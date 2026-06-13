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Copa do Mundo

Qatar arranca empate no fim contra Suíça em jogo agitado

Partida ficou marcada por susto com o goleiro Abunada, do Qatar

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2026 às 18:37
Catar x Suíça
Reuters/Folhapress

Catar e Suíça empataram em 1 a 1 na primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo.A Suíça ficou à frente do placar praticamente durante toda a partida, mas o Qatar empatou com um gol no fim e conquistou seu primeiro ponto em Copas do Mundo. A partida terminou em igualdade de 1 a 1, na Califórnia (EUA), neste sábado (13).


A partida ficou marcada por susto com o goleiro Abunada, do Qatar. Ele se chocou com Freuler, da Suíça, e assustou os companheiros ao cair no gramado e ficar imóvel por quase um minuto.

O gol da Suíça foi marcado por Breel Embolo. Khouki empatou com um gol nos acréscimos da partida. Com o empate, agora todos os times do Grupo B estão com um ponto conquistado. Bósnia e Canadá empataram por 1 a 1 ontem.


Na próxima rodada, o Qatar enfrenta o anfitrião Canadá. A partida está marcada para a próxima quinta-feira (18), às 19h (de Brasília). A Suíça pega a Bósnia e Herzegovina no mesmo dia, às 16h.


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