Vai renovar a casa? Saiba quais as tendências de cores em 2022

Tons terrosos, amadeirados e naturais são apostas de alguns profissionais para o ano de 2022 Crédito: Regilano Dornelas

Escolher a cor de uma parede pode até parecer simples, mas está longe ser uma decisão fácil. A grande variedade de tons e a sensação que eles provocam no ambiente acabam fazendo com que muitas pessoas fiquem em dúvida na hora de fazer uma mudança dentro de casa.

(confira as apostas dos especialistas para 2022 no fim da reportagem). Por isso, é importante considerar alguns pontos para não se arrepender da escolha futuramente. Segundo o designer de interiores Regilano Dornelas, entender quais as necessidades para o cômodo precisa estar no topo da lista. Além de influenciar na harmonia do espaço , as cores também seguem algumas tendências do mercadoPor isso, é importante considerar alguns pontos para não se arrepender da escolha futuramente. Segundo o designer de interiores Regilano Dornelas, entender quais as necessidades para o cômodo precisa estar no topo da lista.

“O primeiro passo é conhecer a sua personalidade e descobrir o que você quer transmitir. Se o foco é criar um ambiente para receber amigos, aposte em cores vibrantes. Mas se procura por um espaço de leitura, um rosa mais claro e tons de areia são ideais”, finaliza Dornelas.

A consultora de imagem Laryssa Guimarães Aguiar decidiu começar 2022 com uma sala novinha. Ela buscava por aconchego no ambiente e, por isso, optou por tons mais claros nas paredes. As cores mais fortes, ela deixou por conta da decoração.

A consultora de imagem Laryssa Guimarães Aguiar investiu em tons terrosos para a nova decoração da sua sala Crédito: Arquivo pessoal

Laryssa usou uma cor arenosa na sala e tonalidades amadeiradas no restante do cômodo. Para ela, quando a casa é iluminada e traz cores mais quentes, o ambiente fica mais aconchegante.

“Sou totalmente envolvida no universo das cores porque elas fazem parte da minha vida. Então, eu sabia que queria algo mais básico para minha sala. Assim, eu consigo dar uma variada nos objetos decorativos”, explica a consultora.

Na nova sala, Laryssa Guimarães Aguiar também investiu em um jardim vertical Crédito: Regilano Dornelas

TONS TERROSOS EM ALTA

Os tons terrosos devem permanecer em alta durante o ano de 2022. Essa é a aposta de Regilano Dornelas, responsável pelo projeto da sala de Laryssa.

“Não tem como falar de qualquer assunto, hoje em dia, sem citar a pandemia, porque ela mudou os hábitos das pessoas que passaram a refletir sobre a quantidade de tempo dentro de casa. Então, a tendência é investir em materiais mais naturais como painéis de madeira e texturas marmorizadas, que remetem a vida externa”, destaca.

Para Dornelas, esse foco na natureza ficou ainda mais evidente com a escolha da cor do ano pela Pantone: Very Peri. O tom violeta é mais azulado e permite uma atmosfera mais natural e minimalista. Entretanto, é preciso cuidado na hora de aplicar a cor em um ambiente, já que ela pode adquirir um novo aspecto de acordo com a iluminação.

Nesses casos, outras tendências de tonalidade ganham espaço. A arquiteta e designer de interiores Fernanda Calazans sugere investir em cores mais lavadas, com bastante branco e cinza na composição, para compor a decoração. Nos detalhes, as opções incluem amarelo ou verde, que são mais vibrantes.

“Existem cores complementares que têm uma predominância ao longo do ano, mas acredito que nem todas se destacam como a cor escolhida pela Pantone. Podemos citar o lavanda mais enevoado, tons mais queimados, um azul e branco mais acinzentados, além, é claro, do próprio cinza”, afirma Calazans.

CONFIRA AS APOSTAS DE TENDÊNCIA DE CORES EM 2022