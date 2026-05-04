Brigas entre torcidas de Flamengo e Vasco têm 10 detidos, 2 internados e objetos apreendidos





Antes do clássico, a Polícia Militar já havia detido dez homens em outras regiões do Rio de Janeiro. Eles portavam objetos como barras de ferro, madeiras, pedras, fogos de artifício e toucas ninja. Na Avenida Brasil, por exemplo, cinco integrantes de uma organizada do Vasco foram presos após fiscalização da PM, portando alguns destes materiais em um veículo. Já no bairro de São Cristóvão, cinco integrantes de uma organizada do Flamengo foram detidos por princípio de tumulto e estão impedidos pela Justiça de frequentar estádios.