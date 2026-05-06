Lago do Parque Moscoso é esvaziado e peixes são retirados em Vitória

Quem passou pelo Parque Moscoso essa semana se deparou com o tradicional lago do ponto turístico da Capital vazio. Moradores ficaram preocupados com a situação dos peixes e enviaram imagens para a TV Gazeta, que foi até o local na manhã desta quarta-feira (6).
No local, a reportagem apurou que o esvaziamento, iniciado na última segunda-feira (4), ocorreu para que pudesse ser feita a limpeza do espaço (lama e lodo) e a retirada de espécies de peixes invasoras.
Os peixes recolhidos, ao todo mais de 150 quilos, foram levados para um açude em Jacaraípe, na Serra. Após a limpeza do lago, só serão reintroduzidas na água espécies de peixes nativas.
Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), em ação conjunta com a Central de Serviços, informa que a retirada de peixes no lago do Parque Moscoso é um manejo técnico necessário para a remoção de espécies exóticas invasoras. Esses animais foram introduzidos no local sem critérios técnicos, comprometendo o equilíbrio do ecossistema e a qualidade da água. A intervenção é acompanhada pela coordenação do parque e baseada em análises laboratoriais prévias. O processo inclui a renovação da água para garantir a melhoria ambiental e o bem-estar da fauna local, corrigindo os impactos causados pelo descarte irregular de espécies no lago.