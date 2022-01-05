Iluminação de LED: mais versatilidade e economia na decoração

As lâmpadas de LED oferecem versatilidade na hora de decorar o ambiente. Crédito: Projeto 3D Bia Margon

Atualmente, as lâmpadas de LED têm sido a escolha de muitos arquitetos e designers para decorar ambientes da casa. Além de proporcionar uma economia considerável no consumo de energia, elas são versáteis e ideais para harmonizar os espaços, dando mais um ar mais sofisticado e, ao mesmo tempo, aconchegante.

Um modelo utilizado é a fita de LED, uma peça contínua que pode vir com pequenos círculos iluminados ou até mesmo em uma linha contínua de luz. As fitas têm em média oito milímetros de largura por um ou dois milímetros de espessura e podem ser instaladas em diversos modelos de perfis para embutir no teto, na parede ou na marcenaria, causando efeitos visuais surpreendentes.

Essas lâmpadas existem em diversas tonalidades de cores como amarelo, verde, azul, lilás, azul profundo (quase roxo), entre outras. No entanto, o arquiteto Max Mello explica que essas opções são menos usadas em decoração. "As lâmpadas coloridas já foram muito utilizadas no passado em jardins, com as cores verde e azul, mas hoje estão sendo menos usadas. As tonalidades da cor branca ainda prevalecem nas escolhas, depende muito do projeto do cliente", observa.

A arquiteta Bia Margon explica que, geralmente, são utilizadas nos projetos três tonalidades. A luz branca, ou fria, é mais indicada para ambientes que necessitam de uma iluminação mais clara, onde é necessário enxergar bem os objetos, e acaba sendo mais utilizada em ambientes como consultórios e hospitais.

Já a luz neutra é indicada para iluminar ambientes como salas com pé direito alto, escritórios, banheiros e cozinha. A luz amarela (ou quente) possui um efeito visual que deixa os cômodos mais aconchegantes, pois deixa os objetos menos nítidos que a luz branca. "Os quartos, salas de TV e alguns ambientes externos são lugares perfeitos para ela. De acordo com o IRC (Índice de Reprodução de Cores), essa falta de nitidez é maior quando utilizada a luz amarela para iluminação e efeitos. No entanto, não existe uma regra absoluta para o uso de iluminação. O que vai contar na hora da escolha é o efeito desejado e o gosto pessoal", observa.

A arquiteta destaca outras vantagens do LED. "Além de serem lâmpadas que não aquecem, são produtos sustentáveis com durabilidade e um preço acessível comparado a outros tipos. Sem contar que, como a instalação é simples, é possível dispensar mão de obra especializada", observa.

Alguns modelos de fita de LED possuem um recurso que permite o controle da intensidade da luz. Crédito: Projeto 3D Bia Margon

DIMERIZAÇÃO

Um recurso que viabiliza o controle da intensidade de luz gerada por um equipamento de iluminação de LED é a dimerização, controle de toque em que você pode aumentar ou diminuir a luminosidade. Mas nem todas as lâmpadas aceitam esse recurso, para isso é preciso investir em produtos específicos. Assim, a iluminação se torna adaptável para a necessidade de cada momento.

O arquiteto Max Mello deu dicas de como utilizar as lâmpadas de LED nos ambientes de casa. Confira abaixo: