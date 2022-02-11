5 dicas de iluminação para valorizar os ambientes em casa

Iluminação de orientação

Na iluminação direta, como o nome já diz, a luz é direcionada diretamente sobre algum ponto específico. Ele é ideal para quem precisa de focos de luz em cima de algum objeto, seja em sala de estudos, seja escritório ou consultórios médicos. Esse tipo de iluminação também pode ser encontrado em banheiros ou espaços para maquiagem. É uma luz versátil e pode ser utilizada para diversas finalidades e em qualquer ambiente, seja mais funcional, como é o caso de placas de LED em cozinhas, áreas de serviço e escritórios. Luminárias mais decorativas e aconchegantes, como os modelos de pendentes e arandelas, também são uma opção em mesas de jantar e cabeceiras de cama.

Muito bem recebida em diversos espaços por não incidir diretamente sobre as pessoas, a iluminação indireta é a queridinha de muitos por ser mais intimista e evitar o ofuscamento dos olhos, o que acaba sendo muito utilizada em ambientes como quartos, home theater, salas e afins. A luz indireta deixa o espaço mais aconchegante e sem ofuscamento, com sensação de acolhimento e conforto. É possível conferir essa iluminação por meio de luminárias indiretas, sancas, detalhes em marcenaria, arandelas e até balizadores.

A difusa é aquela que ilumina de forma uniforme, ou seja, difunde a luz por todo o espaço. Por ter esse efeito mais homogêneo, ela fornece uma estética de luz mais “chapada” e não traz um aspecto tão cenográfico e dramático para o espaço. Por conta disso, ela é perfeita para ser utilizada em espaços onde a pessoa precisa de atenção e concentração, como cozinhas, escritórios, home offices e, até mesmo, para a realização de tarefas básicas do dia a dia, como a maquiagem e a barbearia, por exemplo.

Bastante utilizada nos projetos de iluminação atuais, a iluminação linear pode aparecer em sancas, pendentes lineares e até mesmo em perfis de LED (os grandes procurados do momento). Como o próprio nome diz, ela segue uma geometria em formato de linha, proporcionando uma luz difusa, direta e homogênea ao espaço. Esse tipo de iluminação é um grande aliado quando o assunto é decoração minimalista e clean. É muito comum em escritórios, no uso de pendentes lineares em cima das mesas de trabalho, em banheiros e cozinhas com perfis de LED, deixando os ambientes ainda mais funcionais