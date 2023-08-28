Carro de perseguição na Leitão da Silva estaria envolvido em homicídio

A informação foi confirmada pela Guarda Municipal de Vitória, que explicou que o veículo estava com restrição e, quando passou pela Avenida Adalberto Simão Nader, nesta segunda-feira, começou a ser acompanhado pelas viaturas.

O carro é do modelo Ônix. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas revelaram que ocupantes do veículo passaram na Ilha do Príncipe disparando. Um jovem de 22 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atingido e morreu no local. O caso segue em investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.