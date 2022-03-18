5 dicas para automatizar a casa e deixar os ambientes mais modernos

Falar de automação da casa deixou de ser conversa do futuro. Muito pelo contrário, iluminação inteligente, fechaduras biométricas e assistentes de voz já fazem parte do nosso cotidiano e podem ser instalados nas residências. Os benefícios vão desde a praticidade e conforto à segurança e economia. O melhor é que usar essas tecnologias ao nosso favor não é tão difícil quanto a maioria pensa.
AUTOMATIZAR A CASA VALE A PENA?
“A automação residencial é um investimento que vale muito a pena, principalmente a médio e longo prazo, em razão das facilidades proporcionadas ao lar, além de evitar o desperdício de energia”, destaca a arquiteta Paula Passos.
Segundo ela, dá para utilizar a tecnologia como aliada por conta da visão analítica sobre o consumo de cada ambiente. “Conforme a noite for chegando, é possível programar um horário para o acionamento das demais luzes”, detalha.
Além da economia, o diretor da Quero Automação, Vinícius Bastos, também destaca que essas ferramentas podem garantir o conforto e a segurança dos moradores. Independente das conexões à rede Wi-Fi da casa.
“Diferente dos sistemas de alarme que protegem contra sinistro, podemos utilizar a automação para saber quando a porta foi aberta, sensores de fumaça e gás e câmeras de vigilância da garagem. Quando falamos de conforto, é possível usar a iluminação para fazer cenários, pedir uma música à assistente digital e entrar no apartamento por meio da fechadura biométrica evitando o uso de chaves”, destaca Vinícius Bastos.
De acordo com o proprietário da Bayit Automação Criativa, Ciro Leibovicius, esse, inclusive, é um dos maiores benefícios desse tipo de sistema residencial. Já que eles reduzem o uso de interruptores e tornam a vida dos moradores mais prática.
“Eles permitem o que chamamos de ajuste fino. Mesmo que a casa tenha um aplicativo que controle a iluminação, a entrada e outras ferramentas, ela ainda funciona normalmente pelos botões físicos. Pelo celular você consegue deixar a luz da sala a 37%, por exemplo, mas ela ainda será desligada pelo interruptor”, pontua.
Para os mais tradicionais que ainda apresentam resistência à automação devido ao uso de internet, Ciro explica que apesar da “espinha dorsal de um bom sistema ser a rede de dados”, hoje eles funcionam com um protocolo de comunicação interno independente. Ou seja, a automação se tornou ainda mais confiável.
“O sistema se comunica entre si e de maneira nenhuma depende da internet. Na ponta, ele usa essa rede de dados para ter um acesso remoto”, afirma.
Para quem ficou interessado e não sabe por onde começar, montamos uma lista com cinco benefícios da automação residencial de acordo com os especialistas. Confira:
CINCO DICAS PARA AUTOMATIZAR A CASA E TORNÁ-LA AINDA MAIS MODERNA
Medidores de energia
Além de criar diferentes cenários para assistir um filme na sala ou um jantar mais romântico, a automatização das lâmpadas permite a economia e controle via comando de voz ou aplicativos.
É possível programar o aparelho para funcionar por determinados períodos do dia e com temperaturas diferentes. Essas facilidades podem ajudar na economia de energia.
Uma boa dica é instalar um sensor de gás de cozinha atrelado a uma válvula inteligente. Em caso de vazamento ela será fechada automaticamente evitando acidentes e garantindo a segurança.
A automação também evita que outros aparelhos da casa funcionem sem necessidade, como é o caso das televisões e rádios. É possível ligar ou desligar esses itens, para que eles não fiquem ativos enquanto a pessoa estiver fora de casa, por exemplo.
Quem está tentando controlar os gastos, os medidores de energia conectados permitem comparar o consumo energético atual com os meses anteriores. Assim, é possível reduzir em outros itens e ter um maior controle dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos.