Pedestre morre após ser atropelado por moto em rodovia de Ecoporanga

Um pedestre de 48 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta no km 59 da ES-320, na zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (14).





Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que o motociclista se deparou com o homem no meio da pista e não conseguiu evitar o atropelamento. A vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da ambulância a caminho do hospital.





O motociclista também ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde. O nome do hospital e o estado de saúde dele não foram informados.





A perícia foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Ecoporanga.