5 dicas de iluminação para valorizar os ambientes em casa

Vista por muitas pessoas apenas pelo lado prático, a iluminação é fundamental em um projeto de interiores de uma casa. Quando pensada do jeito certo, a luz pode causar sensações boas, dar mais personalidade e vida ao ambiente, além de otimizar as atividades no espaço.
O mercado de iluminação apresenta diversas opções de lâmpadas, sejam em potência, modelos, eficiência luminosa ou faixas de consumo. No entanto, há uma característica que pode fazer a diferença no que se refere ao conforto visual e ao rendimento em uma atividade: a temperatura de cor.
Quando falamos em temperatura de cor estamos nos referindo ao que chamados de luz quente ou fria. E não se trata do calor físico da lâmpada, mas do tom de cor dá ao ambiente.
A mais amarela, por exemplo, nos remete à luz da vela ou incandescente, que são quentes. Já a branca às lâmpadas fluorescentes ou de descarga, que são conhecidas como “lâmpadas frias”. Quanto mais branca ou mais azul a luz, mais fria.
O diretor executivo da fábrica de materiais elétricos da Tramontina, André de Lima, explica que a cor da luz exerce um efeito sobre as pessoas. Por isso, há um tipo de iluminação adequada para cada ambiente. Locais de estudo, escritórios, consultórios e hospitais, em geral, possuem lâmpadas que emitem luz branca, enquanto quartos, salas de estar e outros locais de relaxamento utilizam, em geral, a luz amarela.
"Tanto nas aplicações funcionais como em projetos de decoração, a temperatura de cor será um fator determinante na adequação do espaço, no efeito que se quer alcançar sobre as pessoas e mesmo na valorização do ambiente", diz o diretor.
Por este motivo, é fundamental elaborar um projeto antes de começar uma obra ou reforma, orientado por um profissional da área. Para acertar na escolha, a especialista Gabriela Yokota, responsável pelo Departamento de Criação da Yamamura, dá dicas sobre cinco tipos de iluminação. Confira:
Iluminação de orientação
Na iluminação direta, como o nome já diz, a luz é direcionada diretamente sobre algum ponto específico. Ele é ideal para quem precisa de focos de luz em cima de algum objeto, seja em sala de estudos, seja escritório ou consultórios médicos. Esse tipo de iluminação também pode ser encontrado em banheiros ou espaços para maquiagem. É uma luz versátil e pode ser utilizada para diversas finalidades e em qualquer ambiente, seja mais funcional, como é o caso de placas de LED em cozinhas, áreas de serviço e escritórios. Luminárias mais decorativas e aconchegantes, como os modelos de pendentes e arandelas, também são uma opção em mesas de jantar e cabeceiras de cama.
Muito bem recebida em diversos espaços por não incidir diretamente sobre as pessoas, a iluminação indireta é a queridinha de muitos por ser mais intimista e evitar o ofuscamento dos olhos, o que acaba sendo muito utilizada em ambientes como quartos, home theater, salas e afins. A luz indireta deixa o espaço mais aconchegante e sem ofuscamento, com sensação de acolhimento e conforto. É possível conferir essa iluminação por meio de luminárias indiretas, sancas, detalhes em marcenaria, arandelas e até balizadores.
A difusa é aquela que ilumina de forma uniforme, ou seja, difunde a luz por todo o espaço. Por ter esse efeito mais homogêneo, ela fornece uma estética de luz mais “chapada” e não traz um aspecto tão cenográfico e dramático para o espaço. Por conta disso, ela é perfeita para ser utilizada em espaços onde a pessoa precisa de atenção e concentração, como cozinhas, escritórios, home offices e, até mesmo, para a realização de tarefas básicas do dia a dia, como a maquiagem e a barbearia, por exemplo.
Bastante utilizada nos projetos de iluminação atuais, a iluminação linear pode aparecer em sancas, pendentes lineares e até mesmo em perfis de LED (os grandes procurados do momento). Como o próprio nome diz, ela segue uma geometria em formato de linha, proporcionando uma luz difusa, direta e homogênea ao espaço. Esse tipo de iluminação é um grande aliado quando o assunto é decoração minimalista e clean. É muito comum em escritórios, no uso de pendentes lineares em cima das mesas de trabalho, em banheiros e cozinhas com perfis de LED, deixando os ambientes ainda mais funcionais
A Iluminação de orientação é aquela que é colocada em um espaço para orientar as pessoas quando elas passam por um lugar. Ela é leve, mas constante, e, em geral, aparece em corredores, escadas, próximo a corrimões, jardins e piscinas, mas podem ser usadas também como item de decoração em escritórios, cabeceiras de cama, cantinhos de leitura e home offices.