Tendência de valorização dos imóveis atrai cada vez mais investidores

No último ano, o mercado imobiliário ganhou ainda mais destaque e despontou como uma das principais opções de investimento por conta da rentabilidade Crédito: Shutterstock

Investir em imóveis sempre foi considerado uma forma segura de rentabilizar o dinheiro, principalmente por ser um ativo tangível, formando um patrimônio físico para o investidor. No último ano, por conta do baixo rendimento de aplicações, como a renda fixa, o mercado imobiliário ganhou ainda mais destaque e despontou como uma das principais opções de investimento por conta da rentabilidade, principalmente quando sua valorização chega a garantir um retorno médio acima da inflação.

Mesmo com o aumento da Taxa Selic – que chegou ao menor patamar da série histórica em 2020, a 2% ano ano, e hoje está em 13,75% –, o imóvel é um ativo que tem atraído cada vez mais interessados no Estado. “Comprar imóveis é uma das formas mais tradicionais de investimento. Ainda é uma excelente maneira de construir patrimônio de forma estável, podendo gerar retorno financeiro, por meio da locação ou venda do bem com sua valorização adquirida com o passar do tempo”, observa Ricardo Gava, executivo da Gava Crédito Imobiliário.

Dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) mostram que no mês de maio houve a contratação de R$ 17 bilhões de financiamento com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), uma alta de 49,2% em relação a abril e o segundo melhor resultado para o mês na série histórica. Isso reflete a busca cada vez mais crescente por investimentos imobiliários.

Na 28ª edição do Salão do Imóvel da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES) a procura por imóveis de médio e alto padrão (entre R$ 601 mil e R$ 1 milhão) foi a maior, registrando 31,9% do público, e 21% buscaram unidades de médio padrão (entre R$ 451 mil e R$ 600 mil), enquanto que as dentro do programa Minha Casa Verde e Amarela, com preço até R$ 240 mil, ficaram com 15% das buscas.

Os dados apontam para uma mudança de público, que está em busca de investir em vez de apenas adquirir um imóvel como moradia. Esse público entendeu que a valorização imobiliária tem continuado forte e que os preços tendem a aumentar, ou seja, buscam liquidez para um investimento.

"O mercado imobiliário oferece maior velocidade de recuperação do investimento aportado devido, pois um imóvel sempre será moeda forte, rentável e líquida. Enquanto índices econômicos sofrem variações, impactando investimentos em ações, ativos bancários, um imóvel bem localizado sempre desfrutará de valorização em sua região. Imobilizar o recurso próprio continua sendo uma das melhores saídas num ano eleitoral e de Copa do Mundo" Filipi Maia - Consultor imobiliário

TAXA SELIC

Segundo Maia, mesmo que a Selic mais alta interfira na confiança geral do mercado, “a maioria das pessoas tem buscado evoluir no patamar imobiliário, comprando imóveis maiores, com áreas de lazer, com espaços de meditação e integrados à natureza, tanto no perímetro urbano quanto no interior”.

Apesar de ser um investimento a médio e longo prazo, o retorno financeiro compensa Crédito: Shutterstock

Apesar de ser um investimento a médio e longo prazo, o retorno financeiro compensa, já que pode ficar em torno de 0,5% ao mês, no caso de um aluguel de imóvel compacto, podendo chegar a 6% do valor do bem ao ano. Sem contar com a valorização do imóvel, que pode chegar a uma média de 30% ao ano ou até mesmo ultrapassar, dependendo da localização e do empreendimento.

Mas é importante conhecer um pouco mais do mercado, para não comprometer a renda familiar, uma vez que é um investimento que requer um aporte mais alto.

"Na hora de investir, o ideal é sempre procurar um corretor habilitado que possa orientar de forma segura sobre as principais questões que devem ser observadas por quem está adquirindo um imóvel. Dentre elas, a localização é sempre o ponto chave, é a matriz que faz o imóvel valorizar mais ou menos" Ricardo Gava - Executivo da Gava Crédito Imobiliário

Por outro lado, existe a opção dos fundos imobiliários, que têm conquistado cada vez mais a aderência do mercado. Segundo a economista e líder regional da XP no Espírito Santo, Cecília Entringer Perini, essa é uma alternativa para quem pensa em ter uma renda passiva, com ganhos mensais – como o aluguel.

“Os fundos imobiliários são um conjunto de imóveis que trazem a geração de renda para os cotistas em forma de aluguel e juros de títulos. Nesse investimento o risco é mais diluído por conter vários imóveis de alto padrão e ter representatividade no mercado”, explica.

O QUE LEVAR EM CONTA NA HORA DE INVESTIR EM IMÓVEIS?

Pessoas estão buscando investir em vez de apenas adquirir um imóvel como moradia Crédito: Shutterstock

1 - Finalidade A primeira coisa é saber o que fará com esse imóvel. É preciso ter um direcionamento pensando num objetivo bem definido. Se vai ser para moradia ou se busca gerar renda, se o investidor está pensando em ganhar com a valorização ou ter retorno mais rápido com o aluguel. Isso vai ajudar a direcionar o perfil e a localização do empreendimento. 2 - Reservas Tenha sempre um fundo de reserva preparado para adquirir um imóvel, pois o investimento inicial pode ser alto e há também as prestações, caso seja financiado. 3 - Imóvel pronto Há necessidade de entrada maior, em média 20%, no ato da compra a título de sinal, e pode ser financiado ou pago à vista. Por outro lado, tem a vantagem da garantia de recebimento do bem que já está pronto e pode ser utilizado de imediato, para moradia ou para uso de sua empresa, ou ainda para gerar renda, como por exemplo para locação. 4 - Imóvel na planta É uma compra programada, pode ser paga com mais tranquilidade, exigindo entrada menor no ato da aquisição e que deve ter combinado seu fluxo de pagamento diretamente com a construtora. Nessa opção há a vantagem de pagar por mais tempo e ainda poder planejar o projeto até a entrega do bem. Por outro lado, só poderá ser utilizado quando for entregue. Uma vantagem é que costuma ter valor mais atraente no início, com valorização que pode ser alta até ficar pronto. 5 - Profissional habilitado Busque sempre um profissional habilitado, que orientará de forma segura sobre as principais questões que devem ser observadas por quem está adquirindo um imóvel. Dentre elas, a localização é sempre o ponto chave, é a matriz que faz o imóvel valorizar mais ou menos. 6 - Financiamento Caso opte por financiar o bem, convém procurar empresas certificadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), as chamadas de assessorias de crédito imobiliário ou correspondentes bancários para pesquisar e detalhar de forma clara qual a melhor opção de financiamento imobiliário de acordo com o perfil de cada cliente, que pode variar. 7 - Fundos imobiliários Uma alternativa para quem deseja uma renda passiva, com ganhos mensais como o aluguel, são os fundos imobiliários: um conjunto de imóveis que trazem a geração de renda para os cotistas em forma de aluguel e juros de títulos. Nesse investimento o risco é mais diluído por conter vários imóveis de alto padrão e ter representatividade no mercado.