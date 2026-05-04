Cidades do ES devem registrar chuvas fracas nesta terça-feira (5)

Após dias de muito sol e calor, o tempo virou no Espírito Santo, com a passagem de uma frente fria. Nesta segunda-feira (4) de céu nublado, as temperaturas estavam mais amenas, com ventos soprando de fraco a moderado, além de chuvas fracas em algumas regiões.





Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta terça (5), há previsão de chuva fraca apenas na Grande Vitória, Região Nordeste e Litoral Sul capixaba. No restante do Estado, o tempo ficará firme. Mesmo assim, as temperaturas permanecem amenas e o vento sopra de fraco a moderado no litoral.