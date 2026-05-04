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Confusão no clássico

Brigas entre torcidas de Flamengo e Vasco têm 10 detidos, 2 internados e objetos apreendidos

Confusões aconteceram antes e depois do clássico do último domingo

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 17:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2026 às 17:40
Torcidas de Flamengo e Vasco
Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress e Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress
O clássico entre Flamengo e Vasco, neste domingo (3), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por muitas brigas do lado de fora do Maracanã e também em outras regiões do Rio de Janeiro. Os conflitos resultaram em dez detidos, dois hospitalizados, além de muitos objetos de guerra apreendidos.
Dois homens foram espancados e ficaram desacordados após o jogo na rua São Francisco Xavier, uma das principais de acesso ao Maracanã. Eles foram encaminhados ao hospital Souza Aguiar, no Centro e, de acordo nota oficial da Secretaria Municipal de Saúde, o estado de ambos é estável.
Antes do clássico, a Polícia Militar já havia detido dez homens em outras regiões do Rio de Janeiro. Eles portavam objetos como barras de ferro, madeiras, pedras, fogos de artifício e toucas ninja. Na Avenida Brasil, por exemplo, cinco integrantes de uma organizada do Vasco foram presos após fiscalização da PM, portando alguns destes materiais em um veículo. Já no bairro de São Cristóvão, cinco integrantes de uma organizada do Flamengo foram detidos por princípio de tumulto e estão impedidos pela Justiça de frequentar estádios.

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