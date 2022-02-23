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Animal de estimação

Tem pet em casa? Saiba no que ficar de olho na decoração

Algumas adaptações são recomendadas para atender tanto os moradores do local, quanto o animal de estimação

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 14:57

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

23 fev 2022 às 14:57
Animal de estimação: veja o que é recomendado para casas com pets
Invista em ambientes personalizados e criativos, que mantenham a sua personalidade e garantam a segurança e conforto do pet Crédito: Marina Carvalho
Ter um animal de estimação dentro de casa requer alguns cuidados especiais. Para isso, é recomendado fazer algumas adaptações para atender tanto os moradores do local, quanto o animal de estimação.
A dica é investir em ambientes personalizados e criativos, que mantenham a personalidade do morador e garantam a segurança e conforto do pet.
De acordo com a arquiteta Marina Carvalho, o animal de estimação precisa ter um espaço separado para comer, dormir e principalmente onde fazer as necessidades. Isso ajuda na organização da casa e mantém a limpeza e higiene do local.
“Uma dica que eu dou para residências que tenham pets é pensar na área do banheirinho em um local bem ventilado, que não tenha muito contato com o restante da casa para evitar mau cheiro e um contato visual desagradável”, explica a arquiteta.
A arquiteta Livia Leite também orienta sobre o local ideal para este tipo de ambiente para o animal. 
“Indicamos que a caixa higiênica fique em um local de fácil limpeza como uma lavanderia ou terraço e próximo a um ponto de água. É recomendado pisos que não sejam muito lisos e que sejam resistentes à sujeira e fáceis de limpar como porcelanatos e pisos vinílicos”, ressalta.
Veja abaixo três dicas que as arquitetas compartilharam:

Quais os cuidados que se deve ter principalmente quando os pets são filhotes?

Evite deixar o pet em locais que o piso é muito escorregadio. Alguns animais acabam escorregando bastante em pisos muito lisos. Opte por pisos antiderrapante e que sejam resistentes à sujeira e fáceis de limpar, como porcelanatos e pisos vinílicos.
Sim, mas é importante deixá-las fora do alcance de animais pensando na segurança dos bichinhos. Orquídeas, lavandas, samambaias, por exemplo, são plantas que não fazem mal para o animal. Porém, consulte sempre um veterinário.
Os filhotes, principalmente cachorros, têm a necessidade de morder provocada pelo desenvolvimento dos dentes. Para evitar que seu pet morda os móveis, adquira um mordedor. Para donos de gatos, que costumam arranhar os móveis, tenha em sua casa um arranhador de madeira ou com tecidos.

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