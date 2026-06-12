Tiros na Leitão da Silva: condenações de réus somam 231 anos de prisão

Um intenso confronto armado que transformou a Avenida Leitão da Silva em um cenário de guerra, em agosto de 2023, resultou na condenação de dois homens. Juntas, as penas dos réus somam 231 anos de prisão, referentes a nove tentativas de assassinato contra policiais, guardas municipais e um pedestre. A sentença foi proferida após dois dias de júri popular em Vitória.





O texto começou a ser lido pelo juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, titular da 1ª Vara Criminal de Vitória e responsável pelo Tribunal do Júri, por volta da meia-noite, estabelecendo as seguintes punições:





Fernando João dos Santos - 90 anos, 6 meses e 22 dias de prisão

Jhonatan dos Santos Silva - 141 anos e 5 meses de prisão por nove





As condenações são referentes aos ataques contra quatro policiais militares, quatro guardas municipais (um deles acabou ferido na ação) e um cidadão que passava pelo local. Na data do crime, o grupo furou bloqueios policiais e disparou contra as viaturas em meio ao trânsito congestionado da avenida.





Fernando foi condenado por seis tentativas de assassinato contra agentes de segurança, por ter sido preso antes. Jhonatan recebeu uma pena maior, referente a 9 tentativas de assassinato (8 agentes de segurança e um pedestre), por ter atentado contra a vida de mais policiais em sua fuga.





Os dois foram também punidos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e associação criminosa.





Contra Jhonatan há ainda uma outra condenação, em outro processo, por porte de arma e tráfico, o que vai ser somado ao total de sua pena a ser cumprida.





Perseguição e conflito



