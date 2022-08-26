Municípios buscam soluções para agilizar aprovações de projetos imobiliários

Vista de bairros da Serra: Município pretende reduzir PDM de 395 para 68 Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta

O mercado imobiliário tem como característica contribuir para o desenvolvimento das cidades. Afinal, ele movimenta toda uma cadeia produtiva, que começa com o projeto e não termina após a entrega das obras: são lojas, escolas, serviços, entre outras soluções que vão surgindo com a criação de um novo bairro, a vinda de uma nova empresa ou mesmo a construção de um novo condomínio residencial.

Um exemplo é a Prefeitura da Serra, cujo Plano Diretor Municipal (PDM) – conjunto de regras que regem a ocupação da cidade – encontra-se em fase final da aprovação de seu novo formato. Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano da Serra, Cláudio Denicoli, o PDM sairá dos seus atuais 395 artigos para um formato mais simplificado, com apenas 68.

“Montamos uma equipe com profissionais da prefeitura mesmo para fazer essa análise, pois eles conhecem todo o município e suas leis. A quinta revisão do PDM já está disponível on-line para consulta popular. Ele será em forma de cartilha, mais simplificado, com ilustrações e gabaritos, para que todos entendam, pois as leis têm que ser objetivas e mostrar o que o município quer”, conta.

Mas, antes disso, a atual administração tem se dedicado a reduzir o tempo de espera da aprovação de projetos. Segundo Denicoli, todos os processos de aprovação de projetos são eletrônicos e finalizados em até 20 dias.

“O objetivo foi promover a desburocratização, por meio desse sistema na Serra, que é inédito no país. Juntamos as duas secretarias: de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano, e promovemos a integração eletrônica dos sistemas, padronizando as condicionantes para a liberação dos projetos. Dessa forma, demos celeridade ao processo”, explica Denicoli.

Os resultados dessa ação já começaram a dar frutos para o município: 2021 fechou com 71,4% a mais de alvarás emitidos pelo Departamento de Controle de Edificações da prefeitura. A Serra também está no 12º lugar de melhor ambiente de negócios no Brasil, segundo dados de 2021 do Ministério da Economia e, de acordo com o secretário, deve triplicar a receita, comparada a 2021.

“Estamos também implementando a simplificação e a desburocratização de aprovações voltadas para loteamentos. Já estamos realizando reuniões e trabalhando no assunto, e até o final do ano teremos isso concluído”, adianta.

APROVAÇÃO DE RISCO EM VITÓRIA

Prefeitura de Vitória também tem buscado agilizar os processos de projetos imobiliários na Capital. Segundo o secretário de Desenvolvimento e Habitação, Marcelo Oliveira, o município foi o primeiro a aprovar legislação por aprovação de risco.

A Lei 9.772, em vigor desde julho deste ano, estabelece critérios para a aprovação de projetos e licenciamento de obras, ou sua dispensa, em função do grau de risco. Ao todo, são quatro graus, sendo o GR1 para obras e serviços de manutenção predial, o GR2 para pequenas reformas ou serviços similares e o GR3 para projetos de empreendimentos comuns ou que não se enquadrem no estudo de impacto de vizinhança.

Para essas três categorias, as licenças de aprovação são emitidas em até 48 horas. Já para o GR4, que corresponde a empreendimento especial ou de impacto de vizinhança, está sujeito à análise da Comissão Técnica de Análise de Impacto Urbano (CTA).

“Com essa agilização, 93% dos projetos já chegam corretos para serem aprovados pela prefeitura e apenas 7% tiveram algum tipo de correção a ser feita. Atualmente, estamos em fase de melhorar o sistema atual para diminuir os gargalos históricos da cidade”, conta.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS