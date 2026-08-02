Motociclista fica gravemente ferido em batida com carro na BR 101, em Linhares

Um motociclista ficou gravemente ferido em uma batida envolvendo uma moto e um automóvel na tarde deste domingo (2), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 12h20, no km 147 da rodovia, na altura do bairro BNH.





A vítima recebeu atendimento no local pelas equipes de resgate da concessionária Ecovias Capixaba e foi encaminhada em estado grave para o Hospital Rio Doce, em Linhares.





Até o momento, a dinâmica da colisão não foi informada e não há detalhes sobre o estado de saúde atualizado da vítima nem sobre o condutor do automóvel.





De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, outras duas vítimas ficaram ilesas. Houve interdição de uma das pistas e o tráfego foi liberado às 13h52.