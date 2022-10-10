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Minimalismo

Apartamentos studio combinam com modo de vida dos jovens

Com a mudança de mentalidade em relação aos imóveis, as unidades studio e de um quarto têm ganhado espaço para investidores e jovens que querem morar sozinhos

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 17:35

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

10 out 2022 às 17:35
Apartamentos studio combinam com modo de vida dos jovens
No JC Life, em Jardim Camburi, o espaço foi otimizado para atender as necessidades e o conforto que um lar precisa Crédito: Impacto Engenharia/Divulgação
“Muitas pessoas pensam que só mora em imóvel pequeno quem não tem condição de comprar imóveis maiores, mas isso não é verdade. Existe atualmente um nicho específico e um crescente pensamento minimalista de pessoas que começaram a refletir sobre a vida e ter mais liberdade”, afirma o diretor de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges.

Ou seja, os tempos mudaram e as demandas também. Apesar de empreendimentos de 2 e 3 quartos ainda serem tipologias bastante procuradas no mercado, as unidades compactas também têm ganhado espaço porque a mentalidade dos jovens mudou. Hoje, os interesses são diferentes e as prioridades também.
Com isso, imóveis menores têm ganhado espaço entre um público que acredita não precisar de apartamentos muito grandes. Afinal, quanto maior a metragem, maior a manutenção como limpeza e reparos, por exemplo.
Mas essa realidade só foi acentuada com mudanças na legislação em relação a essa tipologia. De acordo com a diretora da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Rachel Menezes, em Vitória é permitido ter uma vaga de garagem para dois apartamentos de metragens menores de até 50 m².

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Ainda de acordo com ela, isso ajudou a expandir esse tipo de construção. “Esse foi um ponto que facilitou a viabilidade desse tipo de produto, já que é muito comum essas unidades serem ocupadas por estudantes, por exemplo. Mas é claro que o fator principal é mercadológico, porque existe uma mudança cultural em que o jovem tem uma cabeça mais aberta, muda mais fácil e tem menos pressa em adquirir o primeiro imóvel”, ressalta.

TENDÊNCIAS EM EMPREENDIMENTOS

Apartamentos studio combinam com modo de vida dos jovens
Muitos jovens preferem imóveis mais compactos, como o Enjoy Residence, em Itapuã Crédito: Javé Construtora/Divulgação
Por isso, muitos desses consumidores estão em busca da compra do primeiro imóvel. A supervisora de marketing da Javé Construtora, Fernanda Vasconcellos, explica que no Enjoy Residence, em Itapuã, Vila Velha, por exemplo, foi priorizada a comodidade do morador. Foram disponibilizadas plantas humanizadas com diferenciais na decoração, facilitando que o cliente visualize como otimizar os espaços.
“Dentro da construtora, hoje, temos muitas pessoas que estão comprando apartamento pela primeira vez, que estão indo morar sozinhos pela primeira vez e optaram por essa tipologia. Temos também investidores que estão querendo investir em aplicativos de aluguel por temporada, que também viram uma grande oportunidade nos apartamentos studio”, destaca Fernanda Vasconcellos.
á no JC Life, da Impacto Engenharia, praticidade, modernidade e conforto também são palavras-chave, segundo o diretor-executivo da construtora, Sandro Carlesso. De acordo com ele, os imóveis foram desenvolvidos para aqueles que buscam uma vida mais agitada da Capital. Ou seja, é um empreendimento que otimiza o espaço visando atender as necessidades e o conforto que um lar precisa.

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“Nossos empreendimentos contam com unidades mobiliadas, planejadas e pensadas a fim de otimizar a planta do empreendimento, proporcionando não somente o conforto, mas sim um melhor aproveitamento de espaço, além é claro do empreendimento ter uma lavanderia pay-per-use, espaço fitness, pub gourmet, lounge descoberto, fechadura eletrônica em todas a unidades e localização privilegiada em Jardim Camburi”, pontua.

FUTURO DO SEGMENTO

Para o futuro, as expectativas são positivas, já que essas unidades de studio ou de um quarto são compatíveis com um modo de vida atual e moderno. “É um produto que entrega um ótimo retorno ao investidor que pensa em imóveis para locação, na valorização a longo prazo e com uma procura alta”, finaliza Rachel Menezes.

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