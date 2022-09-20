Espírito Santo precisa de mais 500 mil m² de galpões até 2024

Atualmente, cerca de de 2% dos galpões logísticos estão disponíveis no Estado Crédito: Freepik

O e-commerce trouxe a necessidade de criação de mais galpões logísticos para fazer a distribuição dos produtos, criando, assim, um nicho em franca expansão dentro do mercado imobiliário. Dados da corretora SDS Properties, divulgados para a Associação Brasileira de Logística (Abralog), mostram que o mercado nacional de galpões e condomínios logísticos aumentou cerca de 60% somente no segundo trimestre deste ano, com relação ao mesmo período do ano passado.

Impulsionado também pela pandemia, principalmente nos períodos de isolamento social, quando o e-commerce deu um salto de expansão, o setor alcançou o maior patamar de absorção líquida, com 962 mil m² de abril a junho, em todo o país. E no Espírito Santo o cenário não é muito diferente.

"Há mais 200 mil m² em construção de galpões logísticos no Espírito Santo, mas o Estado vai precisar, no mínimo, de mais 500 mil m² para os próximos dois anos. Os equipamentos estão todos locados e não há vacância nenhuma atualmente" Sandro Márcio Viturini - CEO da TX Negócios

Os estoques estão no limite, afirma o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert. “Atualmente estão disponíveis cerca de 2% dos galpões logísticos no Estado, ou seja, isso demanda um senso de urgência, pois precisamos colocar mais galpões nos próximos dois anos”, diz.

Outra área que também já está demandando e se encontra em pleno crescimento, é a da logística reversa, que pede outros equipamentos separados, já que o funcionamento é diferente. De acordo com Viturini, este nicho já cresceu, nos últimos seis meses, 9% e a expectativa de crescimento, até meados do ano que vem, é da ordem de 25% a 30%. “Significa ter de 25% a 30% a mais de armazéns nesse perfil, nesse período, porque a logística reversa não se mistura com a comum”, observa.

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS

O crescimento desse setor dentro do Estado tem se dado por condições favoráveis que o Espírito Santo oferece. Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, a atividade portuária do Estado e o fato de estarmos em uma região central, facilita a distribuição; mais os incentivos fiscais, que tornam atraente a fixação de empresas especializadas e de centros de distribuição.

“Serra e Cariacica são dois municípios já consolidados e Vila Velha começa a despontar no mercado de galpões logísticos também. Um dos motivos é a movimentação no Porto de Vitória e no TVV, que poderá sair direto pela ES-388, que está sendo pavimentada e ligada à BR-101. A região de Terra Vermelha deve ser um ponto que receberá galpões logísticos por conta da sua proximidade com essas vias”, diz.

Ele acrescenta ainda que a região oferece diferenciais, como ter um metro quadrado ainda mais em conta, o que possibilitará a instalação desses galpões com custo menor. Além de proporcionar desenvolvimento, já que é possível qualificar e treinar mão de obra local para trabalhar nessas novas empresas.

Além de galpões logísticos, os três fatores elencados também têm atraído plantas industriais para o Estado. De acordo com Alexandre Schubert, o crescimento vai se espalhar pelo Espírito Santo.

“O Norte tem atraído indústrias. Já a Grande Vitória deve absorver muita coisa relacionada à logística, em torno de 50% a 60% dessa área bruta locável (ABL). O setor está muito aquecido e o poder público precisa trabalhar na racionalidade para a simplificação de processos para a liberação desses projetos”, complementa.

EVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOGÍSTICOS

Equipamento para logística reversa devem ser diferentes da logística comum Crédito: Freepik