Qatar arranca empate no fim contra Suíça em jogo agitado

Catar e Suíça empataram em 1 a 1 na primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo.A Suíça ficou à frente do placar praticamente durante toda a partida, mas o Qatar empatou com um gol no fim e conquistou seu primeiro ponto em Copas do Mundo. A partida terminou em igualdade de 1 a 1, na Califórnia (EUA), neste sábado (13).
A partida ficou marcada por susto com o goleiro Abunada, do Qatar. Ele se chocou com Freuler, da Suíça, e assustou os companheiros ao cair no gramado e ficar imóvel por quase um minuto.
O gol da Suíça foi marcado por Breel Embolo. Khouki empatou com um gol nos acréscimos da partida. Com o empate, agora todos os times do Grupo B estão com um ponto conquistado. Bósnia e Canadá empataram por 1 a 1 ontem.
Na próxima rodada, o Qatar enfrenta o anfitrião Canadá. A partida está marcada para a próxima quinta-feira (18), às 19h (de Brasília). A Suíça pega a Bósnia e Herzegovina no mesmo dia, às 16h.