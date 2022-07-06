Automação e tecnologia são tendência em novos apartamentos no ES

Tecnologia e automação residencial tem sido uma das demandas das construtoras e incorporadoras capixabas Crédito: Freepik

Dizer que o futuro chegou não é exagero. Afinal, a atual tendência dos empreendimentos capixabas é investir em tecnologia. Se antes a automatização ficava a cargo dos moradores, hoje as construtoras e incorporadoras já estão entregando unidades com diferentes itens e serviços de assistentes de voz, central de aspiração e até aplicativos próprios para os condomínios.

Um exemplo é o The View, empreendimento assinado pelas construtoras Nazca e Abaurre, que fica localizado na Mata da Praia, em Vitória. De frente para o mar da Praia de Camburi, o edifício oferece facilidades em inovação como abertura automática das cortinas, elevador com painel touch e teclado em braile para deficientes visuais, recirculação de água quente em banheiros e sensor de chuva nas portas da sala.

“Vamos supor que você saiu de casa e deixou tudo aberto, o sensor vai detectar a mudança de tempo e fechar sozinho a janela. Nos banheiros, uma luz verde vai indicar que a água já está quente para o banho, o que evita o gasto de gás, luz e até tempo. Além disso, também entregamos um porteiro eletrônico com câmera”, destaca o CEO da Nazca Advisors, Breno Peixoto.

Localizado na Mata da Praia, em Vitória, o The View conta com abertura e fechamento das cortinas e portas, além de ponto central de iluminação dos quartos, cozinha e sala. Crédito: Nazca Construtora/Divulgação

Outro empreendimento da construtora que tem tecnologia no DNA é o Singular for Life, na Praia do Canto, também na Capital do Estado. Lançado nesta quarta-feira (06) para a imprensa, o empreendimento de categoria World-Class, ou seja, é classificado como alto padrão em qualquer lugar do mundo, conta com design contemporâneo e foi inspirado em resorts internacionais.

Dentre os diferenciais está um pulmão de segurança, termo utilizado para nomear conjunto de portões de acesso dos pedestres que preza pela segurança dos moradores, funcionários e visitantes do empreendimento. Além de automação e gourmet na varanda, fechadura eletrônica na entrada social do apartamento, elevadores de última geração com controle de acesso, painel touch e dispositivos de acessibilidade com teclado em braile e indicadores de andares por áudio.

O Singular for Life, das construtoras Nazca e Abaurre, está localizado na Praia do Canto, em Vitória. Crédito: Nazca Construtora/Divulgação

O Alice Palombini Techno Home, da Proeng, também segue essa tendência do mercado. Localizado em Jardim Camburi, também em Vitória, o empreendimento é equipado com fechadura biométrica, automação residencial com comando de voz, armário digital inteligente na portaria e cada morador pode acessar outras funções, presentes nas áreas comuns, por meio de um aplicativo do próprio edifício.

“O app vai reunir as funcionalidades presentes no empreendimento como o acesso à portaria virtual, circuito interno de TV e liberação das bikes e patinetes elétricos, que serão compartilhados. Além disso, vai concentrar outros aplicativos mais utilizados em nosso dia a dia, como é o caso de aplicativos de delivery, aluguel de veículos, serviço de transporte, de música, de mapa e outros”, destaca o diretor da empresa Antônio Gonçalves.

Perspectivas do empreendimento Alice Palombini Tecno Home Crédito: Proeng/Divulgação

Quando o assunto é arquitetura inteligente, as inovações tecnológicas são fortes aliadas na construção do Taj Home Resort, localizado no Jockey de Itaparica, em Vila Velha. De acordo com o diretor comercial da Grand Construtora, responsável pelo projeto, Gustavo Resende, o objetivo é proporcionar mais do que apenas conforto, mas também redução nos custos para os condôminos.

“A refrigeração dos ambientes não será mais split, tão pouco ar-condicionado de janela. Vamos adotar o sistema VRF (Volume de Refrigerante Variável), uma tecnologia que conta com eficiência energética, que tem maior vida útil do equipamento, demanda menos mão de obra para reparos, e é um equipamento muito mais moderno do que os modelos convencionais”, explica o diretor.

O Taj Home Resort vai receber total infraestrutura para automação residencial Crédito: Grand Construtora/Divulgação

TENDÊNCIA DO MERCADO

Segundo a vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Rachel Menezes, essa tendência de investimentos em tecnologia é um movimento crescente em diversas áreas. No mercado imobiliário não seria diferente, pois pensar nessas inovações também é atualizar serviços de segurança e garantir conforto aos moradores.

É claro que é um processo de adaptação, já que, como Rachel Menezes destaca, existe uma diferença na aceitação entre os públicos de um mesmo empreendimento. Entretanto, todos esses itens seguirão sendo ajustados porque, de acordo com ela, as construtoras e incorporadoras estão de olho nessas demandas.

“Os sistemas de monitoramento de câmera à distância já eram serviços tecnológicos alguns anos atrás. Desde então, avançamos muito com reconhecimento facial, automatização de serviços e na preparação das edificações para receber essas tecnologias. Quando vamos construir, não fazemos para uma faixa específica. Sempre existe um público diverso, mas é tudo sobre aceitação e adaptação”, reforça Rachel Menezes.

Para quem está de olho nessas inovações e está pensando em investir em imóveis modernos e tecnológicos, separamos uma lista de alguns empreendimentos no Estado que priorizam esse novo conceito. Confira:

OITO EMPREENDIMENTOS QUE ESTÃO INVESTINDO EM TECNOLOGIA