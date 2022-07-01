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Aconchego

Nada de frio: saiba como deixar a casa mais quentinha no inverno

Com a queda nas temperaturas e a chegada da época mais fria do ano, especialistas em decoração recomenda dicas práticas para deixar a casa mais aconchegante
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

01 jul 2022 às 18:07

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 18:07

Se você está pensando em preparar a sua casa para o inverno, a dica é colorir o espaço com tons mais escuros ou papéis de parede xadrez.
Se você está pensando em preparar a sua casa para o inverno, a dica é colorir o espaço com tons mais escuros ou papéis de parede xadrez. Crédito: Foto de Maura Mello e projeto de Dantas & Passos Arquitetura
Há quem diga que as pessoas se vestem melhor no inverno. Casacos mais quentes e botas estilosas ganham as ruas brasileiras entre os meses de junho e setembro. Mas, com a queda nas temperaturas, o ideal mesmo é aproveitar um dia frio debaixo das cobertas. Ou seja, pensar no conforto e aconchego dentro de casa também é fundamental nessa época do ano.
Para quem quer garantir um ambiente quentinho, a dica, segundo a arquiteta Paula Passos, da Dantas & Passos Arquitetura, é investir em mantas sobre o sofá, cortinas mais pesadas e até, quem sabe, pintar uma parede com tom mais escuro. Isso vai ajudar a criar novas texturas e sensações no cômodo, além de garantir a proteção térmica do espaço.
“É sempre importante verificar se as janelas estão bem vedadas, porque o vento externo pode tirar o calor que se acumula dentro de casa. Visualmente falando, tecidos como lã e veludo dão um ar mais aconchegante e sofisticado ao ambiente. Já para quem gosta de um clima de montanha, os papéis de parede xadrez ajudam nesse aspecto europeu”, recomenda Paula Passos.
A arquiteta Paula Passos, da Dantas & Passos Arquitetura, indica tecidos mais pesados para cortinas e tapetes
A arquiteta Paula Passos indica tecidos mais pesados para cortinas e tapetes Crédito: Arquivo pessoal
Já as arquitetas Thamires Mendes e Audrey Carolini, da ArqTab - Arquitetura e Design, são defensoras das mantas de tricot ou microfibra, por serem mais macias. Quando o assunto é tapete, elas indicam de fibra natural ou de algodão. Enquanto, nas cortinas, a recomendação são as de linho, por possuírem uma trama bem desenhada que ajuda a proteger do frio e agregar visualmente ao ambiente.
“No inverno essas texturas fazem toda a diferença e avaliar a incidência dos raios solares nos espaços antes de escolhê-las é muito importante. Isso porque quando combinamos revestimentos muito frios com ambientes que recebem pouco sol e muito vento, podemos ter problemas nas estações de temperaturas menores”, destaca Thamires Mendes.
As arquitetas Thamires Mendes e Audrey Carolini, da ArqTab - Arquitetura e Design, recomendam tecidos mais macios e confortáveis
As arquitetas Thamires Mendes e Audrey Carolini recomendam tecidos mais macios e confortáveis Crédito: Arquivo pessoal
Ou seja, a iluminação é um outro elemento coringa na decoração de inverno. A arquiteta Audrey Carolini explica que a recomendação é buscar por luzes mais quentes e indiretas, assim como criar cenários dentro dos cômodos.
“Claro que é importante pensar em ambientes versáteis que atendam os moradores em todas as épocas do ano e que tragam conforto alinhado à beleza tanto no inverno, quanto no verão”, ressalta Audrey Carolini.
Para quem está pensando em renovar o ambiente na época mais fria do ano, confira essas e outras dicas de especialistas abaixo:

Frio combina com vinho

Lã, algodão, linho e microfibra são alguns dos tecidos mais recomendados para se investir nas cortinas, mantas e tapetes. Afinal, o inverno não precisa ser frio e nada melhor que ficar embaixo de cobertas macias que também agregam visualmente ao ambiente.
Quando o assunto é iluminação, o ideal é apostar em lâmpadas mais quentes e indiretas que ajudam a aumentar a sensação de calor e bem-estar no ambiente.
Sabemos que as cores influenciam diretamente no ambiente. Por isso, se você está pensando em preparar a sua casa para o inverno, a dica é colorir o espaço com tons mais escuros ou papéis de parede xadrez.
Nas regiões de montanha, as temperaturas podem cair bastante. Nesses casos, é preciso recorrer a equipamentos que ajudem a esquentar o ambiente além da decoração. Uma lareira portátil, movida a álcool, é uma opção ecológica e que independe de estruturas específicas.
Frio com vinho é uma combinação quase inquestionável. Por isso, porque não incluir uma adega na sua casa? É possível criar um cantinho dinâmico e reduzido em um cômodo especial para receber visitas ou aproveitar a estação.

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