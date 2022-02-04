Vai renovar a casa? Saiba quais as tendências de cores em 2022

Escolher a cor de uma parede pode até parecer simples, mas está longe ser uma decisão fácil. A grande variedade de tons e a sensação que eles provocam no ambiente acabam fazendo com que muitas pessoas fiquem em dúvida na hora de fazer uma mudança dentro de casa.
Além de influenciar na harmonia do espaço, as cores também seguem algumas tendências do mercado (confira as apostas dos especialistas para 2022 no fim da reportagem). Por isso, é importante considerar alguns pontos para não se arrepender da escolha futuramente. Segundo o designer de interiores Regilano Dornelas, entender quais as necessidades para o cômodo precisa estar no topo da lista.
“O primeiro passo é conhecer a sua personalidade e descobrir o que você quer transmitir. Se o foco é criar um ambiente para receber amigos, aposte em cores vibrantes. Mas se procura por um espaço de leitura, um rosa mais claro e tons de areia são ideais”, finaliza Dornelas.
A consultora de imagem Laryssa Guimarães Aguiar decidiu começar 2022 com uma sala novinha. Ela buscava por aconchego no ambiente e, por isso, optou por tons mais claros nas paredes. As cores mais fortes, ela deixou por conta da decoração.
Laryssa usou uma cor arenosa na sala e tonalidades amadeiradas no restante do cômodo. Para ela, quando a casa é iluminada e traz cores mais quentes, o ambiente fica mais aconchegante.
“Sou totalmente envolvida no universo das cores porque elas fazem parte da minha vida. Então, eu sabia que queria algo mais básico para minha sala. Assim, eu consigo dar uma variada nos objetos decorativos”, explica a consultora.
De olho nas tendências decorativas, Laryssa investiu em um jardim vertical e abusou do verde nos adornos para manter a natureza dentro de casa. A combinação deu certo!
TONS TERROSOS EM ALTA
Os tons terrosos devem permanecer em alta durante o ano de 2022. Essa é a aposta de Regilano Dornelas, responsável pelo projeto da sala de Laryssa.
“Não tem como falar de qualquer assunto, hoje em dia, sem citar a pandemia, porque ela mudou os hábitos das pessoas que passaram a refletir sobre a quantidade de tempo dentro de casa. Então, a tendência é investir em materiais mais naturais como painéis de madeira e texturas marmorizadas, que remetem a vida externa”, destaca.
Para Dornelas, esse foco na natureza ficou ainda mais evidente com a escolha da cor do ano pela Pantone: Very Peri. O tom violeta é mais azulado e permite uma atmosfera mais natural e minimalista. Entretanto, é preciso cuidado na hora de aplicar a cor em um ambiente, já que ela pode adquirir um novo aspecto de acordo com a iluminação.
Nesses casos, outras tendências de tonalidade ganham espaço. A arquiteta e designer de interiores Fernanda Calazans sugere investir em cores mais lavadas, com bastante branco e cinza na composição, para compor a decoração. Nos detalhes, as opções incluem amarelo ou verde, que são mais vibrantes.
“Existem cores complementares que têm uma predominância ao longo do ano, mas acredito que nem todas se destacam como a cor escolhida pela Pantone. Podemos citar o lavanda mais enevoado, tons mais queimados, um azul e branco mais acinzentados, além, é claro, do próprio cinza”, afirma Calazans.
CONFIRA AS APOSTAS DE TENDÊNCIA DE CORES EM 2022
AREIA
O rosa foi muito usado em 2021 e deve continuar sendo tendência este ano. A cor traz beleza, energia e, apesar de estar relacionada à feminilidade, não é destinada apenas para mulheres. Dá para fazer uma cozinha moderna e até um escritório mais tecnológico.
O cinza e as variações da cor deixam qualquer ambiente mais elegante e sofisticado. Investir nessa tonalidade permite que as outras cores da decoração se sobressaiam. Uma dica é aplicar o cinza em paredes.
Quem quer deixar o ambiente confortável, mas não pensa em investir no branco, a dica é apostar na cor areia. Ela vai muito bem em escritórios e combina fácil com outros tons que esquentam o espaço.