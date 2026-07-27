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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/07/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 07:55

A energia desta segunda-feira favorecerá quem agir com confiança na própria jornada (Imagem: Natalie magic | Shutterstock)
A energia desta segunda-feira favorecerá quem agir com confiança na própria jornada Crédito: Imagem: Natalie magic | Shutterstock
Para a segunda-feira, o tarot traz lições sobre transformação, equilíbrio e autenticidade. Algumas cartas indicam a necessidade de encerrar ciclos e abandonar padrões limitantes, enquanto outras reforçam a importância da persistência, da inteligência emocional e da coragem para iniciar novos caminhos. A energia do dia favorecerá quem agir com consciência e confiança na própria jornada.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Temperança

O ariano encontrará equilíbrio para fortalecer seus relacionamentos (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O ariano encontrará equilíbrio para fortalecer seus relacionamentos Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “A Temperança” anuncia um dia de equilíbrio , favorecendo acordos e reconciliações. No amor, o diálogo irá fortalecer a relação e aproximar os corações. Na carreira, sua paciência ajudará a resolver desafios sem desgastes. Sua saúde melhorará quando você respeitar o ritmo do corpo e evitar excessos. Entre amigos, sua capacidade de mediar conflitos será essencial para manter a paz.

Touro — A Morte

O taurino viverá mudanças que abrirão espaço para um ciclo mais leve (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O taurino viverá mudanças que abrirão espaço para um ciclo mais leve Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “A Morte” revela que mudanças importantes abrirão espaço para uma fase muito mais positiva. No amor, deixar para trás antigas mágoas permitirá viver relações mais leves e sinceras. Na carreira, o encerramento de um ciclo poderá trazer oportunidades inesperadas de crescimento. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos que não contribuem para seu bem-estar. Entre amigos, algumas conexões se renovarão naturalmente, dando espaço para novas amizades.

Gêmeos — 3 de Ouros

O geminiano conquistará reconhecimento ao unir talentos e trabalhar em equipe (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O geminiano conquistará reconhecimento ao unir talentos e trabalhar em equipe Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “3 de Ouros” favorece a cooperação, o aprendizado e o reconhecimento pelos seus talentos. No amor, construir planos em conjunto irá fortalecer a parceria e criar mais segurança . Na carreira, o trabalho em equipe poderá render excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você organizar melhor sua rotina e evitar sobrecargas. Entre amigos, boas conversas e projetos compartilhados aproximarão pessoas importantes.

Câncer — 5 de Espadas

O canceriano poderá evitar conflitos e fortalecer vínculos por meio do diálogo (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O canceriano poderá evitar conflitos e fortalecer vínculos por meio do diálogo Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “5 de Espadas” aconselha a evitar disputas que apenas desgastarão sua energia. No amor, ceder em alguns momentos será mais produtivo do que insistir em ter razão. Na carreira, agir com diplomacia ajudará a superar desafios e preservar boas parcerias. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, escolher o diálogo fortalecerá vínculos que realmente valem a pena.

Leão — 9 de Paus

O leonino poderá vencer os obstáculos com persistência e recuperar a confiança (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O leonino poderá vencer os obstáculos com persistência e recuperar a confiança Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “9 de Paus” mostra que você está perto de superar uma fase desafiadora. No amor, a confiança será reconstruída por meio de atitudes sinceras e constantes. Na carreira, sua persistência será recompensada mesmo diante dos obstáculos. Sua saúde pedirá descanso e recuperação das energias para evitar o esgotamento. Entre amigos, valorize quem permanece ao seu lado durante as dificuldades.

Virgem — O Diabo

O virginiano poderá deixar para trás padrões que limitam seu crescimento pessoal (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O virginiano poderá deixar para trás padrões que limitam seu crescimento pessoal Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “O Diabo” o(a) convida a observar padrões, excessos e apegos que podem limitar seu crescimento. No amor, será importante romper comportamentos que enfraquecem a relação e cultivar mais liberdade emocional. Na carreira, evite agir apenas por pressão ou ambição. Sua saúde melhorará quando você abandonar hábitos prejudiciais e buscar equilíbrio. Entre amigos, afaste-se de relações que drenam sua energia e aproxime-se de quem incentiva o seu melhor.

