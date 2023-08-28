Tensão: vídeo mostra troca de tiros impressionante na Leitão da Silva

Um vídeo com imagens impressionantes mostra exato momento em que houve a troca de tiros na Avenida Leitão da Silva , altura de Itararé, em Vitória , na tarde desta segunda-feira (28).

Nas imagens (confira acima), gravadas do alto de um prédio, dá para ver o veículo com os suspeitos vindo na frente, em alta velocidade. Atrás, três viaturas o acompanham.

Em um dado momento, a perseguição chega onde há outros veículos parados na pista. Uma das viaturas bate no carro suspeito, na tentativa de fazê-lo parar. Três agentes descem e os tiros começam.

Os policiais e guardas municipais tentam se abrigar atrás de outros carros e perto de um ponto de ônibus. É possível ouvir muitos disparos.

Com a avenida cheia de carros, o veículo suspeito não consegue avançar, então os criminosos tentam descer para fugir correndo. Um deles sai do automóvel, é atingido e cai no chão. Os tiros continuam.

O carro dos suspeitos segue pela rua. Agentes da guarda municipal e da Polícia Militar vão na direção do homem caído no chão, enquanto outras viaturas seguem perseguindo o veículo.

Entenda

O repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, está no local e constatou que o trânsito no sentido Avenida Beira-Mar permanece interditado. Informações iniciais dão conta que uma granada foi encontrada dentro do veículo utilizado pelos suspeitos. As equipes acionaram o Batalhão de Missões Especiais (BME), mas não há previsão de liberação da via.

Arma que, segundo a Guarda Municipal, foi encontrada com os suspeitos Crédito: Eduardo Dias

Ainda segundo a reportagem, há a suspeita de que o mesmo carro tenha sido usado em um homicídio na região da Ilha do Príncipe, na semana passada. Uma arma também foi encontrada dentro do veículo. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.