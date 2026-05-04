Cidades do ES devem registrar chuvas fracas nesta terça-feira (5)

Após dias de muito sol e calor, o tempo virou no Espírito Santo, com a passagem de uma frente fria. Nesta segunda-feira (4) de céu nublado, as temperaturas estavam mais amenas, com ventos soprando de fraco a moderado, além de chuvas fracas em algumas regiões.
Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta terça (5), há previsão de chuva fraca apenas na Grande Vitória, Região Nordeste e Litoral Sul capixaba. No restante do Estado, o tempo ficará firme. Mesmo assim, as temperaturas permanecem amenas e o vento sopra de fraco a moderado no litoral.
Temperaturas para esta terça
- Grande Vitória: mínima de 20°C e máxima de 27°C;
- Região Sul: mínima de 17°C e máxima de 26°C, nas áreas mais baixas; mínima de 13°C e máxima de 21°C, nas áreas mais altas;
- Região Serrana: mínima de 17°C e máxima de 23°C, nas áreas mais baixas; mínima de 14°C e máxima de 20°C, nas áreas mais altas;
- Região Norte: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C;
- Região Noroeste: mínima de 21 °C e máxima de 27 °C;
- Região Nordeste: mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.
Para os próximos dias da semana, as instabilidades devem persistir somente na metade norte do Espírito Santo, causando chuva rápida e esparsa em algumas cidades. No restante do Estado, o tempo segue firme, com temperaturas elevadas.
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