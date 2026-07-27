AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • 'Repulsa': a mensagem do governo brasileiro que convocou embaixador argentino após discurso de Milei em lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro
Mundo

'Repulsa': a mensagem do governo brasileiro que convocou embaixador argentino após discurso de Milei em lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro

Convocação de embaixador estrangeiro para conversa com chanceler é medida séria nas relações internacionais e demonstração de desagrado com a outra nação.

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 06:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 jul 2026 às 06:35
Imagem BBC Brasil
Crédito: AFP via Getty Images
O Ministério das Relações Exteriores convocou, no domingo (26/07), o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, para "transmitir a repulsa" do governo brasileiro em relação a comentários feitos pelo presidente Javier Mileidurante a convenção do PL no sábado (25/07).
"Não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, enfeixe agressões e ofensas ao Chefe de Estado, às instituições democráticas, inclusive ao Poder Judiciário, e ao povo brasileiro", disse o Itamaraty em nota.
"É especialmente lamentável que esse episódio infamante envolva o presidente de um país com que o Brasil mantém 203 anos de amizade e cooperação e que tem, no Brasil, o seu principal sócio comercial", afirma ainda a nota divulgada pela pasta.
Também no domingo, o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, foi chamado para prestar esclarecimentos ao Itamaraty sobre a relação entre os dois países.
A convocação de um embaixador estrangeiro para uma conversa com o chanceler é uma medida séria nas relações internacionais e uma demonstração de desagrado com a outra nação.
E chamar um embaixador brasileiro que está em missão no exterior para consultas, como fez o Itamaraty, também demonstra, na linguagem diplomática, enorme descontentamento com o país anfitrião.

O que aconteceu?

Javier Milei fez as declarações que causaram a crise diplomática durante a confirmação da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, em um evento realizado em São Paulo no sábado.
Em um discurso inflamado de quase meia hora, o presidente argentino chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "lixo careca", por ter negado pedido de visita a Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar.
Na última semana, a defesa do ex-presidente pediu autorização ao ministro, que é relator do caso, para o encontro com o argentino. Moraes negou a solicitação.
Após enaltecer suas políticas econômicas na Argentina, Milei também criticou o socialismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as suas políticas sociais.
"Esse é o método que tem operado em toda a região: causar desequilíbrio econômico com o objetivo de 'comprar' votos para não perder o poder nas eleições seguintes", afirmou.
Milei, que tenta se posicionar como o líder da direita na América Latina, associou a candidatura de Flávio a uma "transformação política em curso" na região. Segundo ele, países da América Latina estão se alinhando à direita e abandonando a esquerda, movimento ao qual o Brasil pode se juntar com a eventual eleição de Flávio.
Durante o discurso em espanhol, parte dos correligionários que ocupavam o auditório no estádio do Pacaembu deixou o local.
Imagem BBC Brasil
Crédito: Allison Sales/NurPhoto via Getty Images
Além de participar do evento de lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, Javier Milei também foi recebido pelo governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes.
O presidente argentino recebeu a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo Estado de São Paulo.
Em uma espécie de turnê pela América Latina, Milei seguirá, depois do Brasil, para a posse de Keiko Fujimori no Peru. Em seguida, irá para o Equador, onde deve realizar conversas com o presidente, também conservador, Daniel Noboa, segundo a Reuters.
Na sequência, o argentino visitará a Colômbia para a posse de Abelardo de la Espriella, um outsider da direita radical que acaba de vencer as eleições presidenciais no país.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O santo com cabeça de cachorro: por que São Cristóvão foi representado como figura antropozoomórfica
Imagem de destaque
Tiroteio em festival gastronômico perto de marco turístico Space Needle deixa mortos e feridos em Seattle
Renato Casagrande e Enivaldo dos Anjos
Enivaldo defende acordo de Hartung com Casagrande e Ricardo: “Inteligente”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados