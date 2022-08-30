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Mercado imobiliário

Maior prédio de Vitória terá 37 andares e vista permanente para a baía

Seguindo o mesmo padrão de acabamento do Taj Home Resort, a Grand Construtora se prepara para mais um lançamento de luxo, o Una, que terá detalhes revelados nesta terça-feira (30)

Públicado em 

30 ago 2022 às 14:03
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Terreno ao lado do INSS em Vitória
Com o mesmo padrão de acabamento do Taj, o Una será erguido de frente para a baía de Vitória e terá unidades de 3 a 4 quartos com suítes Crédito: Luciney Araújo
Depois de lançar a maior torre do Espírito Santo – o Taj Home Resort, com 50 andares e 158 metros de altura em Vila Velha –, a Grand Construtora prepara um empreendimento no mesmo perfil que será o prédio mais alto da Capital, com 110 metros de altura: o Una.
Com uma torre de 37 andares, o novo empreendimento será erguido na região de Bento Ferreira, na Avenida Beira-Mar, no bairro Ilha de Monte Belo, e terá vista permanente para a baía de Vitória já a partir do primeiro andar. As unidades serão de 3 a 4 quartos com suítes, seguindo o mesmo padrão de acabamento do Taj.
Alguns spoilers da novidade serão apresentados em primeira mão para corretores, em evento nesta terça-feira (30), em Vitória, adiantou a diretora de Relacionamento & Customer Experience da Grand Construtora, Joana Barbosa.
Entre os diferenciais está a piscina com borda infinita no último pavimento, um dos principais itens da área de lazer.

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Assim como o Taj, o novo empreendimento terá o paisagismo assinado pelo renomado arquiteto paisagista Benedito Abbud.
Já o projeto arquitetônico é de autoria do escritório Repsold Arquitetos. Em relação ao decorado, o projeto é da arquiteta parceira da Grand, Karol Simonasse.

CORRETOR DE MILHÕES VEM AO ES

Ricardo Martins é CEO da My Broker e tem mais de 200 milhões de visualizações nas redes sociais
Ricardo Martins é CEO da My Broker e tem mais de 200 milhões de visualizações nas redes sociais Crédito: Instagram/Reprodução
Inclusive, a Grand Construtora vai promover um evento em homenagem ao mês do corretor nesta quarta-feira (30), com um convidado de renome do segmento. Com mais de 200 milhões de visualizações em suas redes sociais e mais de R$ 1,3 bi vendidos no ano passado, Ricardo Martins, da My Broker, fará uma palestra sobre “O novo marketing imobiliário” para convidados, no Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória.

DEMANDA POR GALPÕES CRESCE NO ESTADO

Obras na Contorno do Mestre Alvaro, Serra
Obras na Contorno do Mestre Álvaro, na Serra: região deve atrair investimentos logísticos Crédito: Ricardo Medeiros
Um mercado que está atraindo cada vez mais investimentos no Espírito Santo, com perspectivas de novas obras na Grande Vitória e no interior, é o segmento de galpões logísticos.
O vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Alexandre Schubert, destacou que a construção de novos corredores viários, como o Contorno do Mestre Álvaro, entre Serra e Cariacica, além de incentivos fiscais, têm aquecido o setor logístico no Estado, enquanto o estoque de galpões tem, hoje, cerca de 2% da área bruta locável (ABL) disponível.
Sandro Marcio Viturini, CEO na TX Negócios, apontou que o ES tem em torno de 800 mil a 1 milhão de metros quadrados em estoque e mais 200 mil m² em construção. “E o mercado ainda vai precisar, para os próximos dois anos, de no mínimo mais 500 mil m²”, afirmou, durante o Talk Imóveis 2022.

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