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Mudança no tempo

Cidades do ES devem registrar chuvas fracas nesta terça-feira (5)

As temperaturas permanecem amenas e o vento sopra de fraco a moderado no litoral

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 17:30

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

04 mai 2026 às 17:30
Onda de calor no ES
Mesmo com a volta do sol, as temperaturas devem continuar amenas Fernando Madeira

Após dias de muito sol e calor, o tempo virou no Espírito Santo, com a passagem de uma frente fria. Nesta segunda-feira (4) de céu nublado, as temperaturas estavam mais amenas, com ventos soprando de fraco a moderado, além de chuvas fracas em algumas regiões. 


Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta terça (5), há previsão de chuva fraca apenas na Grande Vitória, Região Nordeste e Litoral Sul capixaba. No restante do Estado, o tempo ficará firme. Mesmo assim, as temperaturas permanecem amenas e o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

Temperaturas para esta terça

  • Grande Vitória: mínima de 20°C e máxima de 27°C;
  • Região Sul: mínima de 17°C e máxima de 26°C, nas áreas mais baixas; mínima de 13°C e máxima de 21°C, nas áreas mais altas;
  • Região Serrana: mínima de 17°C e máxima de 23°C, nas áreas mais baixas; mínima de 14°C e máxima de 20°C, nas áreas mais altas;
  • Região Norte: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C;
  • Região Noroeste: mínima de 21 °C e máxima de 27 °C; 
  • Região Nordeste: mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.


Para os próximos dias da semana, as instabilidades devem persistir somente na metade norte do Espírito Santo, causando chuva rápida e esparsa em algumas cidades. No restante do Estado, o tempo segue firme, com temperaturas elevadas.

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