Libra — 7 de Espadas

O libriano poderá agir com estratégia e proteger seus planos com discrição (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O libriano poderá agir com estratégia e proteger seus planos com discrição Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “7 de Espadas” pede cautela, estratégia e discrição ao lidar com situações delicadas. No amor, a sinceridade será o melhor caminho para fortalecer a confiança e evitar mal-entendidos. Na carreira, agir com inteligência evitará conflitos desnecessários. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e evitar carregar preocupações sozinho(a). Entre amigos, escolha compartilhar seus planos apenas com pessoas realmente confiáveis.

Escorpião — Rainha de Espadas

O escorpiano poderá fazer escolhas importantes com clareza, sinceridade e sabedoria (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O escorpiano poderá fazer escolhas importantes com clareza, sinceridade e sabedoria Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “Rainha de Espadas” fortalece sua clareza mental e sua capacidade de tomar decisões importantes. No amor, conversas honestas ajudarão a eliminar dúvidas e criar relações mais maduras. Na carreira, sua objetividade será reconhecida e poderá abrir novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você organizar melhor sua rotina e evitar o excesso de preocupações. Entre amigos, seus conselhos serão valorizados pela sinceridade e pela sabedoria.

Sagitário — A Lua

O sagitariano deverá confiar mais na intuição antes de tomar decisões importantes (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O sagitariano deverá confiar mais na intuição antes de tomar decisões importantes Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “A Lua” indica um dia de maior sensibilidade e de necessidade de confiar na própria intuição. No amor, evite alimentar inseguranças ou criar histórias antes de esclarecer os fatos. Na carreira, será importante observar mais e agir menos por impulso. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, nem tudo o que você ouvir será verdadeiro; por isso, siga sua percepção.

Capricórnio — A Imperatriz

O capricorniano poderá colher prosperidade graças à dedicação e à criatividade (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O capricorniano poderá colher prosperidade graças à dedicação e à criatividade Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “A Imperatriz” anuncia prosperidade, crescimento e abundância em diferentes áreas da vida. No amor, o carinho e a cumplicidade ajudarão a fortalecer os vínculos e criar momentos especiais. Na carreira, sua criatividade e dedicação atrairão reconhecimento e boas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você cuidar de si com mais atenção e prazer. Entre amigos, encontros alegres renovarão sua energia e fortalecerão antigas amizades.

Aquário — O Louco

O aquariano poderá abraçar novos começos e aproveitar oportunidades inesperadas (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O aquariano poderá abraçar novos começos e aproveitar oportunidades inesperadas Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “O Louco” favorece novos começos e experiências transformadoras. No amor, permitir-se viver o presente abrirá espaço para conexões leves e espontâneas. Na carreira, uma oportunidade inesperada poderá mudar seus planos para melhor. Sua saúde melhorará quando você romper a rotina e experimentar novos hábitos saudáveis. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos divertidos e inesquecíveis.

Peixes — 7 de Paus

O pisciano poderá defender seus objetivos com firmeza e permanecer fiel aos seus valores (Imagem: Cinemanikor | Shutterstock)
O pisciano poderá defender seus objetivos com firmeza e permanecer fiel aos seus valores Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock
A carta “7 de Paus” mostra que será preciso defender seus objetivos com firmeza e confiança. No amor, manter seus valores poderá fortalecer a relação e evitar desgastes. Na carreira, sua determinação ajudará a superar concorrências e desafios. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus limites e não assumir responsabilidades além do necessário. Entre amigos, permanecer fiel às suas convicções fará com que as pessoas certas permaneçam ao seu lado.

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