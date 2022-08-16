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Cenário e oportunidades

Talk Imóveis 2022: evento discutiu novidades do mercado imobiliário do ES

Foram cinco painéis sobre tendências e perspectivas para o setor; Pela primeira vez, após dois anos, evento aconteceu de forma presencial, com transmissão simultânea em A Gazeta
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

16 ago 2022 às 12:27

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 12:27

O mercado imobiliário debateu as tendências e perspectivas para o setor, nesta quinta-feira (25), na Rede Gazeta, em Vitória. Após dois anos sendo realizado de forma on-line, esta foi a primeira edição presencial do Talk Imóveis, maior evento voltado para o mercado imobiliário capixaba, que reuniu toda a cadeia do setor para discutir assuntos que estarão na pauta dos próximos meses.
A edição de 2022 do Talk imóveis reuniu construtoras, incorporadoras, imobiliárias, associações e entidades de classe, ou seja, todos os grandes players do setor, que debateram sobre novos empreendimentos, tendências, investimentos, mercado financeiro, arquitetura e urbanismo e corretagem de imóveis.
O evento aconteceu na área de eventos da Rede Gazeta, com a palestra “Mercado Financeiro x Mercado Imobiliário: cenário econômico”, com Teco Medina, economista e apresentador titular do quadro “O Assunto É Dinheiro”, que vai ao ar de segunda a sexta-feira na rádio CBN.

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Em seguida, foi apresentado “Outras oportunidades no mercado imobiliário do ES”, com mediação do colunista de A Gazeta Abdo Filho. Houve ainda o painel sobre “Inovação, desburocratização com o olhar para o futuro”, com a participação do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, e do secretário de Desenvolvimento Urbano da Serra, Claudio Denicoli, que está à frente da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), que deve reduzir de 395 artigos para 74, simplificando as aprovações de projetos.
Em seguida, o painel “Funil de vendas: a importância do corretor na jornada do cliente”, teve entre os debatedores o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula, e o CEO da regional Lopes Espírito Santo, Marcos Murad. A regional conquistou, no ano passado, o primeiro lugar nacional de vendas, intermediando R$ 188 milhões no mês, ficando, inclusive, à frente de regionais com mercados tradicionalmente maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro.
Fechando os painéis, o tema foi “Gentileza urbana e arquitetura: tendências nos projetos arquitetônicos e de paisagismo”, com as participações de Benedito Abbud, considerado um dos mais influentes paisagistas brasileiros, juntamente a Burle Marx e Rosa Kliass; e do conselheiro estadual e coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), João Marcelo Moreira.

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