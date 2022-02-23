Tem pet em casa? Saiba no que ficar de olho na decoração

Invista em ambientes personalizados e criativos, que mantenham a sua personalidade e garantam a segurança e conforto do pet Crédito: Marina Carvalho

Ter um animal de estimação dentro de casa requer alguns cuidados especiais. Para isso, é recomendado fazer algumas adaptações para atender tanto os moradores do local, quanto o animal de estimação.

A dica é investir em ambientes personalizados e criativos, que mantenham a personalidade do morador e garantam a segurança e conforto do pet.

De acordo com a arquiteta Marina Carvalho, o animal de estimação precisa ter um espaço separado para comer, dormir e principalmente onde fazer as necessidades. Isso ajuda na organização da casa e mantém a limpeza e higiene do local.

“Uma dica que eu dou para residências que tenham pets é pensar na área do banheirinho em um local bem ventilado, que não tenha muito contato com o restante da casa para evitar mau cheiro e um contato visual desagradável”, explica a arquiteta.

A arquiteta Livia Leite também orienta sobre o local ideal para este tipo de ambiente para o animal.

“Indicamos que a caixa higiênica fique em um local de fácil limpeza como uma lavanderia ou terraço e próximo a um ponto de água. É recomendado pisos que não sejam muito lisos e que sejam resistentes à sujeira e fáceis de limpar como porcelanatos e pisos vinílicos”, ressalta.

Veja abaixo três dicas que as arquitetas compartilharam: