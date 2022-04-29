Veja quais são os prédios mais altos do Espírito Santo

Quem anda pela Região Metropolitana da Grande Vitória consegue ver alguns arranha-céus que despontam no horizonte e compõem a paisagem marcada pelo mar e pela montanha. Nos últimos meses, a reportagem de A Gazeta buscou junto a prefeituras e construtoras quais são as edificações mais altas do Estado e preparou um infográfico com o resultado. Confira abaixo.
VILA VELHA PASSA A TER AS CONSTRUÇÕES MAIS ALTAS
Vitória tem, atualmente, o prédio mais alto do Estado, o Highline Square, localizado na Enseada do Suá. Mas a Capital deve perder o posto de endereço das edificações mais altas para a cidade de Vila Velha. No município canela-verde, estão previstas a inauguração do Taj Home Resort, com 158 m de altura; do Infinity, com 118,23 m; e do Villa Felice, com 112,0 m.
Para o Mestre em Arquitetura e Cidade Héliomar Venâncio, a legislação de Vila Velha é hoje a mais avançada em relação a prédios mais altos nas quadras afastadas do mar e o município apresenta uma topografia viária que permite alternativas no trânsito para absorver construções mais elevadas.
Sobre Vitória, Venâncio entende que as leis impostas pelo Plano Diretor Municipal (PDM), lotes pequenos e a tradição da população em morar em casas em bairros, como Mata da Praia, Ilha do Boi e Ilha do Frade, não incentivaram as pessoas com mais poder aquisitivo a consumir o produto arranha-céus.
“Isso levou os empreendedores a não pressionarem os legisladores a ampliar a altura das edificações, além das alturas existentes, e dificuldades técnicas podem ter influenciado esta equação, pois boa parte dos bairros nobres foi construída sobre aterro, e teria um grande investimento nas fundações destes prédios gigantes. E lógico, hoje existe uma carência muito grande de lotes para este tipo de empreendimento em Vitória, além da importante questão do adensamento ao trânsito, que causaria um prédio alto como um arranha-céu”, finaliza Venâncio.
IMPACTOS NO AMBIENTE URBANO
Prédios mais elevados trazem consigo um maior número de pessoas vivendo em uma determinada região. Na visão de Venâncio, a palavra para manter esse tipo de edificação e, ao mesmo tempo, a qualidade de vida e o urbanismo local, é equilíbrio.
"Em minha opinião, nem tanto vertical nem tanto a cidade espraiada. Você pode ter uma construção bem verticalizada em um grande lote, deixando a luz do sol passar, a ventilação circular, o solo absorver a água da chuva em áreas verdes, quem sabe neste arranha-céu você ter moradias e salas comerciais, e também serviços no térreo, minimizando os deslocamentos (mobilidade urbana) e a infraestrutura urbana. Tendo o tecido urbano permeado por construção mais baixas com escolas, hospitais, equipamentos de lazer e demais serviços próximos, trazendo maior qualidade de vida para a população", explica.
"As vantagens da concentração também são claras, como: evitar o espraiamento (expansão) da cidade onde o poder público tem que levar transporte, água, esgoto, luz e outros itens para as moradias em bairros afastados"
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Taj Home Resort
Em construção, o edifício de 50 andares localizado no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, tem previsão para ficar pronto em 2026. Quando concluído, será o prédio mais alto do Espírito Santo, com 158 m de altura, superando os 154 m do Convento da Penha.
02
Infinity
A construção terá 36 andares e altura de 118,23, se tornando a segunda construção mais alta do Estado. O empreendimento contará com 310 apartamentos, nove lojas e tem previsão para ficar pronto em 2024. Ele está localizado no bairro Itaparica, em Vila Velha e, segundo a construtora, poderá ser visto de Cariacica e de Viana.
03
Villa Felice
Também localizado em Itaparica, o prédio contará com 36 andares, divididos em 112 m. Serão 150 apartamentos e seis lojas.
04
Highline Square
Um dos prédios mais "diferentões" da Grande Vitória, a construção foi recém-inaugurada e é, atualmente, o prédio mais alto já pronto no Estado. Localizado na Enseada do Suá, em Vitória, o empreendimento tem 105,54 m de altura, e 33 pavimentos.
05
Honfleur Maison
Recém-lançado, o prédio localizado na Enseada do Suá, em Vitória, contará com 35 pavimentos e 105 m de altura. A previsão de entrega ainda não foi divulgada, mas a construção tem entre os atrativos um luau com areia e cactos, ilha, hidromassagem, piscina com cachoeira e bar completo com churrasqueira e cozinha.
06
Aqva
O Aqva chama atenção no horizonte da Enseada do Suá. Com uma única torre, o edifício tem 105 m de altura, 35 pavimentos e proporciona uma vista fantástica do litoral de Vitória.
07
Grand Parc
As três torres residenciais do Grand Parc já fazem parte do cenário de Vitória há um tempo. Localizado na Enseada do Suá, a torre mais alta do empreendimento tem 36 andares e 104 m de altura.
08
The Gallery Art Residence
As duas novas torres estão quase prontas e já compõem o belo cenário da Enseada do Suá, em Vitória. São 100,74 m de altura e 32 pavimentos, além de uma galeria com lojas diversas.