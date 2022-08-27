6 tendências de decoração que combinam ambiente moderno com funcional

Do design biofílico ao estilo funcional, as tendências atuais de decoração ainda estão sendo influenciadas pelas novas demandas que surgiram com a pandemia. De 2020 para cá, a procura por objetos que consigam combinar a sensação de relaxamento dos ambientes naturais com um mobiliário que consiga facilitar o dia a dia dos moradores aumentou bastante.
Com isso, uma verdadeira mistura de materiais e estilos ganhou espaço no mercado. Madeira, aço, cores vibrantes e plantas pela casa estão presentes em quase todos os projetos arquitetônicos atualmente. Tudo porque agora a prioridade é o conforto e o aconchego.
Essa foi uma das tendências observadas pelas arquitetas Camila Casati e Patrícia Grasselli, recém-chegadas do Salão do Móvel de Milão. Elas contam que conseguiram perceber uma busca cada vez maior por um tipo de mobiliário que consiga atender várias necessidades ao mesmo tempo. Além do uso de formas orgânicas que conferem mais leveza aos projetos.
“A junção entre tecnologia e o resgate do contato com a natureza é a grande aposta em nossos projetos. Mas no momento o estilo contemporâneo com toques rústicos são os mais pedidos pelos nossos clientes”, destaca Camila Casati.
Para Patrícia Grasselli, o primeiro passo para quem está pensando em reformar ou construir é contratar profissionais que estejam alinhados com as expectativas, tanto estéticas quanto funcionais para o ambiente.
“Com a pandemia, os ambientes de trabalho foram transferidos para as residências e as pessoas tiveram que adaptar seus espaços para esse novo uso. Ficando mais dentro de casa, houve a necessidade do contato maior com a natureza. Por isso, tudo que remete ou traz alusão a ela está em alta como piso de madeira, tecidos em fibras naturais, texturas e plantas dentro de casa”, cita Patrícia Grasselli.
Para quem está pensando em reformar ou redecorar, confira abaixo algumas das principais tendências em decoração no momento.
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Design biofílico
O arquiteto e urbanista Benedito Abbud conta que nos grandes centros as pessoas tendem a ficar bem mais focadas em tecnologia e no lado mais racional do humano. Apesar desse pensamento ser importante no dia a dia e nas horas de trabalho, também é preciso ter momentos de descanso e desconexão desse comportamento para manter a qualidade de vida e a saúde mental em dia. “Existe uma tendência internacional, mesmo nos países que nevam, em levar a natureza para dentro das cidades porque estamos quase sempre muito ligados aos automóveis, no chamado urbanismo rodoviarista. Então, estamos discutindo esse movimento de cidade verde, desde um pouquinho antes da pandemia”, destaca Abbud.
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Móveis comfy
Neste contexto de pandemia, em que o conforto e o aconchego ganharam mais espaço nas casas, os móveis comfy (confortáveis) começaram a chamar atenção no mercado. A consultora de vendas da Móveis Conquista de Vitória, Adriana Lovatto, explica que os móveis com contorno arredondado são os preferidos do público pela funcionalidade. De acordo com ela, esse tipo de acabamento dos móveis permite que as pessoas transitem entre os ambientes sem esbarrar ou se ferir com o mobiliário. Ou seja, é ideal para quem tem crianças e idosos dentro de casa.
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Madeiras em alta
De acordo com a consultora de vendas da Móveis Conquista de Vitória, Adriana Lovatto, os móveis rústicos também são os queridinhos, porque o toque da madeira quebra aquela sensação de ambiente frio, o que torna o espaço mais aconchegante. “Outra tendência forte são os espelhos assimétricos decorativos e maiores para ampliar os ambientes, além das luminárias de chão que vieram com toda força. Ficam lindas e são bem funcionais para enriquecer o local de forma harmoniosa”, destaca a especialista.
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Tons dourados e mais quentes
Quando o assunto é cor, Adriana Lovatto aposta no dourado e tons mais quentes. Essas tonalidades, segundo a consultora de vendas, “trazem o impacto do luxo, para quem não abre mão dessa qualidade na decoração”. Na avaliação dela, o melhor de tudo é que qualquer cômodo pode ser contemplado. “Por exemplo, no banheiro é uma possibilidade usar o dourado na torneira, luminária, vaso e etc”, pontua.
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Cor preta não sai de moda
Os tons de preto também têm seu valor em meio a decoração por trazer um ar sofisticado, inclusive na linha de móveis das salas, nos aparadores, mesas de centro e mesas laterais, conforme destaca o diretor comercial da Balzan Móveis, Marcelo Caprini Zanoteli.
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Tudo junto e misturado
“Acredito que a maior demanda do momento é a mistura das matérias-primas. Hoje existem móveis feitos com madeira, aço, placas coloridas, vidro, tecidos e tudo isso colocado no lugar certo dentro de um projeto de decoração faz a diferença. Também acredito que a maior tendência de decoração é o conforto de quem usa a casa”, afirma Marcelo Caprini Zanoteli, diretor comercial da Balzan Móveis.