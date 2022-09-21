Mais procurados por famílias, imóveis de 2 e 3 quartos continuam em alta

Com o Singular, a Nazca tem buscado desenvolver empreendimentos que facilitem a vida dos moradores Crédito: Nazca Construtora/Divulgação

Os empreendimentos de 2 e 3 quartos são compatíveis com quase todos os tamanhos de famílias. Seja para os recém-casados, seja para quem já tem filhos, ou até animais de estimação, a demanda por essa tipologia é uma das mais altas no mercado. Tanto para quem quer ter a casa própria, quanto para os investidores que estão de olho na locação. Por isso, muitas construtoras têm esse produto como foco, o que aumenta a disponibilidade dessas unidades.

“É realmente o grande impulsionador de vendas no mercado imobiliário porque é onde tem uma maior quantidade de demanda e oferta. Estando em uma região bem localizada e próximo a importantes eixos de mobilidade urbana na Grande Vitória, já facilita muito na decisão de compra”, destaca a diretora de incorporações da Morar Construtora, Márcia Bertaso.

Com grande disponibilidade de empreendimentos em Vila Velha e na Serra, a Morar também oferece áreas de lazer e estrutura de segurança completa em apartamentos totalmente enquadrados dentro do programa Casa Verde e Amarela. Márcia Bertaso conta que todos os condomínios-clube incluem quadras, salão de festa, playground, churrasqueiras, vagas de garagem e, é claro, piscinas.

Com quadra de esportes na área de lazer, o Vista de Pitanga tem unidades de 2 e 3 quartos disponíveis Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Esses são itens bem procurados por quem está pensando em comprar, alugar ou investir em um imóvel de 2 ou 3 quartos já que o público-alvo é composto, em sua maioria, por famílias que ou acabaram de se mudar ou estão pensando em dar um upgrade.

É o que garante o CEO da Nazca Advisors, Breno Peixoto. Com dois lançamentos no mercado, o The View e o Singular, a construtora tem buscado desenvolver empreendimentos que facilitem a vida dos moradores e itens de lazer que priorizem o convívio entre as famílias e crianças.

“O público desses empreendimentos é bem diversificado e vai desde pessoas solteiras até casais recém-casados e famílias completas. Por isso, a tendência é investir em áreas de serviços. Nossas unidades são todas bem localizadas, com fachadas modernas e um destaque bem grande para a biofilia”, afirma Peixoto.

Ou seja, essas tipologias são as mais demandadas do mercado tanto para segmentos de imóveis populares, que têm uma planta mais compacta, quanto em unidades de médio e alto padrão, destaca o gerente comercial da Épura Construtora, Fabiano Martins.

Na Praia do Canto, em Vitória, por exemplo, os imóveis de 2 e 3 quartos são de alto padrão Crédito: Fernando Madeira

“Buscamos desenvolver cada empreendimento com um conceito baseado no público-alvo dele, tratando a área comum desses empreendimentos como extensão do apartamento, onde os moradores poderão, de fato, receber equipamentos de lazer, facilidades, dentro outros espaços, todos adequados à sua necessidade”, pontua.

DIFERENÇA ENTRE REGIÕES

Apesar das demandas similares, a localização pode influenciar nas características das unidades de 2 e 3 quartos. Isso porque, de acordo com o diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Moacyr Brotas Neto, nos bairros mais nobres o perfil desses imóveis segue a linha de alto padrão, por exemplo.

“Na Serra, por exemplo, o perfil do público é em sua maioria comprador, porque existe uma tendência um pouco menor de se comprar para locação. Diferente de regiões mais valorizadas na Capital, em que o percentual entre investidores e quem adquire para morar se aproxima bem mais”, destaca.

Ele ainda conta que apesar da demanda alta, a pandemia atrapalhou o andamento de algumas obras devido à falta de insumos e, por isso, a oferta já não é tão grande como no passado. A valorização para essa tipologia, portanto, tem sido bem reconhecida. Isto é, um movimento comum de oferta e procura.

A Morar oferece áreas de lazer e estrutura de segurança completa em apartamentos enquadrados dentro do programa Casa Verde e Amarela, como o Vista de Barcelona, na Serra Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Além disso, segundo o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Leandro Lorenzon, a pandemia também influenciou no aumento de espaços para entrega de compras on-line e serviços de delivery dentro dos condomínios, principalmente nesse modelo de tipologia, já que é, comumente, composto por famílias.