciso de iluminar o ambiente a escolha é o prata, que é o tradicional e usado também nos lugares em que se precisa da reprodução das cores fidedignamente. O bronze é o que está mais em alta atualmente. Ele é mais elegante e ajuda na sensação de aconchego e requinte. Já o fumê deve ser usado quando é preciso escurecer um pouco mais o ambiente”, indica.

Mas as recomendações não param por aí. Para quem está pensando em adicionar um espelho na decoração ou mudar de lugar esse item, as especialistas separaram algumas dicas. Confira:

01 De olho nas formas De acordo com a arquiteta Aparecida Borges, as formas orgânicas do tipo amebóides são as queridinhas do momento quando falamos de espelhos soltos ou sem moldura. 02 Tecnologia e iluminação Já na área tecnológica, a arquiteta afirma que peças de espelho com acionamento de iluminação por perfis de led via touchscreen também estão em alta. 03 Espelhos no quarto Para fugir do comum, a arquiteta Gigi Gorenstein recomenda utilizar as peças por meio do revestimento de móveis, ao lado ou estendendo as cabeceiras, ou adotar o estilo geométrico para efeitos personalizados. 04 No lavabo é fundamental Nos banheiros e lavabos, os espelhos são peças essenciais. “Os redondos, geométricos, orgânicos ou soltos na parede com iluminação atrás estão super em alta. Envoltos em estrutura metálica também fica ótimo. Só não se deve esquecer de combinar a cor com o estilo do projeto”, recomenda Gigi Gorenstein.