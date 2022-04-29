Veja quais são os prédios mais altos do Espírito Santo

Os prédios mais altos do Espírito Santo Crédito: Arte A Gazeta

A Gazeta buscou junto a prefeituras e construtoras quais são as edificações mais altas do Estado e preparou um infográfico com o resultado. Confira abaixo. Quem anda pela Região Metropolitana da Grande Vitória consegue ver alguns arranha-céus que despontam no horizonte e compõem a paisagem marcada pelo mar e pela montanha. Nos últimos meses, a reportagem debuscou junto a prefeituras e construtoras quais são as edificações mais altas do Estado e preparou um infográfico com o resultado. Confira abaixo.

VILA VELHA PASSA A TER AS CONSTRUÇÕES MAIS ALTAS

Para o Mestre em Arquitetura e Cidade Héliomar Venâncio, a legislação de Vila Velha é hoje a mais avançada em relação a prédios mais altos nas quadras afastadas do mar e o município apresenta uma topografia viária que permite alternativas no trânsito para absorver construções mais elevadas.

Sobre Vitória, Venâncio entende que as leis impostas pelo Plano Diretor Municipal (PDM), lotes pequenos e a tradição da população em morar em casas em bairros, como Mata da Praia, Ilha do Boi e Ilha do Frade, não incentivaram as pessoas com mais poder aquisitivo a consumir o produto arranha-céus.

“Isso levou os empreendedores a não pressionarem os legisladores a ampliar a altura das edificações, além das alturas existentes, e dificuldades técnicas podem ter influenciado esta equação, pois boa parte dos bairros nobres foi construída sobre aterro, e teria um grande investimento nas fundações destes prédios gigantes. E lógico, hoje existe uma carência muito grande de lotes para este tipo de empreendimento em Vitória, além da importante questão do adensamento ao trânsito, que causaria um prédio alto como um arranha-céu”, finaliza Venâncio.

Cidade Presépio, ensaio fotográfico em longa exposição da Cidade de Vitória/Enseada do Suá, em Vitória, vista a partir da Prainha de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

IMPACTOS NO AMBIENTE URBANO

Prédios mais elevados trazem consigo um maior número de pessoas vivendo em uma determinada região. Na visão de Venâncio, a palavra para manter esse tipo de edificação e, ao mesmo tempo, a qualidade de vida e o urbanismo local, é equilíbrio.

"Em minha opinião, nem tanto vertical nem tanto a cidade espraiada. Você pode ter uma construção bem verticalizada em um grande lote, deixando a luz do sol passar, a ventilação circular, o solo absorver a água da chuva em áreas verdes, quem sabe neste arranha-céu você ter moradias e salas comerciais, e também serviços no térreo, minimizando os deslocamentos (mobilidade urbana) e a infraestrutura urbana. Tendo o tecido urbano permeado por construção mais baixas com escolas, hospitais, equipamentos de lazer e demais serviços próximos, trazendo maior qualidade de vida para a população", explica.

"As vantagens da concentração também são claras, como: evitar o espraiamento (expansão) da cidade onde o poder público tem que levar transporte, água, esgoto, luz e outros itens para as moradias em bairros afastados" Héliomar Venâncio - Mestre em Arquitetura e Cidade