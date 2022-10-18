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Casa Cor ES 2022

Formas orgânicas e tecidos naturais são tendências na decoração

Resgate da proximidade com a natureza e uso da madeira do revestimento a detalhes nos ambientes também estão em alta nos projetos de mostra aberta nesta terça (18), em Vila Velha

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 17:43

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

18 out 2022 às 17:43
Formas orgânicas e tecidos naturais são tendências na decoração
Cores mais claras e tons mais quentes, como a madeira, conferem mais aconchego para os ambientes Crédito: Cloves Louzada
A busca do bem-estar mental e físico tem sido uma das maiores preocupações no período após o isolamento social provocado pela pandemia. Não à toa, essa tendência também chegou à decoração, que traz elementos que buscam essa harmonia nos ambientes, de forma a não cansar a permanência das pessoas na casa.

“A casa voltou a ser um ninho, principalmente por conta do período da pandemia, pois as pessoas ficaram mais tempo em casa. O que vale é o conforto. Essa é uma tendência mundial e manter os ambientes mais limpos, na decoração, com menos coisas na altura dos olhos, contribui para dar essa maior sensação de conforto e bem-estar”, analisa o designer de interiores Sérgio Palmeira.
Os tons naturais e as formas mais orgânicas também estão presentes na decoração, como conta a arquiteta Cyane Zoboli. “Este momento pós-pandemia tem trazido elementos mais naturais e a utilização de diversos materiais. Mas já vínhamos de uma tendência em se preocupar com o meio ambiente, portanto, temos a utilização cada vez maior de elementos naturais, com preocupação na sustentabilidade”, afirma.
Esse resgate de tons mais naturais, formas orgânicas e a presença da natureza pode ser observado na edição deste ano da Casa Cor Espírito Santo, mostra de arquitetura e design, que começou nesta terça-feira (18) e vai até o dia 18 de dezembro. Na linha do resgate, a exposição volta a um endereço onde já esteve antes, o 38ª Batalhão de Infantaria, localizado na Prainha, em Vila Velha.
A madeira está entre os principais elementos que aparecem com força nas tendências apontadas pela mostra. Ela vai desde sua utilização para revestimentos (piso e até mesmo parede) à construção de detalhes para personalizar o ambiente. A utilização de tecidos crus também é outra forte tendência, onde aparecem como colchas de cama, obras de arte e mesmo luminárias.
“A Feira de Milão (um dos maiores eventos de decoração do mundo) trouxe a busca das pessoas se reconectarem com a natureza, como a biofilia e a neuroarquitetura. E muitos dos elementos da natureza têm sido incorporados na decoração também, como móveis mais curvos e a presença maior de plantas dos ambientes”, avalia a arquiteta Alessandra Cohen.
Confira algumas tendências que são destaque nos ambientes da mostra:

FORMAS ORGÂNICAS

Formas orgânicas

Móveis com mais curvas estão entre as tendências da decoração. As linhas mais fluidas se assemelham às formas da natureza, dando mais movimento ao ambiente e ao mesmo tempo, conferindo um aspecto orgânico, mais próximo da natureza.

TAPEÇARIA

Tapeçaria

Tapeçaria e tecidos mais crus estão em evidência, tanto na criação de obras de arte quanto na criação de objetos e detalhes decorativos para o ambiente, conferindo um ar mais despojado e ao mesmo tempo limpo.

TORNEIRAS E CUBAS DIFERENCIADAS

Formas orgânicas e tecidos naturais são tendências na decoração
Formas diferenciadas para louças e metais Crédito: Karine Nobre
Outra tendência é a utilização de formatos cada vez mais diferenciados para as louças e metais, principalmente nos banheiros. O uso de pedras naturais também continua forte para essas áreas da casa e em outras, como sala de estar e cozinha, compondo mesas com desenhos exclusivos.

MATERIAIS NATURAIS

Materiais naturais

Junto com a tapeçaria, a utilização de materiais mais naturais veio para ficar. Um exemplo está no espaço Studio do Colecionador, da arquiteta Cyane Zoboli, em que foi utilizado, para o revestimento de uma das paredes, sobra de pedra de granito triturada com resina, para conferir um aspecto mais rústico e refinado ao ambiente.

QUARTO QUE "CRESCE" COM A CRIANÇA

Formas orgânicas e tecidos naturais são tendências na decoração
Quarto infantil que pode ser aproveitado em várias fases do crescimento da criança Crédito: Flávia Martins
Outra tendência forte é a utilização de um projeto que pensa no futuro do ocupante do quarto, como a Suíte Kids, da designer de interiores Fabiana Tonini, que traz uma proposta com mobiliário atemporal e que atenda a todos os gêneros, além de “crescer” junto com a criança.

CONFORTO

Conforto

A palavra de ordem das novas tendências é o conforto e este pode ser visto em todos os detalhes da decoração: cores, materiais escolhidos, formatos dos móveis e até a iluminação.

RESGATE DO PASSADO

Resgate do passado

Outra tendência forte é o resgate do passado, com a utilização de objetos e até mobiliário vintage. Exemplo é a Sala de Música das profissionais Roberta Toledo, Juliana Vervloet do Amaral e Manu Delboni. O mobiliário contemporâneo fica lado a lado com aparelhos e objetos antigos, contribuindo para o resgate da história e das memórias dos ocupantes da casa.

ILUMINAÇÃO INDIRETA

Iluminação indireta

A preferência pela luz natural durante o dia e a iluminação indireta à noite é uma tendência forte, que leva à sensação de conforto em casa. A utilização de fitas de led tem sido bastante ampliada, conferindo destaque a objetos ou detalhes do mobiliário ou mesmo dando aconchego com uma iluminação mais branda, que ajuda a descansar os olhos.

PRESENÇA MAIOR DA NATUREZA

Natureza dentro de casa

As plantas entraram em casa para ficar. Cada vez mais elas são a peça principal da decoração. A arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen, no seu ambiente, o Vitória Régia Bistrô, decidiu por usar o verde e também assina uma mesa feita em pedra, onde há espaço para a colocação de um vaso de plantas, que não precisa ser removido quando for utilizar o móvel.

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