Qatar arranca empate no fim contra Suíça em jogo agitado

A partida ficou marcada por susto com o goleiro Abunada, do Qatar. Ele se chocou com Freuler, da Suíça, e assustou os companheiros ao cair no gramado e ficar imóvel por quase um minuto.

O gol da Suíça foi marcado por Breel Embolo. Khouki empatou com um gol nos acréscimos da partida. Com o empate, agora todos os times do Grupo B estão com um ponto conquistado. Bósnia e Canadá empataram por 1 a 1 ontem.



