As regiões e os bairros que são apostas do setor imobiliário no ES

O mercado imobiliário capixaba tem mantido o ritmo de crescimento iniciado em 2020, e regiões já consolidadas, principalmente na Grande Vitória, estão entre as que mais recebem empreendimentos. O censo mais recente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) mostrou a liderança de Vitória na quantidade de lançamentos e de unidades, ultrapassando Vila Velha, que estava no topo do pódio no ano anterior.
Foram 10 novos empreendimentos no total, na Capital, com o município canela-verde logo atrás, com cinco, seguido de Serra, com um lançamento, no segundo semestre de 2021. Vitória também saiu na frente quanto à quantidade de unidades lançadas: foram 669 no total, seguido de 551 em Vila Velha e 96 na Serra.
Por outro lado, Vila Velha ficou à frente em unidades entregues nos últimos seis meses do ano passado, totalizando 1.193, seguida de Vitória, com 147, e em terceiro, Serra, com 90. Ao todo, foram concluídos oito empreendimentos em Vila Velha de julho a dezembro de 2021, quatro em Vitória e dois na Serra.
O ritmo de lançamentos e de empreendimentos em produção (116 residenciais e 11 comerciais) mostra ainda a potência da Grande Vitória em continuar atraindo investimentos do mercado imobiliário, o que deve continuar na mesma velocidade, transformando a região em um polo de tendências e novidades, apesar de os espaços estarem ficando cada vez mais escassos.
Uma das regiões ainda com forte potencial, na Capital, é a orla Camburi, segundo o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula, uma das regiões que, apesar de pouco espaço, ainda tem forte potencial, é a orla Camburi. “A região promete um lançamento ímpar e de alto padrão, horizontal. Na Enseada do Suá, a tendência é também de alto padrão, em estruturas verticalizadas. Na Praia do Canto, teremos certamente bons e diversificados lançamentos, alguns até já em andamento”, conta.
O vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, destaca que Vitória e Vila Velha ainda têm muito o que crescer, começando pela Capital, que passa por um processo de transformação muito intenso, principalmente nos bairros Jardim da Penha e Jardim Camburi.
Já Vila Velha começa a ter seu tecido urbano mais ocupado, o que justifica sua valorização, além do lançamento de grandes empreendimentos na região do bairro Jockey de Itaparica, que começa a tomar os rumos da direção na qual o município se desenvolve. Outra região destacada por Schubert é o sentido Sul de Vale Encantado, que ainda possui grandes áreas, possibilitando empreendimentos maiores.
VERTICALIZAÇÃO
Enquanto isso, a Serra se mantém atrativa, mas com um novo olhar do mercado, principalmente com as mudanças feitas na legislação. A cidade se prepara para se verticalizar, com o novo Plano Diretor Municipal que, segundo a prefeitura, permitirá uma taxa de ocupação de até 80% do terreno (hoje é de 60%), além de retirar a limitação de 12 pavimentos em construções. E também deve liberar a construção de empreendimentos residenciais no Civit 1 e Civit 2, que são, atualmente, zonas exclusivas para a indústria.
“O novo PDM da Serra está dando um tratamento muito bom para o desenvolvimento do município, que é hoje a 12ª melhor cidade para negócios do país. É um novo modelo urbano”, conta Schubert.
PARA ONDE CRESCE O MERCADO IMOBILIÁRIO NO ES?
01
VITÓRIA
Praia do Canto e Mata da Praia continuam como bairros consolidados e mais valorizados do município. A atenção deve se voltar para Jardim Camburi (foto) e Jardim da Penha, que ainda possuem alguns espaços para novos empreendimentos maiores, acompanhando o crescimento da Capital, que quase já não possui áreas para se construir. A Enseada do Suá, que tem áreas para receber novos empreendimentos, se consolida como polo de alto padrão, com residenciais de luxo. Foto: Rodrigo Gavini.
02
VILA VELHA
Praia da Costa, Itapuã e Praia de Itaparica estão entre as regiões consolidadas, cuja valorização tem aumentado. Já o vetor de crescimento do município se localiza no bairro Jockey de Itaparica (foto), que recebe empreendimentos de alto padrão, impulsionando a valorização desta região. Vale Encantado, no sentido sul, possui grandes áreas e a Barra do Jucu começa a despontar como alternativa de segunda moradia, que pode se tornar a primeira, em breve. Foto: Fernando Madeira.
03
SERRA
Além das regiões consolidadas como a Laranjeiras e Jardim Limoeiro, a cidade terá um boom de crescimento de norte a sul. Começando por Jacaraípe e Nova Almeida (foto), bairros que devem mudar de cara com as obras previstas de novas rodovias, além da região do Contorno do Mestre Álvaro, que também terá uma nova via de acesso. Foto: Luciney Araújo.
04
CARIACICA
O crescimento da cidade vai se concentrar na direção da BR-447, que ligará a BR-262, em Cariacica, à Leste-Oeste, em Vila Velha, onde está o prédio da antiga Braspérola até Campo Belo, e também aos fundos da rodovia Leste-Oeste (foto), onde está sendo construído um hospital estadual. Foto: Fernando Madeira.
05
VIANA
Uma das vertentes de crescimento imobiliário da cidade será o de áreas empresariais, por conta dos grandes terrenos e da vocação de Viana, que tem se consolidado como região para recebimento de galpões logísticos. Mas há espaço também para loteamentos residenciais (foto). Foto: Lotes CBL/ Divulgação.
06
GUARAPARI
Enseada Azul (foto) já é uma área consolidada de Guarapari, recebendo novos empreendimentos de alto padrão. Outra região é a de Três Praias, que tem recebido condomínios de lotes de luxo, que devem seguir o caminho entre a Pedreira até a Praia do Morcego. Foto: Ricardo Medeiros.
07
ANCHIETA
O balneário Iriri (foto) tem se tornado atrativo para projetos envolvendo loteamentos e condomínios fechados. Foto: Carlos Alberto Silva.
08
LINHARES
Tem se consolidado como cidade de atração de condomínios fechados e de loteamentos, seguindo o crescimento econômico do município. Foto: Prefeitura de Linhares/ Divulgação.
09
SÃO MATEUS
O crescimento imobiliário acontece próximo às praias, principalmente de Guriri (foto), no sentido sul. Prefeitura de São Mateus/ Divulgação.