Como escolher a cabeceira ideal para sua cama; veja opções

Para quartos compactos, as cabeceiras altas são a melhor opção, alongando o cômodo. Crédito: Freepik

Na hora de dormir, muita gente procura ter um espaço aconchegante, com colchão confortável e baixa iluminação. Mas além de itens básicos para uma boa noite de sono, vale a pena investir em um acessório que dá um toque de estilo no quarto: a cabeceira

Utilizada como item de decoração, a cabeceira voltou com tudo no mercado. Hoje, é possível encontrar uma grande variedade de modelos, que cabem em todos os tipos de quartos e bolsos. A escolha vai depender do gosto e das necessidades do cliente, como destaca a designer de interiores Elis Nobre.

"Qualquer tipo de cabeceira pode ser usada tanto em quartos estreitos quanto em compactos ou grandes. O que definiria mesmo é a questão do design. É importante fazer a escolha correta para não deixar o espaço menor e com sensação de apertado."

Segundo Elis, para quartos estreitos, o recomendado é uma cabeceira que cubra toda a largura da parede e que seja baixa. Isso faz com que o quarto pareça mais amplo. Já para quartos compactos, as cabeceiras altas são a melhor opção, já que elas alongam o cômodo.

Além o formato, a arquiteta Larissa Villaschi ressalta que é importante ficar atento ao tipo de tecido utilizados na cabeceira, principalmente naquelas que são estofadas e de madeira.

"As cabeceiras estofadas podem ser em módulos de diversos formatos e tamanhos, ou ainda cabeceiras inteiras estofadas soltas da parede. É importante atentar para o tipo de tecido quando se opta pela cabeceira estofada, principalmente devido a limpeza e manutenção. Uma dica é apostar em tons médios, como um fendi ou nude, para os modelos estofados e amadeirado, e nos modelos em marcenaria, para maior conforto visual e durabilidade", aconselha.

Confira algumas opções de cabeceiras para dar um up na decoração do seu quarto:

Cabeceiras vintages São excelentes para usar em quartos mais românticos, principalmente combinadas com capitonê. Se for um estofado mais simples, é ótimo para quem quer um quarto mais clean. Ótima pedida para quartos mais modernos. Por ser de madeira, pode variar bastante nos padrões de amadeirado. Acaba sendo o tipo de cabeceira mais usada por atender mais ao gosto do público pela variedade de opções. Também é uma ótima opção para quem quer um ambiente mais romântico, mas sem exageros. Mesclar os dois modelos, deixando a madeira aparecer um pouco mais e o estofado para região da cama, deixa o ambiente clean. Essa cabeceira é uma ótima pedida para quem precisa nivelar a parede, caso tenha algum pilar, sem gastar muito com marcenaria. Porém, é um recurso ainda pouco utilizado, já que não dá muita liberdade para inovar no desenho da cabeceira. Para quem ama uma decoração mais vintage, as cabeceiras de ferro estão super em alta. Com esse tipo de material, é possível variar nas cores dando ao quarto tanto um estilo industrial, com tons escuros, quanto mais romântico, com cores claras que se destacam. Essas cabeceiras são muito usadas em quartos de crianças. São aquelas cabeceiras que lembram quartos de reis e rainhas. Com design inspirado em arte barroca ou rococó, elas prezam pelo luxo e dão a sensação de algo antigo e majestoso ao ambiente do quarto.

MONTE SUA PRÓPRIA CABECEIRA

Se mesmo com todas as opções acima, você é do tipo de pessoa que gosta de criar sem gastar muito, é possível montar sua própria cabeceira com pintura ou papel de parede.

Segundo Elis Nobre, a combinação da pintura com o papel de parede também é uma boa ideia para quem quer delimitar a área da cama e dar mais estilo ao quarto. "Dependendo das cores e padrões dos papéis de parede, é possível dar ao espaço um ar romântico, vintage, moderno ou clean."

Existe também a opção de combinar a cabeceira com nichos e prateleiras. Esse é um modelo de decoração que economiza espaço e pode ser utilizado para colocar outros acessórios como livros, plantas, quadros e outros objetos.

"Usar tapetes pendurados ou algum tipo de tecido são sempre ideias que a própria pessoa pode fazer para deixar o ambiente mais personalizado. Também podem ser usadas luzes penduradas para dar um ar mais romântico ou infantil, dependendo do tipo de lâmpada. Sempre vale aquilo que agrada ao dono do local", afirma a designer.

O uso de revestimentos também está em alta para decoração nas paredes de cabeceira. Na marcenaria, a criatividade pode variar desde modelos lisos a modelos ripados com detalhes em perfis metálicos. A arquiteta Larissa Villaschi dá algumas dicas de como deixar o ambiente mais sofisticado com esses elementos.