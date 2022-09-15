Quando é a hora de investir no segundo imóvel?

Seja para alugar, seja para passar as férias, em ambos os casos é preciso planejamento Crédito: Shutterstock

Quem não gosta de arriscar na hora de investir sabe que o mercado imobiliário pode ser a opção certa para um dinheiro seguro. Mas depois de realizar o sonho do primeiro imóvel, quando chega a hora de dar entrada no segundo empreendimento residencial?

Seja para alugar, seja para passar as férias com a família, em ambos os casos é preciso planejamento. Afinal, não é só com o financiamento que o comprador está se comprometendo. Após a entrega das chaves, os custos aumentam com os valores de condomínio, contas de água e energia, IPTU, manutenções, reformas e etc.

Ou seja, a situação financeira precisa estar equilibrada. Pelo menos, é o que recomenda a educadora financeira Lorena Milaneze. Segundo ela, o ideal é ter uma boa reserva e entender qual será a finalidade do imóvel.

“Aqueles que não têm grandes custos fixos e já possuem uma reserva de emergência precisam entender antes de fechar negócio qual será o uso desse novo imóvel. Ele vai ser para alugar mensalmente? Ele será disponibilizado para locação em aplicativos? Tudo precisa estar na ponta do lápis”, afirma.

Essa clareza é fundamental no processo de compra porque vai te ajudar a fazer uma boa escolha, de acordo com o sócio-diretor regional da Bild Desenvolvimento Imobiliário, Thiago Faraco.

Isso porque tudo depende da finalidade do imóvel. Mas, em linhas gerais, deve-se ficar atento à qualidade da construção e à credibilidade de quem construiu ou está construindo.

“Assim fica mais fácil buscar a opção que melhor te atende. Durante esse processo, é sempre bom contar com um corretor de imóveis experiente, já que por conhecer bem o mercado ele vai poder te ajudar a fazer uma escolha assertiva”, ressalta Thiago Faraco.

Para isso, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (Creci-ES), Aurélio Dallapicula, afirma que a dica é consultar o site oficial da instituição e conferir se o profissional está ativo. Toda a documentação vai depender da situação do imóvel.

“Imóveis são investimentos seguros e sempre vale a pena investir. Mas é indispensável fazer um negócio imobiliário por meio de um corretor de imóveis. Ele vai verificar se há qualquer pendência, entrave documental ou dívida gravando o imóvel. O objetivo dele é orientar sobre todos os riscos, pontos positivos e negativos do negócio”, recomenda.

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